«الإداري» يحسم خلاف المرشحين بغرفة تجارة القليوبية

تحرير:هيثم بطاح ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٤٠ م

مجلس الدولة - صورة أرشيفية

قضت محكمة القضاء الإداري، الخميس، بوقف إعلان نتيجة التزكية لانتخابات الغرفة التجارية بالقليوبية، وإدراج أسماء 3 مرشحين مستبعدين فى كشوف المرشحين، وهم أحمد كمال شعلان وأحمد حسن وإحسان الغباشى. ومن المقرر أن يتم وقف إعلان النتيجة المعلنة بالتزكية وإجراء انتخابات على مقاعد مجلس إدارة الغرفة السبت المقبل. وكان المرشحون الثلاثة تقدموا بدعوى رسمية أمام محكمة القضاء الإدارى ببنها، ضد وزير الصناعة ومحافظ القليوبية بصفتيهما ورئيس لجنة انتخابات الغرفة التجارية بالقليوبية حملت رقم 6902/320 فى 25/5/2019 اعتراضا منهم على استبعاد أسمائهم من قوائم المرشحين.

وقال أحمد كمال شعلان أحد المرشحين المستبعدين، إنه تقدم بطلب للترشح لعضوية مجلس إدارة الغرف التجارية بالقليوبية بتاريخ 21/4/2019م، وتم قبول الأوراق من جانب لجنة تلقى الطلبات، وذلك طبقا لم نص عليه القانون 189 لسنة 1951م والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2003م فى المادتين 5 و7 والتى نصت على الشروط الواجب توافرها