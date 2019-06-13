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منتج «زي الشمس»: لم نسرق فكرة المسلسل.. ولكن

تحرير:التحرير ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٣٠ م
زي الشمس
زي الشمس
أعرب منتج مسلسل "زي الشمس"، محمد مشيش، عن غضبه بسبب الاتهامات التي وجهت إلى صناع العمل؛ بزعم أنه مسروق من مسلسل أجنبي، كما استنكر الهجوم على مسلسلات درامية أخرى عرضت في شهر رمضان الماضي. وأوضح منتج العمل، وهو من بطولة الفنانة دينا الشربيني، أن هناك فرقا بين تنفيذ نسخة عربية لمسلسل أو فيلم سينمائي وسرقة الفكرة، أو كما يسميه البعض "اقتباس"، منوهًا بأنه حال تنفيذ نسخة عربية لعمل ما، يكون هناك قيمة مادية كبيرة مدفوعة بالدولار لمؤلف العمل الأصلي وشركة الإنتاج.
وتابع، في تدوينة له عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "لم أجد أي اعتراض من أحد على تنفيذ المسرحيين العرب لأعمال شكسبير أو موليير". وأكد أن مسلسل "جراند أوتيل" النسخة الأمريكية تم تنفيذه العام الماضي أي بعد عامين من تنفيذ النسخة المصرية، والتي أشرف عليها، وتم تنفيذ نسخة أخرى في المكسيك. (اقرأ
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سالي عبد السلام تؤكد أن الضغط النفسي وراء مرضها

قبل عدة شهور أعلنت الإعلامية سالي عبد السلام عن شفائها من مرض مناعى يهاجم شعرها ويجعله يتساقط بكمية كبيرة، بعد خضوعها لدورة علاج على فترة طويلة، ولكن أمس فاجأت سالي متابعيها على السوشيال ميديا بأن هذا المرض عاد وهاجمها من جديد، إذ كتبت: «اتأكدنا والتحاليل كمان، وتانى مالهاش سبب، كلها بسبب الضغط النفسي والزعل، جسمك ومناعتك تهاجم الشعر وبدأت تكثر لأنها نشطة الحمد لله، سبحانك محدش مبسوط 100% وراضيين وبتيجى حاجات تحزن أقرب ناس ليا تتفاجئ إنك شفتها لما تعرفها منك، وعمره ما بان عليا، ميعرفوش شايفينك من برا بس جسمك بيبقى أذكى منك!».
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منة فضالي تنسحب من مسرحية «جوازة مرتاحة» لهذا السبب

أعلنت الفنانة منة فضالي، قبل قليل، اعتذارها عن عدم المشاركة فى مسرحية «جوازة مرتاحة» من خلال صفحتها على موقع «فيسبوك»، حيث كتبت: «لكل أسرة مسرحية جوازة مرتاحة بعتذر جدا جدا لعدم مشاركتى في العمل لارتباطي بأعمال أخرى مع كامل احترامى والتوفيق للجميع». وكانت منة فضالي قد نشرت قبل أيام البوستر الترويجي الخاص بالمسرحية التي من المقرر عرضها على مسرح فندق شهير بالغردقة، وظهرت على الأفيش وهى ترتدي فستان زفاف وتُمسك بالفنان أحمد صفوت الذى يلعب دور البطولة أمامها، ومع انتشار الصورة اعتقد البعض أن هذا إعلان لخطبتهما.
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الهضبة ودينا الشربيني يحتفلان بمدير مهرجان الجونة

ظهر المطرب عمرو دياب مع الفنانة دينا الشربيني فى أثناء احتفال عمرو منسي، المدير التنفيذي والمؤسس المشارك في مهرجان الجونة السينمائي، بعيد ميلاده برفقة مجموعة من أصدقائه، وانتشرت لهما العديد من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل الحفل، وكان هناك عدد آخر من النجوم يحتفلون كذلك بعيد ميلاد "منسي"، من بينهم الكاتب تامر حبيب. دينا تحدثت عن علاقتها بالفنان عمرو دياب لأول مرة بعد سنوات من ظهورهما معًا، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج "الحكاية" من تقديم عمرو أديب، والمعروض عبر قناة MBC مصر.
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عمرو-دياب-ودينا-الشربيني (3)

