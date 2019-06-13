هازارد: حققت حلمي.. وجئت إلى الريال من أجل البطولات

تحرير:سعد الدين محمود ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٦ م

هازارد وبيريز

أعرب النجم البلجيكي إيدين هازارد، المنضم حديثًا لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني، عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى الريال، مؤكدا أن ارتداء قميص الفريق الملكي كان حلمًا له منذ كان طفلًا. وحرص نادي ريال مدريد على إقامة احتفالية كبرى، مساء اليوم الخميس، لتقديم هازارد، بملعب «سانتياجو بيرنابيو»، بحضور نحو 40 ألف مشجع، بعد أيام من الإعلان عن التعاقد مع النجم البلجيكي قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي في صفقة وصلت قيمتها إلى 100 مليون يورو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال هازارد، خلال كلمته قبل الذهاب لتحية جماهير الميرينجي إنه جاء للعب في ريال مدريد برغبة وطموح كبيرين في التتويج بالعديد من البطولات خلال الفترة المقبلة. واستمر في حديثه: «اليوم حققت حلمي منذ الطفولة باللعب في ريال مدريد، ومتشوق كثيرًا لبدء اللعب مرتديًا قميص النادي الملكي». ودخل ريال