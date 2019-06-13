«النقل» تعلن رفع أسعار تذاكر مترو الخط الثالث

إنه مراعاة للبعد الاجتماعي لم يتم المساس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن إذ إن اشتراك الطلبة لعدد 25 محطة بمبلغ 33 جنيها وعدد 35 محطة بـ41 جنيها

تحرير:صديق العيسوي ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:١٠ م

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق تحريك سعر تذكرة مترو أنفاق للخط الثالث "العتبة - نادي الشمس"، عقب فتح المحطات الجديدة أمام الركاب" اعتباراً من يوم السبت المقبل 15 يونيو، منذ بداية التشغيل وهي محطات "هارون - ألف مسكن - نادي الشمس". وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الخط الثالث بالكامل مصمم على الطراز الأوروبى وكل محطاته وقطاراته مكيفة الهواء وخالية من التلوث ويتوافر بها سلالم متحركة ومصاعد كهربائية لكبار السن وشاشات عرض إلكترونية لمواعيد قدوم القطارات.

وقالت الوزارة إن خدمة المترو تتميز بالسرعة (المسافة من محطة العتبة إلى محطة الأهرام تستغرق الرحلة 17 دقيقة وحتى محطة نادي الشمس ستستغرق الرحلة 25 ق)، حيث سيتضاعف هذا الوقت في حالة ركوب وسيلة نقل أخرى سطحية في الأوقات العادية، كما أنه بمقارنة تعريفة المترو بوسائل النقل الأخرى لنفس المسافة بين محطتي العتبة

وقالت الوزارة إن خدمة المترو تتميز بالسرعة (المسافة من محطة العتبة إلى محطة الأهرام تستغرق الرحلة 17 دقيقة وحتى محطة نادي الشمس ستستغرق الرحلة 25 ق)، حيث سيتضاعف هذا الوقت في حالة ركوب وسيلة نقل أخرى سطحية في الأوقات العادية، كما أنه بمقارنة تعريفة المترو بوسائل النقل الأخرى لنفس المسافة بين محطتي العتبة - نادي الشمس ستظل تذكرة مترو الأنفاق هي الأرخص.

كما أن المحطات الجديدة تتميز بأنه يوجد بكل محطة منها عدد (2) مصعد كهربائي واحد من مستوى الشارع حتى صالة صرف التذاكر والآخر من صالة صرف التذاكر حتى مستوى الرصيف، وأيضاً سلالم متحركة من مستوى الشارع إلى مستوى الرصيف لأول مرة أيضاً، وذلك تيسيرا وتسهيلا على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من مرتادي مترو الأنفاق، أيضا وجود ماكينات TVM واحدة بكل محطة تعمل على استخراج التذكرة بفئاتها المختلفة وأيضاً إخراج باقى المبلغ بحيث تقوم بتخفيف الضغط على منافذ صرف التذاكر، وهناك أيضاً ماكينات داخل منافذ صرف التذاكر بكل محطة مخصصة لعمل الاشتراكات، وكذلك عدد ( 16 ) جهاز XRAY وبوابة للكشف عن المعادن والمفرقعات منتشرة على جميع المداخل بالمحطات الثلاث، بالإضافة إلى شاشات تبين لمشترى التذكرة عدد المحطات وثمن التذكرة، وشاشات موجودة على رصيف كل محطة توضح الوقت المتبقي لقدوم القطار.

وأضافت الوزارة في بيانها أن التعريفة الجديدة لمستخدمي الخط الثالث تنقسم لثلاث مناطق، المنطقة الأولى بعدد 9 محطات بخمسة جنيهات والمنطقة الثانية بعدد 16 محطة بسبعة جنيهات وما يزيد على ذلك سعر التذكرة عشرة جنيهات، واستمرار ثبات سعر تذكرة ذوي الاحتياجات الخاصة بـ50 قرشا لكل المناطق، وأن هذه الأسعار تنطبق لمستخدمى الخط الثالث وعدم المساس بأسعار تذاكر الخط الأول من حلوان إلى المرج الجديدة ومستخدمى الخط الثانى من محطة شبرا الخيمة حتى محطة المنيب.

وتابعت: أنه مراعاة للبعد الاجتماعي لم يتم المساس أسعار اشتراكات الطلبة وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن (بحيث أن اشتراك الطلبة لعدد 25 محطة بمبلغ 33 جنيها وعدد 35 محطة بمبلغ 41 جنيها بنسبة تخفيض تصل 97%، وأسعار اشتراكات ذوى الاحتياجات الخاصة لعدد 25 محطة بمبلغ 22 جنيها، وعدد 35 محطة بمبلغ 27 جنيها بنسبة تخفيض تصل 98% ، وأسعار اشتراكات كبار السن بعدد 35 محطة بمبلغ 135 جنيها بنسبة تخفيض تصل 90 %)، على أن تكون بعدد 180 رحلة خلال الثلاثة أشهر أيهما أقرب.

وناشدت وزارة النقل مستخدمي المترو بصفة مستمرة بعمل اشتراكات مخفضة ومدعمة لمستخدمي الخط الأول والثانى التي لم يتم المساس بها، أما اشتراكات الخط الثالث فستصبح كالتالى:

* اشتراك الجمهور للخط الثالث لمدة شهر أو 60 رحلة أيهما أقرب:

• 16 محطة لعدد 60 رحلة يكون سعر الاشتراك مخفضا بنسبة 45% على أن يصبح سعر الاشتراك 230 جنيها بدلاً من 420 جنيها وتبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 383 قرشا بدلا من 7 جنيهات.

• 25 محطة يكون سعر الاشتراك مخفضا بنسبة 55% على أن يصبح سعر الاشتراك 270 جنيها بدلاً من 600 جنيه. ويبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 450 قرشا بدلا من 10 جنيهات.

• أكثر من 25 محطة لعدد 60 رحلة يكون سعر الاشتراك مخفضا بنسبة 40% على أن يصبح سعر الاشتراك 360 جنيها بدلاً من 600 جنيه . ويبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 600 قرش بدلا من 10 جنيهات.

* اشتراك الجمهور للخط الثالث لمدة ثلاثة أشهر أو 180 رحلة أيهما أقرب:

• 16 محطة يكون سعر الاشتراك مخفضا بنسبة 50% على أن يصبح سعر الاشتراك 630 جنيها بدلاً من 1260 جنيها، ويبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 350 قرشا بدلا من 7 جنيهات.

• 25 محطة يكون سعر الاشتراك مخفضا بنسبة 58%، على أن يصبح سعر الاشتراك 760 جنيها بدلاً من 1800 جنيه، ويبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 422 قرشا بدلا من 10 جنيهات.

• أكثر من 25 محطة يكون سعر الاشتراك مخفضا بنسبة 45%، على أن يصبح سعر الاشتراك 1000 جنيه بدلاً من 1800 جنيه، ويبلغ سعر الرحلة بهذا النوع من الاشتراك 556 قرشا بدلا من 10 جنيهات.

ومع وجود اشتراكات سنوية يتم الاستعلام عنها من خلال مكاتب الاشتراكات بالمحطات.

يذكر أن مترو الأنفاق من أرخص وسائل المواصلات في مصر، كما أنه يخدم نحو 3 ملايين راكب يوميا بالخطوط الثلاثة للمترو، وأن الخط الثالث عقب افتتاح المحطات الجديدة سينقل نحو 500 ألف راكب يوميًا، وتكلفة الثلاث محطات التي سيتم فتحها أمام الركاب يوم السبت المقبل تقدر بنحو 6 مليارات جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة.