«كتاب مصر» ينعي أحمد مبارك: من أهم شعراء الإسكندرية

تحرير:كريم محجوب ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٤٠ م

الشاعر أحمد مبارك

نعت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي، الناقد الأدبي والشاعر وكاتب القصة أحمد مبارك، الذي رحل عن دنيانا اليوم عن عمر يناهز الـ72 عامًا، بعد صراع مع المرض، تاركًا إرثا إبداعيًا متميزا ومتنوعًا. وذكر الاتحاد في بيانه: «ولد الكاتب الراحل في 11 مارس 1947 في الإسكندرية، وتخرج في كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، واتجه إلى الكتابة الإبداعية، فكتب الشعر وقدم العديد من الدواوين التي صدرت عن المجلس الأعلى للثقافة، وعن الهيئة المصرية العامة للكتاب».

وأضاف البيان: "الشاعر الفقيد أحمد مبارك من أهم شعراء الثغر السكندري المعاصرين المتميزين، له في حديقة الشعر ديوان تداعيات 1991، وديوان في انتظار الشمس، وفى ظلال الرضا 1996 وغيرها، ويأتي ديوان ومضة في جبين الجواد، ليصدر في فترة مليئة بالمتناقضات النفسية والاجتماعية والأخلاقية ليجعلنا ننتبه للأدواء الغائرة