غسيل الأموال: 2.6 تريليون دولار فاتورة الفساد سنويا

تحرير:محمد رشدي ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٧ م

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يواصل المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد المنعقد حاليّا بمدينة شرم الشيخ، فعالياته، وقال المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مجلس أمناء غسيل الأموال وتمويل الإرهاب: إن الفساد يؤدي إلى تضخيم تكاليف عملية المشتريات الحكومية. وأضاف أن العالم يتكبد نحو 2.6 تريليون دولار سنويا، كما أن الفساد يعيق التنمية والديمقراطية وهو ما أكدته أهداف التنمية المستدامة 2030 المتضمنة 17 هدفا اعتمدها قادة العالم فى اجتماع الأمم المتحدة عام 2015. وأوضح أن موضوع مكافحة الفساد اكتسب أهمية متزايدة فى السنوات الأخيرة، على المستوى الدولي، نظرا لخطورة نتائجه على الاقتصاد.

وشدد فى ختام كلمته على ضرورة تطوير الجهات العاملة فى مجال مكافحة الفساد سواء على مستوى وحدات التحريات المالية أو جهات إنفاذ القانون أو القطاع الخاص، فضلا عن اتخاذ إجراءات جادة للتعرف على أسباب ضعف استرداد الأموال المهربة وأخيرا تعزيز التعاون بين السلطات المختصة فى الدول الإفريقية. ذهب وأراض وشاليهات