مقتل سيدة على يد زوجها لخلافات مالية بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٤٨ م

صورة أرشيفية

راحت سيدة في العقد الثالث من عمرها من قرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، ضحية العنف الزوجي، اليوم الخميس، إذ لقيت مصرعها متأثرة بجروحها على يد زوجها، الذي اعتدى عليها بالضرب المبرح بسبب خلافات مالية بينهما. تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من ضباط شرطة بلقاس، تفيد بوصول سيدة مصابة بكدمات وإصابات في أنحاء الجسم، إلى مستشفى بلقاس المركزي، ويبدو عليها آثار تعد وعنف.

انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان البلاغ، وتبين أن الجثة لسيدة تدعى "غادة. س. ع" 35 عامًا، ربة منزل، مصابة بكدمات متفرقة وإصابات بالرأس والبطن والقدم. واتهمت أسرة المجني عليها، زوجها "محمد. ع.ا" 43 عامًا، عامل، بالتسبب في وفاتها وقتلها، لوجود خلافات زوجية ومالية بينهما، وأنه دائم التعدي عليها بالضرب والإهانة. وجار