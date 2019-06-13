أمريكا: إيران وراء الهجوم على ناقلتي النفط بخليج عمان

١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٣ م

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن إيران وراء الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان. وأضاف بومبيو، خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس، أن الولايات المتحدة استنتجت ذلك استنادا إلى معلومات استخباراتية ونوع الأسلحة المستخدمة وتطور الهجمات، مشيرًا إلى أن الهجمات التي تنفذها إيران جزء من حملة لتصعيد التوتر. وأكد أن الولايات المتحدة ستدافع عن مصالحها وعن حلفائها وعن التجارة الدولية من الخطر الإيراني. وتابع بومبيو: "إن طهران تعمل على تعطيل تدفق النفط عبر مضيق هرمز"، مشددًا على أن واشنطن تعمل على تحقيق تعهداتها بشأن الحرب على تصدير النفط.

وأصدر البيت الأبيض، بيانًا عاجلًا، اليوم أكد فيه أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتابع تقارير الهجوم على ناقلتي نفط كانتا تبحران في خليج عُمان، صباح الخميس، بصاروخ طوربيد.وبدأ الأمر صباح اليوم عندما تحدثت البحرية البريطانية عن حادث غامض وقع في الخليج، داعية عبر مركز عمليات التجارة البحرية التابع