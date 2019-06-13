حقيقة ترك طالبة ثانوي ورقتها بيضاء في امتحان العربي

مصادر: كراسة الإجابة لها دبوسين على الغلاف مدبس مع كراسة الإجابة ولكي يتم نزع ورقة من داخل كراسة الإجابة ووضع ورقة أخرى بدلا منها لا بد أن من فك الدبابيس

تحرير:أمينة محمود ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٢٦ م

امتحانات الثانوية العامة - صورة أرشيفية

كشفت مصادر في وزارة التعليم، عن استدعاء النيابة لملاحظين بالمنيا على خلفية المحضر الذي حررته طالبة أبو قرقاص في جنوب المحافظة، بعد إخطارها من الكنترول بأن ورقة إجابتها في امتحان مادة اللغة العربية الخاصة بها كانت بيضاء، وهذا ما نفته الطالبة في المحضر. وأوضحت المصادر تفاصيل الواقعة، إذ قالت إن كنترول أسيوط اكتشف في أثناء تصحيح كراسات الإجابات لامتحان اللغة العربية أن كراسة إجابة الطالبة بيضاء، وعلى الفور أرسل الكنترول إخطارًا لرئيس الكنترول فتم استدعاء الطالبة لتحرير محضر إثبات حالة بكراسة الطالبة "فارغة"، إلا أن الطالبة أنكرت وادعت أنها أجابت.

وتابعت: ثم قام ولي أمر الطالبة بتحرير محضر في قسم الشرطة بأن الطالبة سلمت كراسة الإجابة وأجابت بداخلها.وأكدت المصادر، أن المحضر تحول للنيابة وتم استدعاء ملاحظي اللجنة الذين أكدوا أن الطالبة لم تسلم كراسة الإجابة بيضاء، ولفتت المصادر إلى أن الملاحظين قالوا هذا الكلام أمام النيابة حتى لا يدينوا أنفسهم