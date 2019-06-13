منتج «زي الشمس»: لم نسرق فكرة المسلسل.. ولكن

تحرير:التحرير ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م

زي الشمس

أعرب منتج مسلسل "زي الشمس"، محمد مشيش، عن غضبه بسبب الاتهامات التي وجهت إلى صناع العمل؛ بزعم أنه مسروق من مسلسل أجنبي، كما استنكر الهجوم على مسلسلات درامية أخرى عرضت في شهر رمضان الماضي. وأوضح منتج العمل، وهو من بطولة الفنانة دينا الشربيني، أن هناك فرقا بين تنفيذ نسخة عربية لمسلسل أو فيلم سينمائي وسرقة الفكرة، أو كما يسميه البعض "اقتباس"، منوهًا بأنه حال تنفيذ نسخة عربية لعمل ما، يكون هناك قيمة مادية كبيرة مدفوعة بالدولار لمؤلف العمل الأصلي وشركة الإنتاج.

وتابع، في تدوينة له عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "لم أجد أي اعتراض من أحد على تنفيذ المسرحيين العرب لأعمال شكسبير أو موليير". وأكد أن مسلسل "جراند أوتيل" النسخة الأمريكية تم تنفيذه العام الماضي أي بعد عامين من تنفيذ النسخة المصرية، والتي أشرف عليها، وتم تنفيذ نسخة أخرى في المكسيك. (اقرأ