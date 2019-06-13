صلاح يتخطى ميسي في قائمة أغلى لاعب في العالم

تحرير:أحمد سعيد ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:١٢ م

محمد صلاح

صعد الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي لوصافة قائمة أغلى لاعبي العالم بقيمة تسويقية بلغت 219.6 مليون يورو، وفقا لتصنيف الشهر الأخير الصادر من مركز الدراسات الرياضية السويسرى cies، الشريك التعليمي لـ"فيفا"، وذلك بعد أن توج الفرعون المصري بدوري أبطال أوروبا مع فريقه ليفربول، والتغلب على فريق توتنهام الإنجليزي بهدفين دون رد. وقفزت القيمة التسويقية لمحمد صلاح من 185 مليون يورو أعلى تقييم وصل إليه اللاعب خلال الموسم الحالي إلى ما يقرب من 220 مليونا، لتصل الزيادة إلى 35 مليون يورو، ما يوازى 800 مليون جنيه مصري.

ليأتي محمد صلاح خلف الظاهرة الفرنسية كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي تصدر القائمة بمبلغ قدره 252 مليون يورو. وتجاوزت القيمة التسويقية لمحمد صلاح قيمة الثنائي الإنجليزي رحيم ستيرلنج الذي جاء ثالثا في القائمة بمبلغ 207.8 مليون يورو، والأرجنتيني ليونيل ميسي الذي بلغت قيمته التسويقية