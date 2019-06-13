أول فيديو للحظة سقوط صاروخ الحوثي على مطار أبها

١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٤١ م

مطار أبها السعودي

نشرت قناة العربية أول مقطع فيديو للحظة سقوط صاروخ الحوثي على مطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، ما أسفر عن إصابة 26 شخصًا جميعم مدنيون من المسافرين ومن جنسيات مختلفة. وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، أن الهجوم الإرهابي نفذه الحوثيون، موضحا أنه في تمام الساعة (02:21) من صباح الأربعاء، سقط مقذوف معادٍ (حوثي) بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وأشار المالكي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إلى أن الجرحى من بينهم 3 نساء "يمنية، هندية، سعودية"، وطفلان سعوديان، وتم نقل 8 حالات منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج 18 حالة منهم بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار. وأكد أن "الجهات العسكرية