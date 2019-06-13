رياضة

أول تعليق لعلي معلول بعد استبعاده من منتخب تونس

تحرير:أحمد سعيد ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٣ م
علي معلول
علي معلول
علق الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي، لأول مرة على قرار استبعاده من قائمة نسور قرطاج النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا. وقال معلول خلال تصريحات على إذاعة "ديوان إف إم" التونسية: "أتمنى التوفيق لمنتخب تونس في بطولة إفريقيا، والتعاطف الذي رأيته من المصريين والتوانسة خاصة من جماهير الصفاقس كبير وإن شاء الله خير".
وتابع: "منتخب تونس ليس منتخبا للاعب بعينه أو جهة معينة، هو منتخب بلادي، أتمنى كامل التوفيق لمنتخب تونس ورفاقي في المنتخب لتقديم بطولة مميزة، زملائي يدافعون عن بلد بأكملها وأتمنى أن يكون التوفيق معهم". وكشف: "سأكون حاضرًا في مدرجات تونس لتشجيع المنتخب في مصر، بداية من المباراة الثانية في البطولة، سأوجد
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رسميا.. الاتحاد المغربي يعلن استبعاد حمد الله

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم خروج عبد الرزاق حمد الله من معسكر منتخب أسود الأطلسي الذي يستعد للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا. وأكد الاتحاد المغربي أن خروج حمد الله من معكسر منتخب المغرب بسبب معاناته من الإصابة على مستوى الظهر والفخذ، وأشار الاتحاد إلى أن عبد الكريم باعدي لاعب حسنية أغادير سيحل محل عبد الرزاق حمد الله بعد قرار المدير الفني لأسود الأطلسي هيرفي رينارد.
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رئيس الزمالك: خايف من إيه ومن مين يا خطيب؟

أبدى رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك اندهاشه من مطالب النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ببطلان بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم رغم تصدره جدول المسابقة المحلية، قائلًا: "إنت الأول خايف من إيه؟ ومن مين؟.. طب أنا بقى اللي لسه فاضلي الجونة وبعدين الإسماعيلي وبعدين مباراتي معاك على فرصة واحدة إني أكسبك". وأكد رئيس القلعة البيضاء في تصريحات تليفزيونة أن ما يفعله الأهلي يعد تهريجا، قائلًا: "دي ناس لسه في أولى حضانة، وأنا ألتمس لهم العذر، لكن الذي يدافع عن الأهلي دلوقتي ثنائي بيدعي إنه زملكاوي هما إبراهيم فايق وهاني حتحوت".
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الترجي يصدم «كاف» ويرفض تسليم كأس نهائي الأبطال

كشفت تقارير صحفية تونسية اليوم الخميس، عن أن نادي الترجي رفض إعادة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي احتجاجًا على قرار الاتحاد الإفريقي "كاف"، إذ أكد وليد العارم في تصريحات لصحيفة «الصباح» التونسية أن الترجي متمسك بموقفه وهو عدم إعادة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي لأن موقف الترجي التونسي سليم على حد وصفه، وأنهم سوف يلجؤون إلى المحكمة الدولية، قائلا: «على كل حال لن نخوض النهائي المعاد». وأضاف العارم خلال تصريحاته: «نحن مقتنعون بأن تتويجنا وفوزنا عن جدارة، وكنا متقدمين في النتيجة بهدف لصفر».
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كيف دعم الأهلي معلول بعد استبعاده من منتخب تونس؟

دعم النادي الأهلي، الدولي التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق، وذلك بعد استبعاده من قائمة نسور قرطاج التي ستشارك في بطولة أمم إفريقيا 2019، والتى ستقام في مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وهي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا. وفجر الفرنسي آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس، مفاجأة مدوية في القائمة النهائية لنسور قرطاج، إذ قرر استبعاد معلول مع تعويضه بكريم العواضي لاعب النجم الساحلي، كما أخرج جيريس، الحارس أيمن دحمان من القائمة التي ضمت 23 لاعبًا.
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تعليق ناري من نجم منتخب تونس بعد استبعاد علي معلول

أبدى الدولي التونسي ياسين مرياح، نجم أولمبيكوس اليوناني، دهشته من استبعاد مواطنه علي معلول، نجم النادي الأهلي، من قائمة نسور قرطاج التي ستشارك في بطولة أمم إفريقيا 2019، المقامة بمصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا. وفجر الفرنسي آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس، مفاجأة مدوية في القائمة النهائية لنسور قرطاج، وقرر استبعاد معلول مع تعويضه بكريم العواضي لاعب النجم الساحلي، كما أخرج الحارس أيمن دحمان من القائمة التي ضمت 23 لاعبًا.
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القصة الكاملة للإطاحة بعلي معلول خارج منتخب تونس

أثار قرار الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني لمنتخب تونس، المتمثل في التخلي عن علي معلول الظهير الأيسر لنسور قرطاج والنادي الأهلي، وتعويضه بكريم العواضي، صدمة في صفوف جماهير القلعة الحمراء، الذين عبروا عن دهشتهم من القرار، بينما انقسمت الآراء في تونس، وكشفت صحيفة الصريح التونسية عن أن معلول فوجئ بتسريب المعلومة لوسائل الإعلام قبل إبلاغه، وأشارت إلى أن جيريس فضّل أسامة الحدادي على "معلول" في آخر لحظة بفضل أدائه في مواجهة أمس الثلاثاء، أمام وصيف بطل العالم كرواتيا، كما نوهت بأن جريس مقتنع بقراره بعيدًا عن المجاملات.
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بعد الاستبعاد.. ماذا قدم علي معلول لنسور قرطاج؟

فجر الفرنسي آلان جيريس، المدير الفني لمنتخب تونس، مفاجأة مدوية في القائمة النهائية لنسور قرطاج التي ستشارك في بطولة أمم إفريقيا، إذ قرر جيريس استبعاد علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي، من القائمة النهائية لتونس، مع تعويضه بكريم العواضي لاعب النجم الساحلي، كما أخرج جيريس، الحارس أيمن دحمان من القائمة التي ضمت 23 لاعبًا سيخوضون كان 2019 بمصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، وتقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
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