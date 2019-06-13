الحكومة توافق على تعديل قانون تنظيم الهيئات الشبابية

تحرير:أ.ش.أ ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٤٧ م

اجتماع الرئيس السيسي والحكومة - صورة أرشيفية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، إذ نص التعديل على تعريف مراكز التنمية الشبابية، بأنها تعد هيئات شبابية تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات لأعضائها؛ سعيًا لاكتشاف وتنمية مواهبهم واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الاجتماعية، والرياضية، والثقافية، والفنية، في إطار السياسة العامة للدولة.

يأتي هذا التعديل فى إطار تنفيذ ما نص عليه الدستور بضرورة رعاية الشباب والنشء والعمل على اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والابداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة، كما يُسهم التعديل فى العمل على إخضاع جميع مراكز الشباب لمنظومة