أزمة جديدة.. سر غضب الخطيب من أعضاء مجلس الأهلي

توابع أزمة مسابقة الدوري لم تنته داخل مجلس إدارة الأهلي الأمر الذي أجبر محمود الخطيب على الانفعال على مجلسه بعد غضب العديد من أعضاء المجلس من موقفه في أزمة الدوري

١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٢٩ م

محمود الخطيب

شهد اجتماع مجلس إدارة الأهلي الأخير أزمة جديدة بين عدد من أعضاء المجلس ومحمود الخطيب رئيس النادي، بسبب البيان الذي أصدره النادي يوم 24 مايو الماضي وأعلن خلاله عدم استكمال الفريق مباريات الدوري حال عدم الانتهاء من المسابقة قبل انطلاق بطولة كاس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل. الأزمة التي شهدها الاجتماع جاءت نتيجة عدم اقتناع عدد من أعضاء المجلس بإدارة النادي للأزمة، ما دفعهم لمطالبة محمود الخطيب بتوضيح ما حدث لهم، خاصة أن النتيجة النهائية هي أن الأهلي سيلعب مبارياته في الدوري بعد كأس الأمم الإفريقية.

أعضاء المجلس الذين أبدوا عدم تفهمهم للأزمة التي افتعلها النادي هم محمد الدماطي ومحمد الجارحي ومحمد سراج ومهند مجدي، خاصة الثلاثي الأول الذين اشتكى أغلبهم من عدم قدرتهم على مقابلة الجماهير في الشارع والرد على استفساراتهم حول سبب تراجع المجلس عن قرار عدم استكمال الدوري. استفسارات أعضاء المجلس قابلتها