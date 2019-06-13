بعد رحيله من معسكر المغرب.. أرقام قياسية لحمد الله

مفاجأة كبيرة تفجرت خلال الساعات الماضية باستبعاد حمدالله عبد الرزاق من صفوف منتخب المغرب قبل أيام معدودة من بطولة كأس الأمم الإفريقية لكن يبدو أن الأمر جاء بناء على رغبته
تفجرت أزمة كبيرة داخل المنتخب المغربي قبل أيام معدودة من نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وتحديدًا بعد مباراة أسود الأطلس أمام جامبيا التي جمعتهما أمس الأربعاء وشهدت خسارة لأسود أطلس بهدف دون رد، وكشفت الصحف المغربية نية حمد الله عبد الرزاق مهاجم النصر السعودي الرحيل من المعسكر وعدم الاستمرار في قائمة البطولة.
الأمر بدأ بعد أن أتيحت للمنتخب المغربي فرصة ذهبية لتعديل النتيجة، بعدما تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 91، لكن عندما أخذ حمد الله الكرة لتسديد الركلة، دار حوار قصير بينه وبين زميله فيصل فجر.
وانتهى الأمر برفض فيصل فجر التنازل عن الركلة وأصر على تنفيذها بنفسه، إلا أنه أضاعها بعد تصد ناجح من حارس جامبيا.
وغاب
الأمر بدأ بعد أن أتيحت للمنتخب المغربي فرصة ذهبية لتعديل النتيجة، بعدما تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 91، لكن عندما أخذ حمد الله الكرة لتسديد الركلة، دار حوار قصير بينه وبين زميله فيصل فجر.
وانتهى الأمر برفض فيصل فجر التنازل عن الركلة وأصر على تنفيذها بنفسه، إلا أنه أضاعها بعد تصد ناجح من حارس جامبيا.
وغاب حمد الله عن المران الصباحي الذي أجراه أسود الأطلس اليوم، كما لم يحضر غداء اللاعبين، وهو ما تسبب في ارتباك كبير، انعكس على الأجواء الداخلية للمنتخب، قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة الإفريقية التي يعتبر المنتخب المغربي أحد أبرز المرشحين للفوز بها.
وسلطت الصحافة المغربية الضوء على هذه الأزمة وأكدت أن ما حدث جاء بسبب ما دار بين حمد الله وفيصل فجر في مباراة جامبيا، وأن قرار مهاجم النصر السعودي بالرحيل عن كتيبة أسود الأطلس، جاء لعدم توفير الظروف الكافية وغياب الروح الجماعية في المعسكر المغربي الإعدادي لـ"الكان".
وأعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم أن هيرفي رينارد استدعى عبد الكريم باعدي لاعب حسنية أغادير من أجل الانضمام لقائمة الفريق بعد رحيل حمد الله.
وبرر الاتحاد المغربي ترك اللاعب معسكر الفريق كونه مصابًا في الظهر والفخذ، وأن الجهاز الطبي تأكد من عدم قدرة اللاعب على المشاركة في البطولة، لذلك تم استبعاده من القائمة النهائية للبطولة.
الغريب في الأمر أن الفرنسي رينارد المدير الفني لأسود أطلس لم يعلن تمسكه ببقاء اللاعب أو إمكانية إثناء اللاعب عن قراره، لينضم عبد الكريم باعدي مهاجم حسنية أغادير بديلًا له.
قرر الناخب الوطني هيرفي #رونار ضم اللاعب عبد الكريم باعدي للائحة 23 لاعبا الذين سيشاركون في نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2019. ويأتي قرار دعوة باعدي لتعويض غياب اللاعب عبد الرزاق #حمد_الله المصاب@AbderrazzakHam3 pic.twitter.com/Af6WEj2K1V
أرقام حمد الله مع النصر السعودي
انتقل حمد الله عبد الرزاق لصفوف النصر السعودي قادمًا من صفوف الريان القطري في الانتقالات الصيفية لمنتصف عام 2018، حيث شارك مع الفريق السعودي في 32 مباراة، وتمكن من تسجيل 46 هدفا، أي بمعدل زمني تسجيل هدف كل 60 دقيقة، وصنع 10 أهداف، وتوج مع فريقه بمسابقة الدوري.
وتمكن من حصد لقب الهداف موسم 2018/2019، لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان برصيد 35 هدفًا بفارق 14 هدفًا عن الوصيف بافيتيمبي جوميز مهاجم الهلال السعودي.