الهضبة ودينا الشربيني يحتفلان بمدير مهرجان الجونة

ظهر المطرب عمرو دياب مع الفنانة دينا الشربيني فى أثناء احتفال عمرو منسي، المدير التنفيذي والمؤسس المشارك في مهرجان الجونة السينمائي، بعيد ميلاده برفقة مجموعة من أصدقائه، وانتشرت لهما العديد من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل الحفل، وكان هناك عدد آخر من النجوم يحتفلون كذلك بعيد ميلاد "منسي"، من بينهم الكاتب تامر حبيب. دينا تحدثت عن علاقتها بالفنان عمرو دياب لأول مرة بعد سنوات من ظهورهما معًا، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج "الحكاية" من تقديم عمرو أديب، والمعروض عبر قناة MBC مصر.
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أهم تصريحات دينا الشربيني| رأيها في نهاية «زي الشمس»

حلت الفنانة دينا الشربيني ضيفة في برنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على فضائية MBC مصر، وتحدثت خلال البرنامج لأول مرة عن علاقتها بالفنان عمرو دياب، وأيضا كواليس تصوير مسلسل "زي الشمس"، وأصعب المشاهد التى تعرضت لها خلال تصوير المسلسل، وشرحت للجمهور نهاية العمل بعد الجدل الكبير الذي أثير بعد الحلقة الأخيرة، إذ كان هناك عدد كبير من الجمهور لم يفهم نهاية العمل، وأوضحت حقيقة تقديم جزء ثان للعمل، ولماذا كان سينسحب الفنان أحمد السعدني من تصوير الحلقة الأخيرة قبلها بساعات. وإليك أبرز تصريحاتها:
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دينا الشربيني: عمرو دياب فرحان بـ«زي الشمس» أكتر مني

كشفت الفنانة دينا الشربيني، عن الضغوطات التي تعرض لها أبطال مسلسل "زي الشمس" أثناء التصوير، خاصة وأنه استمر لـ29 رمضان، وقالت: "تعرضنا للكثير من الضغوطات بسبب ضيق الوقت ونجاح المسلسل، فأثناء تصوير آخر مشهد من المسلسل في المواجهة بيني وبين أحمد السعدني، قرر فجأة الانسحاب لعدم إعجابه بالمشهد". وتابعت: "ركضت وراءه أنا وأحمد داوود لإقناعه بالعودة، ولكنه فورا تراجع وعاد للتصوير. وأضافت: "وبعدها فقدت أعصابي أنا أيضا ورفضت الحديث معه، وكل هذا يرجع لضغط التصوير واستمراره لقبل عرض الحلقة الأخيرة بساعات".
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من هو قاتل «فريدة» في مسلسل زي الشمس؟

من قتل فريدة (ريهام عبد الغفور)؟، هذا السؤال الأشهر الذي يتداوله رواد مواقع الاجتماعي، وبخاصة مع اقتراب عرض الحلقة الأخيرة لمسلسل «زي الشمس» الذي تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني، وسط اختلافات كبيرة في الإجابة حول هذا السؤال، والجميع منتظر بشغف الحلقة الثلاثين والأخيرة والتى ستعرض غدا الثلاثاء. وحرصت الفنانة دينا الشربيني على أن تزيد من حيرة جمهورها بعد أن نشرت الصفحة الرسمية لها صورة محيرة لجمهور المسلسل، بها أكثر من شخصية فى العمل وعدد من الأسماء التى تداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي وكتبت عليها: "تفتكروا مين اللي قتل فريدة؟".
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