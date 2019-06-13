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«كتاب مصر» ينعي أحمد مبارك: من أهم شعراء الإسكندرية

تحرير:كريم محجوب ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٤٠ م
الشاعر أحمد مبارك
الشاعر أحمد مبارك
نعت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الدكتور علاء عبد الهادي، الناقد الأدبي والشاعر وكاتب القصة أحمد مبارك، الذي رحل عن دنيانا اليوم عن عمر يناهز الـ72 عامًا، بعد صراع مع المرض، تاركًا إرثا إبداعيًا متميزا ومتنوعًا. وذكر الاتحاد في بيانه: «ولد الكاتب الراحل في 11 مارس 1947 في الإسكندرية، وتخرج في كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، واتجه إلى الكتابة الإبداعية، فكتب الشعر وقدم العديد من الدواوين التي صدرت عن المجلس الأعلى للثقافة، وعن الهيئة المصرية العامة للكتاب».
وأضاف البيان: "الشاعر الفقيد أحمد مبارك من أهم شعراء الثغر السكندري المعاصرين المتميزين، له في حديقة الشعر ديوان تداعيات 1991، وديوان في انتظار الشمس، وفى ظلال الرضا 1996 وغيرها، ويأتي ديوان ومضة في جبين الجواد، ليصدر في فترة مليئة بالمتناقضات النفسية والاجتماعية والأخلاقية ليجعلنا ننتبه للأدواء الغائرة
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مناقشة وتوقيع «سيقان تعرف وحدها مواعيد الخروج»

تعقد دار العين للنشر ندوة لمناقشة وتوقيع رواية "سيقان تعرف وحدها مواعيد الخروج" للكاتب أحمد عبد اللطيف، الأربعاء المقبل، في مقر الدار بوسط البلد، ويناقش الرواية الروائي والقاص حسن عبد الموجود. عبد اللطيف يستلهم "رسالة الغفران" لأبي العلاء المعري، و"الكوميديا الإلهية" لدانتي أليغييري؛ ليشيد رحلة معاصرة يصل فيها الأبطال إلى مكان علوي أو سفلي، يكشفون من خلاله المحجوب، فيتجلى سكان مملكة قديمة من ناحية، وسكان مدينة حديثة من ناحية أخرى، كتماثيل شمعية، تتحرك دون أن تشعر، وتنظر دون أن تبصر.
سعد-اردش

سعد أردش.. المخرج والممثل والمترجم ومكتشف المواهب

شهدت ستينيات القرن الماضي ازدهارًا حقيقيًا في الحركة الثقافية، نعيش على ذكراه الآن، وذلك بمساهمة العديد من العوامل والأحداث والأشخاص الذين أثروا فيها، فنال المسرح المصري وقتها، خاصة في نهاية الستينيات وبداية السبعينيات حظًا وفيرًا من هذا الازدهار، وتشكلت ملامحه المصرية المستقلة، فصعدت على خشبته أعمال، عبرت بجدارة عن الشخصية المصرية ومشاكلها دون إسفاف أو مبالغة أو تسفيه، وذلك على يد جيل الرواد من الكتاب والمخرجين مثل «يوسف إدريس، ونعمان عاشور، وعبد الرحمن الشرقاوي، ونجيب سرور، وجلال الشرقاوي، وكرم مطاوع، وحسين جمعة، وسعد أردش.
نجيب سرور

عائلة نجيب سرور تناشد ساويرس ومحمد صلاح لعلاج «شهدي»

