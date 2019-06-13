جريمة

تأجيل محاكمة «هراس» في الكسب غير المشروع

تحرير:محمد رشدي ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٠ م
محكمة
محكمة
تطورات جديدة شهدتها محاكمة عمرو أشرف الهراس مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار سابقًا، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 5 ملايين و862 ألف جنيه، نتيجة استغلال نفوذه وحصوله على رشاوي، الأمر الذي نتج عنه تحقيق ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، وقررت المحكمة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، تأجيل محاكمته لجلسة 9 سبتمبر المقبل، لورود تقرير اللجنة، كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات، لأنه في غضون الفترة من عام 2009 وحتى عام 2013 بدائرة التجمع الخامس تحصل على رشاوى دون وجه حق.
وأوضح الجهاز أنه تحصل على الرشاوى بصفته من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة "مدير إدارة بالمكتب الفني لوزير الاستثمار" وحصل لنفسه ولذويه على كسب غير مشروع قدره 5 ملايين و862 ألف جنيه، بسبب استغلاله نفوذ وظيفته، وارتكابه سلوك مخالف لنص قانون عقابي، بأن استغل سلطات ونفوذ وظيفته في تحقيق منافع مادية وحصوله
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الناشط-السياسي-هيثم-محمدين

نيابة أمن الدولة تجدد حبس هيثم محمدين

في القضية الثانية المتهم في ها الناشط السياسي هيثم محمدين بـ"مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها"، التي تحمل رقم 741 لسنة 2019 حصر أمن الدولة طوارئ، قررت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول، اليوم الخميس تجديد حبسه، بالإضافة إلى مصطفى ماهر، شقيق الناشط السياسي أحمد ماهر، 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة القضية. وهيثم محمدين متهم فى قضية أخرى تحمل الرقم 718 لسنة 2018 حصر أمن دولة، وكان يُنفذ على ذمتها، قبل القبض عليه لاتهامه بالقضية الحالية، إجراء التدابير الاحترازية "بديلاً عن الحبس الاحتياطي".
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غسيل الأموال: 2.6 تريليون دولار فاتورة الفساد سنويا

يواصل المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد المنعقد حاليّا بمدينة شرم الشيخ، فعالياته، وقال المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مجلس أمناء غسيل الأموال وتمويل الإرهاب: إن الفساد يؤدي إلى تضخيم تكاليف عملية المشتريات الحكومية. وأضاف أن العالم يتكبد نحو 2.6 تريليون دولار سنويا، كما أن الفساد يعيق التنمية والديمقراطية وهو ما أكدته أهداف التنمية المستدامة 2030 المتضمنة 17 هدفا اعتمدها قادة العالم فى اجتماع الأمم المتحدة عام 2015. وأوضح أن موضوع مكافحة الفساد اكتسب أهمية متزايدة فى السنوات الأخيرة، على المستوى الدولي، نظرا لخطورة نتائجه على الاقتصاد.
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مقتل سيدة على يد زوجها لخلافات مالية بالدقهلية

راحت سيدة في العقد الثالث من عمرها من قرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، ضحية العنف الزوجي، اليوم الخميس، إذ لقيت مصرعها متأثرة بجروحها على يد زوجها، الذي اعتدى عليها بالضرب المبرح بسبب خلافات مالية بينهما. تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من ضباط شرطة بلقاس، تفيد بوصول سيدة مصابة بكدمات وإصابات في أنحاء الجسم، إلى مستشفى بلقاس المركزي، ويبدو عليها آثار تعد وعنف.
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الكسب غير المشروع: 8.8 مليار جنيه حصيلة قضايا فساد

«حصلنا على أكثر من 8 مليارات و857 مليون جنيه»، بتلك الكلمات أوضح المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، خلال كلمته بمنتدى مكافحة الفساد المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ، وأضاف «السعيد»، أن تلك الأموال تم استردادها في ضوء التعديلات التشريعية بالتعاون مع كل السلطات القضائية والجهات الرقابية والأجهزة الأمنية، التي أسفرت عن إجراء التفاوض مع بعض المتهمين في قضايا فساد من المدرجين على قوائم التجميد في الخارج وباسترداد أصول ومبالغ مالية من الأموال المنهوبة.
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النيابة الإدارية

سرقوا وضربوا لجنة الجرد.. محاكمة مسئولين بالضرائب

خالف اثنان مختصان بمصلحة الضرائب العقارية القواعد والتعليمات المفترض تطبيقها في عملهما مما ترتب عليه وجود عجز في بعض الأصناف الموجودة في مخزن السيارات بإجمالي مبلغ قدر بما يزيد على مائة وخمسة وسبعين ألف جنيه وكذا وجود زيادة في بعض الأصناف بإجمالي مبلغ قدر بما يزيد عن ستمائة ألف جنيه، وعقب انتهاء التحقيقات معهما أمرت هيئة النيابة الإدارية بإحالتهما للمحاكمة العاجلة، بسبب وجود أخطاء إدارية جسيمة في عملهما، بالإضافة إلى اعتداء أحدهما على لجنة الجرد المشكلة.
النيابة الإدارية

«عرض العمال للخطر»..إحالة قيادي بهيئة النقل للمحاكمة

في واقعة اتهام قيادي بهيئة النقل العام بعدم اتخاذ إجراءات السلامة لحماية العاملين بالهيئة، قررت هيئة النيابة الإدارية اليوم السبت، إحالة مدير عام مراكز التدريب بهيئة النقل العام للمحاكمة العاجلة لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم أدائه العمل المنوط به بدقة؛ حيث أوضح تقرير الاتهام في القضية رقم 132 لسنة 61 قضائية عليا، أن "شعبان.ا.ح"، مدير عام مراكز التدريب بهيئة النقل العام قام بتكليف بعض عمال الخدمة بتحميل ونقل مخلفات الحديد دون تكليف أحد المشرفين للإشراف عليهم.
محاكمة لجين

«هادخّل ولادكم شرطة».. تفاصيل إحالة عاطل للمحاكمة

أحالت نيابة الأزبكية الجزئية، اليوم الأحد، عاطلا للمحاكمة العاجلة؛ لاتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على 3 ملايين جنيه منهم مقابل إيهامهم بقدرته على إلحاق أبنائهم بكليات الشرطة والحربية، وخلال التحقيقات التي أشرف عليها المستشار حاتم فاضل المحامي العام، أنكر المتهم الواقعة وقال إنه في أثناء وجوده بمنطقة الأزبكية فوجئ بعدد من الأشخاص يطلبون منه رد مبالغ مالية بلغت 3 ملايين جنيه، فنشبت مشاجرة بينهم فتدخل أمين شرطة وأبلغ المباحث التي حضرت على الفور، مشيرا إلى أنه صديق أحد المجني عليهم.
النيابة الإدارية

«متطرف وإرهابي» إحالة عامل في مدرسة بالمنيا للمحاكمة

أحالت هيئة النيابة الإدارية، عاملا بمدرسة ملوي الثانوية الزراعية للمحاكمة العاجلة، كما أمرت بمساءلة مسئولي شئون العاملين بذات المدرسة إداريا، يأتي ذلك في ضوء الدور بالغ الخطورة الذي تقوم به النيابة الإدارية لمكافحة الفكر المتطرف داخل أروقة الوظائف العامة واجتثاث من يثبت -بحكم بات- تورطه بالإرهاب أو اعتناق الأفكار الإرهابية من الوظيفة العامة بأسرها؛ حيث تورط الأول في ارتكاب جرائم إرهابية بنطاق ملوي محل الاتهام في القضية رقم 138 لسنة 2015 جنايات عسكرية أسيوط.
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