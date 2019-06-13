نيابة أمن الدولة تجدد حبس هيثم محمدين

تحرير:محمد رشدي ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٨ م

هيثم محمدين

في القضية الثانية المتهم في ها الناشط السياسي هيثم محمدين بـ"مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها"، التي تحمل رقم 741 لسنة 2019 حصر أمن الدولة طوارئ، قررت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول، اليوم الخميس تجديد حبسه، بالإضافة إلى مصطفى ماهر، شقيق الناشط السياسي أحمد ماهر، 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة القضية. وهيثم محمدين متهم فى قضية أخرى تحمل الرقم 718 لسنة 2018 حصر أمن دولة، وكان يُنفذ على ذمتها، قبل القبض عليه لاتهامه بالقضية الحالية، إجراء التدابير الاحترازية "بديلاً عن الحبس الاحتياطي".

وكان ذلك لاتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على التظاهر، واستخدام شبكة المعلومات الدولية للتحريض ضد الدولة. حبس هيثم محمدين و«ماهر» 15 يوما في «قلب نظام الحكم» كان قسم شرطة الصف أفرج عن محمدين، فى نهاية أكتوبر 2018، تنفيذا لقرار محكمة جنايات الجيزة بإخلاء سبيله و5