تشهد الحالة الصحية لنجل الشاعر نجيب سرور «شهدي» اهتماما كبيرا من قبل الأوساط الثقافية، إذ تدهورت فى الأيام الأخيرة بعد اكتشاف إصابته بسرطان الرئة فى مرحلة متأخرة، ولإنقاذ حياته لا بد من نقله إلى أحد المراكز الكبرى المتخصصة فى علاج أورام السرطان، ولكن هذا يحتاج إلى تكاليف باهظة لنقله من المستشفى الذي يوجد به إلى المركز الذي يقع فى مدينة نيودلهى والذي وافق على علاجه، وخرج شقيقه «فريد» عبر مواقع التواصل الاجتماعي يناشد رجال الأعمال تحمل تكلفة علاج شقيقه، كونهم لا يملكون أى أملاك وأموال لاستكمال علاجه.
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تبلغ100 ألف| يوسف زيدان يعلن عن المرشحين لنيل جائزته

أعلن الكاتب والروائي المصري يوسف زيدان، عن أصحاب الأعمال الخمسة التي رُشحت لنيل جائزة "يوسف زيدان لإبداعات الشباب العربي"، في مجالي الرواية، والشعر، والقصص القصيرة، وذلك عبر منشور كتبه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهم: الكاتبة تيسير النجار عن رواية "جئتُك بالحب"، والشاعر محمد الطماوي عن ديوانه "غربة الصوفي"، والكاتبة ريهام غريب عن رواية "ضمير مستتر"، والشاعرة آلاء حسانين عن ديوان شعر "يخرج مرتجفاً من أعماقه"، ونورا ناجي عن روايتها "بنات الباشا".
نجيب سرور

عائلة نجيب سرور تستغيث للسماح بعودة نجله إلى مصر

ناشدت عائلة الشاعر الراحل نجيب سرور، الحكومة المصرية، بالسماح بعود "شهدي" ابن الشاعر الراحل، إلى مصر، حيث يُقيم في الهند منذ فراره من الحكم الصادر ضده في 2002 بسبب نشره لقصيدة "أميات" لوالده آنذاك، رغم احتوائها على ألفاظ خادشة وإيحاءات، حيث واجه عقوبة نشر مواد منافية للآداب، ومنذ ذلك الحين واستقبلته دولة الهند ليعمل في مجال برمجة الحاسب الآلي واستقر هناك، ولكنه حاليًا يتلقى العلاج من مرض السرطان بأحد مستشفيات الهند، حيث أنهكه المرض وأصبح في مرحلة متأخرة، وتطالب أسرته بعودته لتلقي العلاج وقضاء آخر أيامه في مصر.
عمر-طاهر

مناقشة رواية «كحل وحبهان» في «الكتبجية» 15 يونيو

تنظم مكتبة «الكتبجية» بالتعاون مع دار الكرمة للنشر، يوم السبت 15 يونيو، ندوة وحفل توقيع لرواية "كحل وحبهان" للكاتب والإعلامي "عمر طاهر"، فى السابعة مساءً بمقر المكتبة، ويدير اللقاء الشاعر أحمد شبكة، بحضور عدد من المثقفين، وجمهور قراء الكاتب. تدور أحداث الرواية حول اكتشاف المذاق المختلف للطعام الذي يتباين بتنوع التجارب، والمراحل التي يمر بها شخص عادي في حياته؛ مثل الحب والزواج والمراهقة والنجاح والفشل والأصدقاء، فيختلف معها مذاق ورائحة الأطعمة والأشياء من حوله.
المنشد-إيهاب-يونس

فعاليات «التنمية الثقافية» الفنية لهذا الأسبوع

نشر قطاع صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة، جدول الفعاليات الفنية والثقافية التي يقيمها الصندوق التابع لوزارة الثقافة في إطار احتفالاته بشهر رمضان الكريم، خلال الأيام المقبلة وحتى يوم 24 رمضان، وتبدأ جميعها في تمام التاسعة والنصف مساءً، وإليكم جدول الفعاليات: السبت: حفل شباب الغناء العربي في قصر الأمير بشتاك، ملتقى رؤية لأفلام الشباب (الدورة الثالثة) بالتعاون مع المركز القومي للسينما، حفل المنشد إيهاب يونس في مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية.
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