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الحكومة توافق على تعديل قانون تنظيم الهيئات الشبابية

تحرير:أ.ش.أ ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٤٧ م
اجتماع الرئيس السيسي والحكومة - صورة أرشيفية
اجتماع الرئيس السيسي والحكومة - صورة أرشيفية
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، إذ نص التعديل على تعريف مراكز التنمية الشبابية، بأنها تعد هيئات شبابية تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات لأعضائها؛ سعيًا لاكتشاف وتنمية مواهبهم واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الاجتماعية، والرياضية، والثقافية، والفنية، في إطار السياسة العامة للدولة.
يأتي هذا التعديل فى إطار تنفيذ ما نص عليه الدستور بضرورة رعاية الشباب والنشء والعمل على اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والابداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعى والتطوعى وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة، كما يُسهم التعديل فى العمل على إخضاع جميع مراكز الشباب لمنظومة
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انفجار-ناقلات-نفط (1.) (1)

أول رد مصري على استهداف ناقلتي نفط بخليج عمان

صرح المستشار احمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن مصر تتابع ببالغ الاهتمام والقلق ما أوردته بعض التقارير من أنباء عن تعرض ناقلتيّ نفط في خليج عُمان، صباح اليوم، الخميس لحادث أسفر عن وقوع انفجارات وحرائق على متن الناقلتين. وأكد متحدث وزارة الخارجية على أن مصر ترصد الموقف بشكل وثيق، وما قد يسفر عنه التحقيق من تحديد الملابسات والمسئولية عن الحادث. وفي هذا الصدد، شدّد المتحدث على إدانة مصر لأية أعمال تقوض حرية الملاحة وتستهدف أمن وسلامة الممرات المائية والبحرية بمنطقة الخليج.
الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من خطة تطوير السكة الحديد

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية والمهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات. وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، بأن الاجتماع تناول عرضًا لجهود الحكومة في تطوير شبكة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، كما تناول أيضًا خطوط مترو الأنفاق، فضلاً عن موقف مشروعات الموانئ الجافة والبرية على مستوى الجمهورية.
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وزير الدفاع يبحث مع وزير القوات المسلحة البريطاني المستجدات الإقليمية

التقى وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، مارك لانكستر وزير الدولة للقوات المسلحة البريطانية، والوفد المرافق له، الذى يزور مصر حاليّا في زيارة رسمية تستغرق يومين. تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبخاصة فى مجال مكافحة الإرهاب والتدريبات المشتركة، وسبل تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين، كما تم التطرق إلى المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وفرص وآفاق التعاون المشترك في المجالات الدفاعية والأمنية. وأعرب القائد العام عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين مصر وبريطانيا معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون والتكامل المشترك فى المستقبل.
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70 سنة حب و70 يومًا زواج.. وفاة «عريس الصحفيين»

تُوفي الكاتب الصحفي حسين قدري، رئيس التحرير الأسبق لمجلة الإذاعة والتليفزيون، عن عمر ناهز 86 عامًا. وجاءت فاجعة الموت بعد نحو 70 يومًا من زواج "عريس الصحفيين" بحبيبته الأولى، في 21 مارس الماضي، وهي الأديبة عصمت صادق "81 سنة" عقب قصة حب جمعتهما بعد فراق أكثر من 70 سنة. وكانت جملة "الحب ليس له تاريخ صلاحية"، لخّصت الاحتفالية التي شهدتها نقابة الصحفيين، بمناسبة زواج قدري وعصمت.
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الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من خطة تطوير السكة الحديد

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية والمهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات. وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، بأن الاجتماع تناول عرضًا لجهود الحكومة في تطوير شبكة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، كما تناول أيضًا خطوط مترو الأنفاق، فضلاً عن موقف مشروعات الموانئ الجافة والبرية على مستوى الجمهورية.
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السيسي يوجه الحكومة بتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتركيز جهود الحكومة على توفير البيئة المواتية لتحفيز الاستثمار وتعزيز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري، فضلاً عن جهود دفع عملية التنمية في مصر والمتمثلة في المشروعات القومية والتنموية الكبرى. وفيما يخص العاصمة الإدارية الجديدة وجّه الرئيس السيسي بالالتزام بالخطط المقررة للأعمال الإنشائية في هذا الإطار، فضلاً عن سرعة الانتهاء من محاور الطرق الرئيسية والداخلية، والأعمال التنسيقية للموقع. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
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السيسي في اجتماع أمني لاستعدادات أمم إفريقيا

في الاتحادية وعلى مستوى أمني عالٍ، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ومحمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، وذلك لمتابعة الاستعدادات النهائية لتنظيم بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم، والمقرر أن تستضيفها مصر انطلاقا من يوم 21 يونيو الجاري.
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السيسي: لا تصدقوا الشائعات.. «والله إحنا زي الفل»

طمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين على الأوضاع في مصر، مطالبا الجميع بألا يصدقوا الشائعات وأن يعطوا ثقتهم للحكومة. وقال السيسي خلال مشاركته، اليوم الأحد، في حفل إفطار الأسرة المصرية، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة: "عاوزين تطمنوا على الأمور؟.. والله إحنا زي الفل، ومكملين في إجراءات الإصلاح والمشروعات الكبرى". وبشأن ما يتردد عن عن صفقة القرن، أضاف السيسي: "كلها أكاذيب ولا تفريط في أي شبر من أرض مصر". حضر حفل الإفطار، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، وأعضاء مجلس النواب، وشخصيات عامة، والأمهات المثاليات وأسر الشهداء.
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