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«العسكري السوداني» يعتقل ضباطا لدورهم في فض الاعتصام

١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ م
فض اعتصام السودان
فض اعتصام السودان
أعلن المجلس العسكري في السودان، اليوم الخميس، أن بعض الضباط اعتقلوا لدورهم في فض اعتصام في الخرطوم بالعنف، بحسب "رويترز". وقال المجلس، إن التحقيق في فض الاعتصام انتهى وإن النتائج ستعلن بعد غدٍ السبت. وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، في 5 يونيو الجاري، ارتفاع عدد ضحايا فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم إلى 101 قتيل بعد انتشال 40 جثة من نهر النيل. وقالت اللجنة في بيان، نشرته عبر صفحتها على موقع "فيسبوك": "تم حصر 40 جثة لشهدائنا الكرام انتشلت من النيل، أخذت بمركبات تتبع لميليشيات الجنجويد لجهة غير معلومة".
وأضافت اللجنة: "لا تزال خدمات الإنترنت تغلق، ومن المتوقع أن تعطل مجموع الخدمات الخلوية الأخرى بما في ذلك المكالمات والرسائل النصية".من جهته، بث التليفزيون السوداني، كلمة لنائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قال فيها إن المجلس العسكري في السودان لا يسعى للحكم،
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مطار ابها

أول فيديو للحظة سقوط صاروخ الحوثي على مطار أبها

نشرت قناة العربية أول مقطع فيديو للحظة سقوط صاروخ الحوثي على مطار أبها الدولي جنوب المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، ما أسفر عن إصابة 26 شخصًا جميعم مدنيون من المسافرين ومن جنسيات مختلفة. وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، أن الهجوم الإرهابي نفذه الحوثيون، موضحا أنه في تمام الساعة (02:21) من صباح الأربعاء، سقط مقذوف معادٍ (حوثي) بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، الذي يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.
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3 رسائل وأغنية.. عائض القرني يعلق على ضرب مطار أبها بطريقته الخاصة

"شلت أيديكم يا أذناب المجوس، وشاهت وجوهكم، وخابت مساعيكم"، رسالة حادة وجهها الداعية الإسلامية عائض القرني، إلى الحوثيين في اليمن، ردا على استهداف مطار أبها في عسير، أمس الأربعاء، بصاروخ كروز مجنج، ما أسفر عن إصابة 26 مسافرا من المدنيين، إذ قال في الرسالة الهجومية التي وجهها عبر صفحته الشخصية على "تويتر"، ودعمها بفيديو: "سُندافع عن وطننا بالنفس والنفيس، وبالدماء والأرواح، ولن نسمح لأي متربص أو حاسد أو حاقد أن يمس أمننا ولا استقرارنا بسوء، فالله معنا، والنصر والمجد لنا، والهزيمة والعار لكم".
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العسكري السوداني: لن نسمح لأعضاء المجلس بالترشح للرئاسة

قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان شمس الدين الكباشي، إنه لن يسمح بالاعتصام مجددا أمام مقار الجيش في الخرطوم، مشيرا في تصريحات لقناة الحرة، اليوم الخميس، إلى أن المجلس العسكري طالب الوسيط الإثيوبي، باستئناف التفاوض مع ممثلي قوى الحرية والتغيير، خلال 24 ساعة، لكن التحالف المعارض يرفض الاستجابة للدعوة، وشدد على أنه "لا الولايات المتحدة ولا أي جهة أخرى كانت تملي علينا شروطا أو مطالب، والمسؤول الأمريكي الذي زار الخرطوم لم يأت بمطالب".
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توتر في خليج عُمان.. تفجير وتأهب وتصريحات دولية

