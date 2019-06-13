جريمة

غسيل الأموال: 2.6 تريليون دولار فاتورة الفساد سنويا

تحرير:محمد رشدي ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٧ م
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يواصل المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد المنعقد حاليّا بمدينة شرم الشيخ، فعالياته، وقال المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مجلس أمناء غسيل الأموال وتمويل الإرهاب: إن الفساد يؤدي إلى تضخيم تكاليف عملية المشتريات الحكومية. وأضاف أن العالم يتكبد نحو 2.6 تريليون دولار سنويا، كما أن الفساد يعيق التنمية والديمقراطية وهو ما أكدته أهداف التنمية المستدامة 2030 المتضمنة 17 هدفا اعتمدها قادة العالم فى اجتماع الأمم المتحدة عام 2015. وأوضح أن موضوع مكافحة الفساد اكتسب أهمية متزايدة فى السنوات الأخيرة، على المستوى الدولي، نظرا لخطورة نتائجه على الاقتصاد.
وشدد فى ختام كلمته على ضرورة تطوير الجهات العاملة فى مجال مكافحة الفساد سواء على مستوى وحدات التحريات المالية أو جهات إنفاذ القانون أو القطاع الخاص، فضلا عن اتخاذ إجراءات جادة للتعرف على أسباب ضعف استرداد الأموال المهربة وأخيرا تعزيز التعاون بين السلطات المختصة فى الدول الإفريقية. ذهب وأراض وشاليهات
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مقتل سيدة على يد زوجها لخلافات مالية بالدقهلية

راحت سيدة في العقد الثالث من عمرها من قرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، ضحية العنف الزوجي، اليوم الخميس، إذ لقيت مصرعها متأثرة بجروحها على يد زوجها، الذي اعتدى عليها بالضرب المبرح بسبب خلافات مالية بينهما. تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من ضباط شرطة بلقاس، تفيد بوصول سيدة مصابة بكدمات وإصابات في أنحاء الجسم، إلى مستشفى بلقاس المركزي، ويبدو عليها آثار تعد وعنف.
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الكسب غير المشروع: 8.8 مليار جنيه حصيلة قضايا فساد

«حصلنا على أكثر من 8 مليارات و857 مليون جنيه»، بتلك الكلمات أوضح المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، خلال كلمته بمنتدى مكافحة الفساد المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ، وأضاف «السعيد»، أن تلك الأموال تم استردادها في ضوء التعديلات التشريعية بالتعاون مع كل السلطات القضائية والجهات الرقابية والأجهزة الأمنية، التي أسفرت عن إجراء التفاوض مع بعض المتهمين في قضايا فساد من المدرجين على قوائم التجميد في الخارج وباسترداد أصول ومبالغ مالية من الأموال المنهوبة.
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«مصروف البيت» كلمة السر.. انتحار عاطل في حدائق القبة

أزمة نفسية حادة دفعت عاطلا للتخلص من حياته فشنق نفسه داخل شقته بحدائق القبة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم نقل جثته للمستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، تفاصيل الواقعة ترجع إلى تلقي قسم شرطة حدائق القبة بلاغا من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة من شقة أحد جيرانهم، وبعد عدم استجابته لطرقهم كسروا باب الشقة، فعثروا عليه مشنوقًا في سقف منزله، انتقل رجال المباحث، وعثروا على جثة رجل يبلغ من العمر 41 سنة، منتحرا وتبين أنه كان يمر بحالة نفسية سيئة.
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ماذا قدمت إدارات الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة؟

كثف ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي (يضم 7 إدارات متنوعة) جهودهم بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة أشكال الجريمة بشتى صورها.
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نقود-مصرية (1)

الكسب غير المشروع: 8.8 مليار جنيه حصيلة قضايا فساد

«حصلنا على أكثر من 8 مليارات و857 مليون جنيه»، بتلك الكلمات أوضح المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، خلال كلمته بمنتدى مكافحة الفساد المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ، وأضاف «السعيد»، أن تلك الأموال تم استردادها في ضوء التعديلات التشريعية بالتعاون مع كل السلطات القضائية والجهات الرقابية والأجهزة الأمنية، التي أسفرت عن إجراء التفاوض مع بعض المتهمين في قضايا فساد من المدرجين على قوائم التجميد في الخارج وباسترداد أصول ومبالغ مالية من الأموال المنهوبة.
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تغريم يوسف الحسيني 50 ألف جنيه لسب «الزند»

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بتغريم الإعلامي يوسف الحسيني مبلغ 50 ألف جنيه تعويضا مؤقتا في واقعة سبه وقذف للمستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، كما ورد بمنطوق الحكم تغريم "محمود س"، و"هيثم ح"، وكلاهما معدين بالبرنامج، 10 آلاف جنيه في اتهامهما بذات القضية، على خلفية 3 بلاغات تقدم بهم المستشار أحمد الزند، إلى النائب العام، ضد الحسيني يتهمه فيها بإهانته ونشر أخبار كاذبة بحقه، من شأنها تضليل الرأي العام، وذلك عن 3 حلقات منفصلة من برنامجه الذي يقدمه على إحدى القنوات الفضائية.
حبس-متهمه

ضبط مسئولة بمستشفى القباري استولت على 1,5 مليون جنيه

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من خلال تكثيف متابعتها المستمرة لبعض محافظات الجمهورية، في ضبط عدة قضايا فساد كان من أبرزها ضبط مسئولة الدفع الإلكترونى بالوحدة الحسابية بمستشفى القبارى بالإسكندرية. وأوضحت الرقابة، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأحد، أن المسئولة متهمة باستيلائها على مبلغ 1,5 مليون جنيه بدون وجه حق عن طريق إصدارها أوامر دفع بأسماء بعض العاملين بالمستشفى دون علمهم وحصولها على تلك المبالغ لنفسها، وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها.
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