رياضة

هازارد: حققت حلمي.. وجئت إلى الريال من أجل البطولات

تحرير:سعد الدين محمود ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٦ م
هازارد وبيريز
هازارد وبيريز
أعرب النجم البلجيكي إيدين هازارد، المنضم حديثًا لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني، عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى الريال، مؤكدا أن ارتداء قميص الفريق الملكي كان حلمًا له منذ كان طفلًا. وحرص نادي ريال مدريد على إقامة احتفالية كبرى، مساء اليوم الخميس، لتقديم هازارد، بملعب «سانتياجو بيرنابيو»، بحضور نحو 40 ألف مشجع، بعد أيام من الإعلان عن التعاقد مع النجم البلجيكي قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي في صفقة وصلت قيمتها إلى 100 مليون يورو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال هازارد، خلال كلمته قبل الذهاب لتحية جماهير الميرينجي إنه جاء للعب في ريال مدريد برغبة وطموح كبيرين في التتويج بالعديد من البطولات خلال الفترة المقبلة. واستمر في حديثه: «اليوم حققت حلمي منذ الطفولة باللعب في ريال مدريد، ومتشوق كثيرًا لبدء اللعب مرتديًا قميص النادي الملكي». ودخل ريال
اقرأ المزيد
محمد-صلاح (1)

صلاح يتخطى ميسي في قائمة أغلى لاعب في العالم

صعد الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي لوصافة قائمة أغلى لاعبي العالم بقيمة تسويقية بلغت 219.6 مليون يورو، وفقا لتصنيف الشهر الأخير الصادر من مركز الدراسات الرياضية السويسرى cies، الشريك التعليمي لـ"فيفا"، وذلك بعد أن توج الفرعون المصري بدوري أبطال أوروبا مع فريقه ليفربول، والتغلب على فريق توتنهام الإنجليزي بهدفين دون رد. وقفزت القيمة التسويقية لمحمد صلاح من 185 مليون يورو أعلى تقييم وصل إليه اللاعب خلال الموسم الحالي إلى ما يقرب من 220 مليونا، لتصل الزيادة إلى 35 مليون يورو، ما يوازى 800 مليون جنيه مصري.
حمد الله-عبد-الرزاق‎

بعد رحيله من معسكر المغرب.. أرقام قياسية لحمد الله

تفجرت أزمة كبيرة داخل المنتخب المغربي قبل أيام معدودة من نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وتحديدًا بعد مباراة أسود الأطلس أمام جامبيا التي جمعتهما أمس الأربعاء وشهدت خسارة لأسود أطلس بهدف دون رد، وكشفت الصحف المغربية نية حمد الله عبد الرزاق مهاجم النصر السعودي الرحيل من المعسكر وعدم الاستمرار في قائمة البطولة.
منتخب-سوريا

استبعاد نهائي لهداف سوريا من المنتخب

قرر فجر إبراهيم، المدير الفني للمنتخب السوري، استبعاد عمر خربين، مهاجم الهلال السعودي، الذي قضى الـ6 أشهر الأخيرة معارًا لفريق بيراميدز، من معسكر المنتخب بسبب عدم الالتزام وتخلفه عن الوجود بالمعسكر الحالي استعدادًا لمواجهتي إيران وأوزبكستان الوديتين. وأشار إبراهيم، في تصريحاته بمؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إلى أنه فوجئ بعدم حضور خربين، رغم وجوده بدمشق، كاشفًا أنه لم يقدم أي عذر لعدم الحضور، وهو ما دفعه لقرار استبعاده النهائي من الالتحاق بالمعسكر.
اقرأ المزيد من الأخبار
هازارد-فى-مباراة-تشيلسى-ساوثهامبتون

نجم ليفربول: هازارد من أفضل لاعبي العالم

أشاد الدولي الإسكتلندي أندي روبرتسون الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي نادي ليفربول الإنجليزي بالبلجيكي إيدين هازارد لاعب فريق ريال مدريد الحالي وتشيلسي الإنجليزي السابق، بأنه من اللاعبين المميزين على مستوى العالم، حيث قال ‏روبرتسون في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: "إن إيدين هازارد على الأرجح أفضل لاعب واجهته في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويستحق الانتقال إلى فريق ريال مدريد... إنه أحد أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي نظرًا لما يتمتع به من إمكانات كبيرة".
إيدين-هازارد

مدرب بلجيكا عن هازارد: «قدوة لكل اللاعبين»

تحدث روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا لصحيفة "الآس" الإسبانية حول انتقال الدولي البلجيكي إيدين هازارد إلى فريق ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث قال المدير الفني لمنتخب بلجيكا أن إيدين هازارد تطور بشكل سريع على مستوى الشخصية فهو الكابتن وقادر على تحمل المسئولية. وأكد مارتينيز أن طريقة هازارد في التعامل مع لاعبي المنتخب كانت بمثابة قدوة لباقي اللاعبين وهو ما ساهم في حصول المجموعة على الكثير من الصفاء عندما يتطلب الأمر ذلك فهو دائمًا لدية تناسق عاطفي، ما يعني إنه على استعداد لقيادة المنتخب في أي وقت.
قميص-هازاد‎

رسميًا.. ريال مدريد يعلن تعاقده مع هازارد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن تعاقده مع النجم البلجيكي ايدين هازارد لاعب وسط تشيلسي، حتى عام 2024، وذلك بعد إنهاء الملكي كل البنود الخاصة بالتعاقد معه، جاء ذلك عبر الموقع الرسمي للنادي، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم هازارد لجماهير ريال مدريد في سانتياجو برنابيو يوم الخميس المقبل الموافق الثالث عشر من شهر يونيو الجاري، ليصبح هازارد ثالث الصفقات التي أبرمها الريال في سوق الانتقالات الصيفية، بعد البرازيلي إيدير ميليتو قامًا من بورتو البرتغالي، والصربي لوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت الألماني.
قميص-هازاد‎

حقيقة صورة البلجيكي هازارد بقميص ريال مدريد

ما زال الجميع ينتظر الإعلان الرسمي عن إتمام الصفقة، حيث كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية حقيقة قميص النجم البلجيكي إيدين هازارد، الذي انتشر خلال الساعات الماضية في متجر نادي ريال مدريد بمدينة برشلونة الإسبانية، بعدما قام أليكس جارسيا أحد مواطني إسبانيا، بنشر قميص هازارد يحمل رقم 7 يباع داخل المتجر، لتنتشر الصورة بشكل كبير، وخرج البعض لينفي حقيقة الصورة، قبل أن تتواصل صحيفة ماركا مع المتجر وتتأكد من صحة الصورة، حيث قالت: "تواصلنا مع المتجر الموجود في المطار وأكد لنا أن قميص هازارد بالرقم 7 يُباع بالفعل وسعره 147.95 يورو".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org