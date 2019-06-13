حقيقة ترك طالبة ثانوي ورقتها بيضاء في امتحان العربي

مصادر: كراسة الإجابة لها دبوسين على الغلاف مدبس مع كراسة الإجابة ولكي يتم نزع ورقة من داخل كراسة الإجابة ووضع ورقة أخرى بدلا منها لا بد أن من فك الدبابيس
كشفت مصادر في وزارة التعليم، عن استدعاء النيابة لملاحظين بالمنيا على خلفية المحضر الذي حررته طالبة أبو قرقاص في جنوب المحافظة، بعد إخطارها من الكنترول بأن ورقة إجابتها في امتحان مادة اللغة العربية الخاصة بها كانت بيضاء، وهذا ما نفته الطالبة في المحضر.
وأوضحت المصادر تفاصيل الواقعة، إذ قالت إن كنترول أسيوط اكتشف في أثناء تصحيح كراسات الإجابات لامتحان اللغة العربية أن كراسة إجابة الطالبة بيضاء، وعلى الفور أرسل الكنترول إخطارًا لرئيس الكنترول فتم استدعاء الطالبة لتحرير محضر إثبات حالة بكراسة الطالبة "فارغة"، إلا أن الطالبة أنكرت وادعت أنها أجابت.
وتابعت: ثم قام ولي أمر الطالبة بتحرير محضر في قسم الشرطة بأن الطالبة سلمت كراسة الإجابة وأجابت بداخلها.وأكدت المصادر، أن المحضر تحول للنيابة وتم استدعاء ملاحظي اللجنة الذين أكدوا أن الطالبة لم تسلم كراسة الإجابة بيضاء، ولفتت المصادر إلى أن الملاحظين قالوا هذا الكلام أمام النيابة حتى لا يدينوا أنفسهم
وتابعت: ثم قام ولي أمر الطالبة بتحرير محضر في قسم الشرطة بأن الطالبة سلمت كراسة الإجابة وأجابت بداخلها.
وأكدت المصادر، أن المحضر تحول للنيابة وتم استدعاء ملاحظي اللجنة الذين أكدوا أن الطالبة لم تسلم كراسة الإجابة بيضاء، ولفتت المصادر إلى أن الملاحظين قالوا هذا الكلام أمام النيابة حتى لا يدينوا أنفسهم أمام الوزارة والنيابة ويتم معاقبتهم وفقا للقانون خاصة أنهم تسلموا كراسة الإجابة بيضاء دون قيامهم بتحرير محضر بأن كراسة إجابة الطالبة بيضاء.
وأوضحت المصادر أن كراسة الإجابة لها دبوسين على الغلاف مدبس مع كراسة الإجابة ولكي يتم نزع ورقة من داخل كراسة الإجابة ووضع ورقة أخرى بدلا منها لا بد أن من فك الدبابيس.
وأوضحت أن الدبابيس الموجودة بكراسة الإجابة معمولة بضغط في المطبعة وبالتالي يستحيل نزع الدبوس ثم تركيبه أو تركيب غيره من جديد، علاوة على ذلك ان مكان الدبوس حتى يتم نزعه يسهل اكتشافه من خلال ترك علامة" الأصبع" الذي نزع الدبوس. .فضلا عن أن أخرام الدبابيس مستحيل تكون في مكان واحد ولكن يختلف وضع مكان الدبوس من ورقة لأخرى، وبالتالي الفيصل بيني وبين الطالب أو الطالبة هو غلاف كراسة الإجابة المدون عليه اسمه بخط يده.
وأكدت المصادر أن بعض الطلاب يلجأون إلى هذه الادعاءات بعد تسليمهم كراسة الإجابة بيضاء أو أن كراسات الإجابة لم تكن الخاصة بهم أو تم تبديلها اعتقادا منهم أنهم سيحصلون على الدرجة الكاملة في المادة ويكررون ما فعلته الطالبة مريم المعروفة إعلاميا بطالبة الصفر".
اقرأ أيضًا: طلاب الثانوية عن امتحان اللغة العربية: سهل وبسيط.
وقالت المصادر، إنه في حال إقرار النيابة بصحة ادعاء الطالبة وأحقيتها، سيتم تطبيق القرار الوزاري رقم 35 والمنظم لهذا اللمر بحيث تحصل الطالبة على متوسط الدرجات في باقي المواد، أما إذا لم يثبت أحقيتها أو صحة ادعائها سترسب الطالبة في المادة.
وكان قد تلقى اللواء مجدي عامر مدير الأمن، إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقيه إخطارا من قسم شرطة مركز أبوقرقاص، بوصول الطالبة "مارين. ا. ج" بالصف الثالث الثانوي، لدايون القسم تطلب تحرير محضر إثبات حالة، بعد إخطارها بأن ورقة الإجابة الخاصة بها في مادة اللغة العربية بامتحان الثانوية العامة كانت بيضاء وأنها تركتها دون كتابة أي شئ بداخلها، وهذا ما نفته الطالبة في محضر إثبات الحالة الذي حمل رقم 2847 إداري لسنة 2019 مركز شرطة أبوقرقاص.
اقرأ أيضًا: الورقة الثانية.. طلاب ثانوي «المكفوفين» يؤدون امتحان العربي
كما حرر والد الطالبة محضرًا بالواقعة في قسم أسيوط، وقال مسؤول بتعليم المنيا، إن المديرية تلقت إشارة من كنترول أسيوط تفيد بأن ورقة إجابة الطالبة في مادة اللغة العربية غير مدون بها أي إجابات، الأمر الذي نفته الطالبة ووالدها مستشهدين بمراقبي لجنتها في مدرسة جمال برعي بمركز أبوقرقاص وأكدوا أن الطالبة دوّنت إجابات في كراستها ولم تتركها فارغة، وتجري مديرية التربية والتعليم تحقيقًا في الواقعة.