البورصة تربح 14.7 مليار جنيه في أسبوع
تحرير:أ.ش.أ
١٣ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ م
البورصة المصرية - صورة أرشيفية
حققت البورصة المصرية في تعاملات الأسبوع الجاري مكاسب بلغت نحو 14.7 مليار جنيه ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 759.8 مليار جنيه، مقابل 745.1 جنيه خلال الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 1.97 %.
وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، إذ زاد مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 2.85% ليسجل مستوى 53 .14180 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 1.38% ليبلغ مستوى 57 .605 نقطة شملت الارتفاعات مؤشر "إيجي إكس 100" الذي زاد بنحو 1.67% ليبلغ مستوى 83 .1546 نقطة.
وأشار إلى أن ارتفاع قيم التداول خلال الأسبوع الجاري لتبلغ 5.5 مليار جنيه من خلال تداول 721 مليون ورقة منفذة على 100 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 0,6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 107 ملايين ورقة منفذة على 19 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
وأشار إلى أن الأسهم استحوذت على 68.87% من إجمالي قيم
وأشار إلى أن ارتفاع قيم التداول خلال الأسبوع الجاري لتبلغ 5.5 مليار جنيه من خلال تداول 721 مليون ورقة منفذة على 100 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 0,6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 107 ملايين ورقة منفذة على 19 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
وأشار إلى أن الأسهم استحوذت على 68.87% من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات على نحو 31.13% خلال الأسبوع.
وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 63.1% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 30.2% والعرب على 6.6% وذلك بعد استبعاد الصفقات.
ونوه التقرير بأن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 80.5 مليون جنيه بينما سجل المستثمرون العرب صافي شراء بقيمة 2 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
واستحوذت صافي تعاملات المصريين على 66.8% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ بداية العام بعد استبعاد الصفقات، بينما الأجانب على 23.9%، واستحوذ العرب على 9.2%، وقد سجل الأجانب صافي بيع قدره 1.656 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء بلغ 92.3 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.