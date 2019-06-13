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أول تعليق مصري على استهداف ناقلتي نفط بخليج عمان

تحرير:أ.ش.أ ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٣ م
استهداف ناقلة نفط بالبحر - صورة أرشيفية
استهداف ناقلة نفط بالبحر - صورة أرشيفية
صرح المستشار احمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن مصر تتابع ببالغ الاهتمام والقلق ما أوردته بعض التقارير من أنباء عن تعرض ناقلتيّ نفط في خليج عُمان، صباح اليوم، الخميس لحادث أسفر عن وقوع انفجارات وحرائق على متن الناقلتين. وأكد متحدث وزارة الخارجية على أن مصر ترصد الموقف بشكل وثيق، وما قد يسفر عنه التحقيق من تحديد الملابسات والمسئولية عن الحادث. وفي هذا الصدد، شدّد المتحدث على إدانة مصر لأية أعمال تقوض حرية الملاحة وتستهدف أمن وسلامة الممرات المائية والبحرية بمنطقة الخليج.
تضررت ناقلتان نفطيتان، صباح اليوم الخميس، في هجوم بالقرب من مدخل الخليج العربي، مما زاد من المخاوف من فشل الجهود الدبلوماسية المكثفة في منع المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران. وكانت هذه الحوادث، بما في ذلك الهجوم على سفينة تديرها اليابان، هي الثانية خلال شهر لسفن بالقرب من مضيق هرمز، والذي
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امتحان-الدبلومات الفنية- الدكتور محمد عمارة-رئيس-قطاع التعليم-الفنى (2)

حقيقة ترك طالبة ثانوي ورقتها بيضاء في امتحان العربي

كشفت مصادر في وزارة التعليم، عن استدعاء النيابة لملاحظين بالمنيا على خلفية المحضر الذي حررته طالبة أبو قرقاص في جنوب المحافظة، بعد إخطارها من الكنترول بأن ورقة إجابتها في امتحان مادة اللغة العربية الخاصة بها كانت بيضاء، وهذا ما نفته الطالبة في المحضر. وأوضحت المصادر تفاصيل الواقعة، إذ قالت إن كنترول أسيوط اكتشف في أثناء تصحيح كراسات الإجابات لامتحان اللغة العربية أن كراسة إجابة الطالبة بيضاء، وعلى الفور أرسل الكنترول إخطارًا لرئيس الكنترول فتم استدعاء الطالبة لتحرير محضر إثبات حالة بكراسة الطالبة "فارغة"، إلا أن الطالبة أنكرت وادعت أنها أجابت.
الرئيس-عبد-الفتاح-السيسي-في-اجتماع-مع-الحكومة

الحكومة توافق على تعديل قانون تنظيم الهيئات الشبابية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، إذ نص التعديل على تعريف مراكز التنمية الشبابية، بأنها تعد هيئات شبابية تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات لأعضائها؛ سعيًا لاكتشاف وتنمية مواهبهم واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الاجتماعية، والرياضية، والثقافية، والفنية، في إطار السياسة العامة للدولة.
الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من خطة تطوير السكة الحديد

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية والمهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات. وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، بأن الاجتماع تناول عرضًا لجهود الحكومة في تطوير شبكة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، كما تناول أيضًا خطوط مترو الأنفاق، فضلاً عن موقف مشروعات الموانئ الجافة والبرية على مستوى الجمهورية.
وزير-الدفاع-ووزير-القوات-المسلحه-البريطاني

وزير الدفاع يبحث مع وزير القوات المسلحة البريطاني المستجدات الإقليمية

التقى وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، مارك لانكستر وزير الدولة للقوات المسلحة البريطانية، والوفد المرافق له، الذى يزور مصر حاليّا في زيارة رسمية تستغرق يومين. تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبخاصة فى مجال مكافحة الإرهاب والتدريبات المشتركة، وسبل تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين، كما تم التطرق إلى المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وفرص وآفاق التعاون المشترك في المجالات الدفاعية والأمنية. وأعرب القائد العام عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تربط بين مصر وبريطانيا معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون والتكامل المشترك فى المستقبل.
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دونالد-ترامب (5)

ترامب: لا نسعى لتغيير نظام إيران.. واتفاق جديد معها

على الرغم من نشر الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا، قوات إضافية في منطقة الشرق الأوسط، في ظل استمرار تصاعد التوترات مع إيران خلال الفترة الماضية، مع تلويحات بالحرب، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقد في طوكيو اليوم الإثنين، مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أن واشنطن "لا تسعى إلى تغيير النظام في طهران، وإنما تهدف إلى زوال الأسلحة النووية"،? كاشفا أن البيت الأبيض "سيبرم اتفاقا" مع إيران، مشيرا إلى إمكانية إجراء محادثات مع طهران.
الحرس الثوري الإيراني - أرشيفية

الجيش الأمريكي: إيران مسئولة عن هجمات خليج عمان

أعلن الجيش الأمريكي، أن الحرس الثوري الإيراني مسؤول بشكل مباشر عن الهجمات التي تعرضت لها سفن لنقل النفط في خليج عمان قبالة دولة الإمارات، ما دفع أمريكا لنشر مزيد من القوات في المنطقة. وقال الجيش الأمريكي، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن المعلومات الاستخباراتية تُرجِح أن حملة إيرانية تربط بين التهديدات في المنطقة. وأوردت وكالة "رويترز" عن الأميرال مايكل جيلداي مدير الأركان المشتركة قوله: "نحن ننسب الهجوم إلى الحرس الثوري الإيراني"، مضيفا أن وزارة الدفاع الأمريكية خلصت إلى أن ألغاما لاصقة استُخدمت في الهجوم، تعود للحرس الثوري.
وزير-الدفاع-الأمريكي-باتريك-شاناهان

البنتاجون: حشدنا قواتنا في الخليح لردع إيران فقط

قال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شانهان، إن هدف الولايات المتحدة من حشد قواتها في الخليج هو ردع إيران فقط وليس الحرب ضدها، متابعا "تركيزنا الأكبر في هذه المرحلة هو منع سوء التقدير الإيراني"، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأوضح الوزير في تصريحات مقتضبة عقب حضور جلسة استماع لإطلاع أعضاء الكونجرس الأمريكي على المعلومات الاستخباراتية التي دفعت البنتاجون لإرسال قوة عسكرية ضاربة إلى الخليج، أن واشنطن أحبطت هجمات كانت مخططة ضد الجنود الأميركيين في المنطقة، وذلك عبر عرض القوة العسكرية الأمريكية.
ترامب

ترامب: إيران ستواجه «قوة هائلة» إن تحركت ضد أمريكا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ستواجه «قوة هائلة» إذا حاولت فعل أي شيء ضد مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أضاف ترامب، خلال حديثه للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض لحضور فعالية في بنسلفانيا، أن إيران أبدت عدائية شديدة تجاه الولايات المتحدة، لافتا إلى أنه لا يزال مستعدا لإجراء محادثات مع إيران «عندما يكونون مستعدين». وفى تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، الإثنين، نفى ترامب أن واشنطن «لم تسع لبدء حوار مع طهران».
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