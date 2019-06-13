«العسكري السوداني» يعتقل ضباطا لدورهم في فض الاعتصام
١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ م
فض اعتصام السودان
أعلن المجلس العسكري في السودان، اليوم الخميس، أن بعض الضباط اعتقلوا لدورهم في فض اعتصام في الخرطوم بالعنف، بحسب "رويترز".
وقال المجلس، إن التحقيق في فض الاعتصام انتهى وإن النتائج ستعلن بعد غدٍ السبت.
وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، في 5 يونيو الجاري، ارتفاع عدد ضحايا فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم إلى 101 قتيل بعد انتشال 40 جثة من نهر النيل.
وقالت اللجنة في بيان، نشرته عبر صفحتها على موقع "فيسبوك": "تم حصر 40 جثة لشهدائنا الكرام انتشلت من النيل، أخذت بمركبات تتبع لميليشيات الجنجويد لجهة غير معلومة".
وأضافت اللجنة: "لا تزال خدمات الإنترنت تغلق، ومن المتوقع أن تعطل مجموع الخدمات الخلوية الأخرى بما في ذلك المكالمات والرسائل النصية".من جهته، بث التليفزيون السوداني، كلمة لنائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قال فيها إن المجلس العسكري في السودان لا يسعى للحكم،
وأضافت اللجنة: "لا تزال خدمات الإنترنت تغلق، ومن المتوقع أن تعطل مجموع الخدمات الخلوية الأخرى بما في ذلك المكالمات والرسائل النصية".
من جهته، بث التليفزيون السوداني، كلمة لنائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قال فيها إن المجلس العسكري في السودان لا يسعى للحكم، وهو الضامن في الفترة الانتقالية في ظل غياب الحكومة.
كما دافع عن أداء قوات الدعم السريع التي يترأسها، بعد إصدار تقارير عديدة تحمل القوات مسؤولية قتل وجرح المئات خلال فض اعتصام القيادة العامة.
وذكر حميدتي، في كلمته، التي نقلتها وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن قوات الدعم السريع لن تتغير قناعاتها بفرض هيبة الدولة بالقانون، ولن تعود للوراء وستظل بجانب قوات الجيش في حماية السودان من أي فوضى.