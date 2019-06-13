أول تعليق مصري على استهداف ناقلتي نفط بخليج عمان

تحرير:أ.ش.أ ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٣ م

استهداف ناقلة نفط بالبحر - صورة أرشيفية

صرح المستشار احمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن مصر تتابع ببالغ الاهتمام والقلق ما أوردته بعض التقارير من أنباء عن تعرض ناقلتيّ نفط في خليج عُمان، صباح اليوم، الخميس لحادث أسفر عن وقوع انفجارات وحرائق على متن الناقلتين. وأكد متحدث وزارة الخارجية على أن مصر ترصد الموقف بشكل وثيق، وما قد يسفر عنه التحقيق من تحديد الملابسات والمسئولية عن الحادث. وفي هذا الصدد، شدّد المتحدث على إدانة مصر لأية أعمال تقوض حرية الملاحة وتستهدف أمن وسلامة الممرات المائية والبحرية بمنطقة الخليج.

تضررت ناقلتان نفطيتان، صباح اليوم الخميس، في هجوم بالقرب من مدخل الخليج العربي، مما زاد من المخاوف من فشل الجهود الدبلوماسية المكثفة في منع المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران. وكانت هذه الحوادث، بما في ذلك الهجوم على سفينة تديرها اليابان، هي الثانية خلال شهر لسفن بالقرب من مضيق هرمز، والذي