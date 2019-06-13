بعد رحيله من معسكر المغرب.. أرقام قياسية لحمد الله

مفاجأة كبيرة تفجرت خلال الساعات الماضية باستبعاد حمدالله عبد الرزاق من صفوف منتخب المغرب قبل أيام معدودة من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكن يبدو أن الأمر جاء بناء على رغبته

تحرير:أحمد سعيد ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٤٠ م

حمد الله عبد الرزاق

تفجرت أزمة كبيرة داخل المنتخب المغربي قبل أيام معدودة من نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وتحديدًا بعد مباراة أسود الأطلس أمام جامبيا التي جمعتهما أمس الأربعاء وشهدت خسارة لأسود أطلس بهدف دون رد، وكشفت الصحف المغربية نية حمد الله عبد الرزاق مهاجم النصر السعودي الرحيل من المعسكر وعدم الاستمرار في قائمة البطولة.

الأمر بدأ بعد أن أتيحت للمنتخب المغربي فرصة ذهبية لتعديل النتيجة، بعدما تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 91، لكن عندما أخذ حمد الله الكرة لتسديد الركلة، دار حوار قصير بينه وبين زميله فيصل فجر. وانتهى الأمر برفض فيصل فجر التنازل عن الركلة وأصر على تنفيذها بنفسه، إلا أنه أضاعها بعد تصد ناجح من حارس جامبيا. وغاب