في غضون فترة قصيرة أصبح الخليج البؤرة الأكثر توترا على سطح الأرض، فلم يصعد به إلى نقطة القلق، سخونة الأحداث السياسية شبه المعتادة بالمنطقة التي تسعى بعض دولها لقيادتها، فحسب، بقدر ما أشعلتها مؤخرا، التطورات الخطيرة غير المألوفة في مياهها، والتي بدأت بعمليات تخريب لأربع سفن قرب سواحل الإمارات، حتى وصلت اليوم ذروتها مع تعرض ناقلتين نفط في خليج عمان، لهجوم غامض باستخدام طوربيد، وسط حالة دولية من الترقب والاستنفار، صاحبتها ردود فعل مستنكرة للهجوم ومطالبة جميع الأطراف بالمنطقة بالالتزام بضبط النفس.. وانعكس الهجوم الأخير أيضا على أسعار النفط عالميا.
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أمريكا تعين مبعوثًا خاصًا لأزمة السودان

عينت الولايات المتحدة الأمريكية مبعوثًا خاصًا لأزمة السودان، هو الدبلوماسي السابق دونالد بوث، الذي كان تولى هذا المنصب سابقا، بحسب "العربية. نت". ودونالد بوث، دبلوماسي أمريكي سابق ملم بالشؤون الإفريقية، إذ كان سفيرًا في دول إفريقية منها (زامبيا وليبيريا وإثيوبيا) تحت الإدارتين الديمقراطية والجمهورية، وخلال مهمته السابقة، زار بوث الخرطوم مرارًا وعمل على تحسين العلاقات بين واشنطن ونظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير. وقال مورجن أورتيجوس متحدثا باسم الخارجية الأمريكية: إن الموفد سيحاول التوصل "إلى حل سياسي وسلمي" للأزمة السودانية.
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قطان: السعودية لن تسمح بالفوضى في السودان

قال وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية، أحمد عبدالعزيز قطان، إن "استقرار السودان وأمنه هو غايتنا، ولن يسمح الشعب السوداني، ونحن معه بإذن الله، بدخول السودان إلى أتون الفوضى والاضطراب والحرب الأهلية التي لا ينتفع منها سوى قوى الإرهاب والتطرف والدمار"، بحسب "العربية. نت". وأضاف القطان أن "قيادة السعودية وشعبها وقفوا وسيقفون مع السودان حتى يستعيد أمنه واستقراره"، داعيا السودانيين بمختلف مكوناتهم إلى تغليب منطق الحكمة والحوار وتقديم مصلحة السودان على كل اعتبار.
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ارتفاع عدد ضحايا فض الاعتصام في السودان إلى 101 قتيل

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، ارتفاع عدد ضحايا فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم إلى 101 قتيل بعد انتشال 40 جثة من نهر النيل. وقالت اللجنة في بيان، نشرته عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" مساء الأربعاء: "تم حصر 40 جثة لشهدائنا الكرام انتشلت من النيل أمس، أخذت بمركبات تتبع لميليشيات الجنجويد لجهة غير معلومة". وأضافت اللجنة: "لا تزال خدمات الإنترنت تغلق، ومن المتوقع أن تعطل مجموع الخدمات الخلوية الأخرى بما في ذلك المكالمات والرسائل النصية".
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«المهنيين السودانيين» يخالف المجلس العسكري: العيد الثلاثاء

خالف تجمع المهنيين في السودان، في بيان، مساء الإثنين، رأي مجمع الفقه الإسلامي في الخرطوم، بشأن رؤية شهر شوال وإعلان أول أيام عيد الفطر المبارك، إذ أكد تجمع المهنيين أن غدًا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر، داعيا إلى احتشاد الجماهير في الميادين. وكان الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي، الشيخ إبراهيم أحمد الشيخ الضرير، قال في تصريح لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، مساء الإثنين، أن يوم الثلاثاء سيكون المتمم لشهر رمضان، على أن يكون يوم الأربعاء أول أيام عيد الفطر لسنة 1440 للهجرة، مشيرًا إلى أنه ثبت عدم ثبوت الرؤية الشرعية المتفقة مع الحساب الفلكي المجمع عليه بين الفلكيين.
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