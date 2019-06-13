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البورصة تربح 14.7 مليار جنيه في أسبوع

تحرير:أ.ش.أ ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ م
البورصة المصرية - صورة أرشيفية
البورصة المصرية - صورة أرشيفية
حققت البورصة المصرية في تعاملات الأسبوع الجاري مكاسب بلغت نحو 14.7 مليار جنيه ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 759.8 مليار جنيه، مقابل 745.1 جنيه خلال الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 1.97 %. وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، إذ زاد مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 2.85% ليسجل مستوى 53 .14180 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 1.38% ليبلغ مستوى 57 .605 نقطة شملت الارتفاعات مؤشر "إيجي إكس 100" الذي زاد بنحو 1.67% ليبلغ مستوى 83 .1546 نقطة.
وأشار إلى أن ارتفاع قيم التداول خلال الأسبوع الجاري لتبلغ 5.5 مليار جنيه من خلال تداول 721 مليون ورقة منفذة على 100 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 0,6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 107 ملايين ورقة منفذة على 19 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي. وأشار إلى أن الأسهم استحوذت على 68.87% من إجمالي قيم
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البورصة

هل تنعش آلية «الاقتراض بغرض البيع» تداولات البورصة؟

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس الأربعاء، على منح شركة أرقام لتداول الأوراق المالية الموافقة على مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع والمعروفة ب "الشورت سيلنج ". ويهدف القرار إلى رفع قيم وأحجام التداولات بالسوق المصرية والعمل على زيادة السيولة بالبورصة المصرية، ومن المتوقع أن تنتهى البنية التكنولوجية اللازمة لتنفيذا تلك الآلية بين شركة مصر للمقاصة والبورصة وشركات السمسرة وأمناء الحفظ قريبا، واستندت البورصة إلى سبعة معايير لاختيار الأوراق المؤهلة لآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
فلوس

منع التلاعب والتهرب.. ما أهمية الرقم الضريبي الموحد؟

بدأت مصلحة الضرائب فى التعامل من خلال رقم التسجيل الضريبي الموحد بدلا من رقم الملف، واستبدال رقم التسجيل الموحد بجميع أرقام الملفات، خلال شهر يونيو الجاري، ويشمل القرار جميع المأموريات الضريبية وكل أنواع الضرائب سواء كانت دخلا أو قيمة مضافة أو غيرهما. وتشكل الضرائب ما يقرب من نحو 75% من إيرادات الدولة، بينما تستهدف الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2019- 2020 تحصيل إيرادات ضريبية تبلغ نحو 856.6 مليار جنيه، فى مقابل نحو 755 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الجاري 2018- 2019، أى بزيادة تبلغ نحو 101.6 مليار جنيه.
البورصة-المصرية

تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأسبوع

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على تباين في الأداء وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 100 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 759.79 مليار جنيه. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 14180.53 نقطة، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.14% ليصل لمستوى 605.57 نقطة وهبط مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1546.83 نقطة. وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 915.97 مليار جنيه من خلال التداول على 109.13 مليون سهم.
انفجار-ناقلات-نفط (1.) (3)

كيف تأثرت أسعار النفط بعد الهجوم على ناقلتين في خليج عُمان؟

صعدت أسعار النفط لأكثر من 4% بعدما قالت وحدة تابعة للأسطول الملكي البريطاني إنها على علم بحادث يتعلق بناقلة في خليج عمان بالقرب من سواحل إيران. وعلى أثر ذلك، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارين لتسجل 61.97 دولار للبرميل بزيادة بلغت 4% أى دولارين ، حيث زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.41 دولار أو 2.7% إلى 52.55 دولار للبرميل. ونقلت صحيفة (تريد ويندز) المعنية بالشحن عن مصادر لم تحددها أن طوربيدا أصاب ناقلة نفط مملوكة لشركة (فرونت لاين) النرويجية قبالة سواحل إمارة الفجيرة بالإمارات.
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البورصة-المصرية

تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأسبوع

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على تباين في الأداء وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 100 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 759.79 مليار جنيه. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 14180.53 نقطة، وتراجع مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.14% ليصل لمستوى 605.57 نقطة وهبط مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1546.83 نقطة. وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 915.97 مليار جنيه من خلال التداول على 109.13 مليون سهم.
البورصة

هل تنعش آلية «الاقتراض بغرض البيع» تداولات البورصة؟

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية أمس الأربعاء، على منح شركة أرقام لتداول الأوراق المالية الموافقة على مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع والمعروفة ب "الشورت سيلنج ". ويهدف القرار إلى رفع قيم وأحجام التداولات بالسوق المصرية والعمل على زيادة السيولة بالبورصة المصرية، ومن المتوقع أن تنتهى البنية التكنولوجية اللازمة لتنفيذا تلك الآلية بين شركة مصر للمقاصة والبورصة وشركات السمسرة وأمناء الحفظ قريبا، واستندت البورصة إلى سبعة معايير لاختيار الأوراق المؤهلة لآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
بورصة

1.2 مليار جنيه خسائر للبورصة في ختام التعاملات

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، رابع جلسات الأسبوع، على تباين في الأداء وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 1.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 759.89 مليار جنيه. وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 14158.11 نقطة بينما ارتفع مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.12% ليصل لمستوى 606.42 نقطة وارتفع مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1547.75 نقطة. وبلغ إجمالي التداولات على الأسهم 1.5 مليار جنيه من خلال التداول على 160.85 مليون سهم.
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كم خسرت البورصة المصرية منذ بداية شهر رمضان؟

شهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجعا ملحوظا منذ بداية شهر رمضان الكريم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة ما يقرب من نحو 59 مليار جنيه، ليغلق على مستوى 733.792 مليار جنيه بنهاية تعاملات جلسة أمس، والموافق 15 رمضان، في مقابل نحو 792.310 مليار جنيه خلال أولى جلسات شهر رمضان. وهبطت مؤشرات البورصة المصرية من مستوى 14511 نقطة، بمستهل تعاملات جلسة الإثنين الموافق 6 مايو أول أيام شهر رمضان الكريم، وحتى 13379 نقطة بنهاية تعاملات جلسة أمس والتى توافق منتصف شهر رمضان.
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