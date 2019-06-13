أول تعليق لعلي معلول بعد استبعاده من منتخب تونس

تحرير:أحمد سعيد ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٣ م

علي معلول

علق الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي، لأول مرة على قرار استبعاده من قائمة نسور قرطاج النهائية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا. وقال معلول خلال تصريحات على إذاعة "ديوان إف إم" التونسية: "أتمنى التوفيق لمنتخب تونس في بطولة إفريقيا، والتعاطف الذي رأيته من المصريين والتوانسة خاصة من جماهير الصفاقس كبير وإن شاء الله خير".

وتابع: "منتخب تونس ليس منتخبا للاعب بعينه أو جهة معينة، هو منتخب بلادي، أتمنى كامل التوفيق لمنتخب تونس ورفاقي في المنتخب لتقديم بطولة مميزة، زملائي يدافعون عن بلد بأكملها وأتمنى أن يكون التوفيق معهم". وكشف: "سأكون حاضرًا في مدرجات تونس لتشجيع المنتخب في مصر، بداية من المباراة الثانية في البطولة، سأوجد