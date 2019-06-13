استبعاد نهائي لهداف سوريا من المنتخب

تحرير:سعد الدين محمود ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٠ م

منتخب سوريا

قرر فجر إبراهيم، المدير الفني للمنتخب السوري، استبعاد عمر خربين، مهاجم الهلال السعودي، الذي قضى الـ6 أشهر الأخيرة معارًا لفريق بيراميدز، من معسكر المنتخب بسبب عدم الالتزام وتخلفه عن الوجود بالمعسكر الحالي استعدادًا لمواجهتي إيران وأوزبكستان الوديتين. وأشار إبراهيم، في تصريحاته بمؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إلى أنه فوجئ بعدم حضور خربين، رغم وجوده بدمشق، كاشفًا أنه لم يقدم أي عذر لعدم الحضور، وهو ما دفعه لقرار استبعاده النهائي من الالتحاق بالمعسكر.

وأوضح مدرب سوريا أن خربين لم يكن المستبعد الوحيد من المنتخب، حيث تقرر استبعاد القائد أحمد الصالح، مدافع فريق العهد اللبناني، لأسباب انضباطية، فضلًا عن بعض اللاعبين الآخرين. سيتم الاستعانة ببعض لاعبي المنتخب الأوليمبي لتعويض اللاعبين المستبعدين، على أن تشهد الفترة المقبلة قرارات أخرى من الاتحاد السوري

وأوضح مدرب سوريا أن خربين لم يكن المستبعد الوحيد من المنتخب، حيث تقرر استبعاد القائد أحمد الصالح، مدافع فريق العهد اللبناني، لأسباب انضباطية، فضلًا عن بعض اللاعبين الآخرين.



سيتم الاستعانة ببعض لاعبي المنتخب الأوليمبي لتعويض اللاعبين المستبعدين، على أن تشهد الفترة المقبلة قرارات أخرى من الاتحاد السوري لكرة القدم تجاه غير الملتزمين.



وشدد: «طلبت من اتحاد الكرة استبعاد كل من: أحمد الصالح، عمر خربين، وأياز عثمان لاعب دينامو دريسدن الألماني، وغابريال السومي لاعب نيو إنجلاند ريفولوشن الأمريكي لأسباب فنية وانضباطية، رغم وجود اتفاق مسبق مع اللاعبين بموعد الالتحاق بالمعسكر».

