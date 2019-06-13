رياضة

صلاح يتخطى ميسي في قائمة أغلى لاعب في العالم

تحرير:أحمد سعيد ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:١٢ م
محمد صلاح
محمد صلاح
صعد الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي لوصافة قائمة أغلى لاعبي العالم بقيمة تسويقية بلغت 219.6 مليون يورو، وفقا لتصنيف الشهر الأخير الصادر من مركز الدراسات الرياضية السويسرى cies، الشريك التعليمي لـ"فيفا"، وذلك بعد أن توج الفرعون المصري بدوري أبطال أوروبا مع فريقه ليفربول، والتغلب على فريق توتنهام الإنجليزي بهدفين دون رد. وقفزت القيمة التسويقية لمحمد صلاح من 185 مليون يورو أعلى تقييم وصل إليه اللاعب خلال الموسم الحالي إلى ما يقرب من 220 مليونا، لتصل الزيادة إلى 35 مليون يورو، ما يوازى 800 مليون جنيه مصري.
ليأتي محمد صلاح خلف الظاهرة الفرنسية كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي تصدر القائمة بمبلغ قدره 252 مليون يورو. وتجاوزت القيمة التسويقية لمحمد صلاح قيمة الثنائي الإنجليزي رحيم ستيرلنج الذي جاء ثالثا في القائمة بمبلغ 207.8 مليون يورو، والأرجنتيني ليونيل ميسي الذي بلغت قيمته التسويقية
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هازارد: حققت حلمي.. وجئت إلى الريال من أجل البطولات

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بعد رحيله من معسكر المغرب.. أرقام قياسية لحمد الله

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نجم ليفربول السابق: ميسي الأحق بالكرة الذهبية

كشف جيمي كاراجر نجم ليفربول السابق أن الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني هو الأقرب للتتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم والحصول على الكرة الذهبية، حيث أكد كاراجر في تصريحات صحفية اليوم الإثنين أن الكرة الذهبية لن يفوز بها لاعب مدافع؛ لأن هذا أمر ليس معتادًا في كرة القدم. وقال جيمي كاراجر خلال تصريحاته إنه يرى فان دايك يتقدم على ليونيل ميسي في سباق الكرة الذهبية عبر مواقع المراهنات لكن في تاريخ كرة القدم نادرًا عندما يحصل مدافع على هذه الجائزة.
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محمد صلاح يتصدر استفتاء أفضل لاعب في العالم

تصدر الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول استفتاء صحيفة ماركا الإسبانية لأفضل لاعب في العالم متفوقًا على ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، حيث أجرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، استفتاء عن أفضل لاعب في العالم خلال الفترة الحالية، حيث جاء الاستفتاء بين 10 لاعبين هم، الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، المصري محمد صلاح، الفرنسي كيليان مبابي، البلجيكي إيدن هازارد، الهولندي فيرجيل فان ديك، الحارس السلوفيني جان أوبلاك، البرازيلي نيمار دا سيلفا، الكراوتي لوكا مودريتش، الفرنسي أنطوان جريزمان.
محمد-صلاح (2)

محمد صلاح ثانيًا في استفتاء أفضل لاعب في العالم

أجرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، استفتاء عن أفضل لاعب في العالم خلال الفترة الحالية، حيث جاء الاستفتاء بين 10 لاعبين هم، الأرجنتيني ليونيل ميسي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الدولي المصري محمد صلاح، الفرنسي كيليان مبابي، البلجيكي إيدن هازارد، الهولندي فيرجيل فان ديك، الحارس السلوفيني جان أوبلاك، البرازيلي نيمار دا سيلفا، الكراوتي لوكا مودريتش، الفرنسي أنطوان جريزمان. وتصدر الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني الاستفتاء، حيث حصد 145.100 صوت من أصوات الجماهير، وجاء محمد صلاح في المركز الثاني حاصلًا على 132.500 صوت.
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ميسي يفوز بجائزة أفضل هدف في دوري الأبطال (فيديو)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن أفضل هدف في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2018- 2019، والتي فاز بها فريق ليفربول يوم السبت الماضي، بالتغلب على توتنهام بهدفين دون رد، وفاز الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني بجائزة أفضل هدف من خلال التصويت الجماهيري، متفوقًا على رونالدو وروبن وزميله في الفريق راكيتيتش. الجائزة شهدت منافسة شرسة حيث نافس ميسي على الجائزة، رونالدو مهاجم يوفنتوس بهدفه في مانشستر يونايتد، وراكيتيتش في توتنهام، وآريين روبن لاعب بايرن ميونخ في بنفيكا.
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