أزمة جديدة.. سر غضب الخطيب من أعضاء مجلس الأهلي
توابع أزمة مسابقة الدوري لم تنته داخل مجلس إدارة الأهلي الأمر الذي أجبر محمود الخطيب على الانفعال على مجلسه بعد غضب العديد من أعضاء المجلس من موقفه في أزمة الدوري
١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٢٩ م
محمود الخطيب
شهد اجتماع مجلس إدارة الأهلي الأخير أزمة جديدة بين عدد من أعضاء المجلس ومحمود الخطيب رئيس النادي، بسبب البيان الذي أصدره النادي يوم 24 مايو الماضي وأعلن خلاله عدم استكمال الفريق مباريات الدوري حال عدم الانتهاء من المسابقة قبل انطلاق بطولة كاس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.
الأزمة التي شهدها الاجتماع جاءت نتيجة عدم اقتناع عدد من أعضاء المجلس بإدارة النادي للأزمة، ما دفعهم لمطالبة محمود الخطيب بتوضيح ما حدث لهم، خاصة أن النتيجة النهائية هي أن الأهلي سيلعب مبارياته في الدوري بعد كأس الأمم الإفريقية.
أعضاء المجلس الذين أبدوا عدم تفهمهم للأزمة التي افتعلها النادي هم محمد الدماطي ومحمد الجارحي ومحمد سراج ومهند مجدي، خاصة الثلاثي الأول الذين اشتكى أغلبهم من عدم قدرتهم على مقابلة الجماهير في الشارع والرد على استفساراتهم حول سبب تراجع المجلس عن قرار عدم استكمال الدوري.
استفسارات أعضاء المجلس قابلتها
أعضاء المجلس الذين أبدوا عدم تفهمهم للأزمة التي افتعلها النادي هم محمد الدماطي ومحمد الجارحي ومحمد سراج ومهند مجدي، خاصة الثلاثي الأول الذين اشتكى أغلبهم من عدم قدرتهم على مقابلة الجماهير في الشارع والرد على استفساراتهم حول سبب تراجع المجلس عن قرار عدم استكمال الدوري.
استفسارات أعضاء المجلس قابلتها حالة من الغضب من جانب محمود الخطيب، الذي أبدى دهشته من عدم وضوح المكاسب التي حققها النادي بعد البيان الذي أصدره اتحاد الكرة، رغم أن الاتحاد اعترف بأخطائه وتعهد بتصحيحها بخلاف التأكيد على قيمة وقدر النادي الأهلي، بخلاف الضغط من أجل تعديل مواعيد القيد الإفريقي وتطبيق تقنية حكم الفيديو الـ"VAR" بداية من الموسم المقبل.
وتابع الخطيب كلامه قائلاً: "أنا تعمدت في أول الجلسة حضور المستشارين القانونيين للنادي من أجل توضيح الموقف كاملأً للمجلس، سواء الشكاوى التي تقدمنا بها للجنة التظلمات أو مركز التسوية والتحكيم الرياضي في اللجنة الأوليمبية، والخطوات التي سنقوم بها في الأيام المقبلة".
ثم أبدى الخطيب دهشته من موقف الأعضاء الغاضبين، في وقت حاول فيه إبراهيم الكفراوي تلطيف الموقف بالكلام عن نجاح المجلس في إدارة الأزمة بالشكل الذي حقق مكاسب عديدة للنادي، وبدأت تتضح للجميع.
المجموعة الغاضبة التقطت طرف الحوار من جديد وأكدت أن هدفهم هو التعرف على لماذا تم تصعيد الأمر في البيان الأول، وتحديداً التلويح بعدم استكمال مسابقة الدوري، طالما أن النية كانت استكمال المسابقة بعد أمم إفريقيا، وأنه كان من الأفضل أن يتم تحديد الطلبات في البيان حتى يحصد بالفعل المجلس ثمار الأزمة التي تفجرت، وهو ما تراه الجماهير وأعضاء النادي.
الخطيب انفعل أكثر وخرج عن هدوئه المعروف في الجلسات، وظل يردد: "هو إنتو عايزين إيه بالظبط، أروح أتخانق مع هاني أبو ريدة، ولا هى بلطجة وخلاص، إحنا حققنا كل المكاسب اللي كنا عايزينها، ويا ريت نقفل الكلام في الموضوع ده".
كلام الخطيب أغلق ملف الأزمة داخل الجلسة لكنه لم يقنع أعضاء المجلس، الذين رأوا أن النادي لم يتعامل بشكل جيد من بداية القضية مع اتحاد الكرة، ما نتج عنه اهتزاز ثقة الجماهير في أعضاء المجلس، في وقت كان الجمهور مستعدا لتحمل تبعات قرار عدم استكمال الدوري بدلاً من التراجع الذي حدث.
كان مجلس إدارة الأهلي قد أصدر بياناً في 24 مايو الماضى أكد خلاله أن النادي لن يستكمل مباريات الدوري إلا إذا قام اتحاد الكرة بتحقيق 5 مطالب...
جاءت على النحو التالي:
1- عدم استكمال مسابقة الدوري حال تأجيل أي من مباريات النادي إلى ما بعد بطولة الأمم الإفريقية، وحفظ حق النادي الأهلي المشروع في الحصول على فترة راحة كافية بين الموسم الحالي والقادم، بما يضمن راحة لاعبيه وقيام النادي بالتجهيزات الفنية والإدارية المناسبة للموسم الجديد، تفاديًا لما تحمله الأهلي وحده دون غيره خلال السنوات الثلاث الماضية ولاعبوه وجماهيره من تبعات كثيرة بسبب تلاحم المواسم على نحو غير مسبوق في العالم.
2- عدم خوض بقية مباريات الدوري إلا بعد الانتهاء من إقامة كل المباريات المؤجلة لجميع الفرق قبل انطلاق مباريات الأسبوع الـ34 للدوري قياسا بما جرى مع النادي الأهلي بخصوص العامل الزمني عند أداء مبارياته المؤجلة في السابق.
3- الرفض القاطع لإقامة مباريات الأسبوع الأخير للدوري إلا في وقت واحد بما يضمن العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية سواء في المقدمة أو التي تصارع من أجل البقاء.
4- عدم الممانعة في أداء المباريات المؤجلة من كأس مصر خلال الفترة التي تقام فيها المباريات المؤجلة من بطولة الدوري طالما هناك رغبة لدى اتحاد الكرة لاستكمال المسابقتين هذا الموسم.
5- مطالبة اتحاد الكرة بالإعلان عن جدول ثابت لجميع المباريات المتبقية في بطولتي الدوري والكأس يحقق العدالة بين الجميع ولا يتم تغييره في اللاحق لأي سبب، خاصة أن الأندية تحتاج إلى وقتٍ كافٍ للتجهيز والإعداد للموسم الجديد.
الخلاصة أن أعضاء مجلس إدارة الأهلي لم يقتنعوا بمبررات رئيس الأهلي في افتعال الأزمة الأخيرة مع اتحاد الكرة، لأن النتيجة النهائية هي استكمال فريق الكرة مبارياته المتبقية في الدوري بعد انتهاء كأس الأمم الإفريقية.
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