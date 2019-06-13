لسبب أخلاقي.. بلماضي يستبعد لاعب بريست الفرنسي

تحرير:أحمد سعيد ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣١ م

منتخب الجزائر

قرر جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر استبعاد هريس بلقبلة، لاعب بريست الفرنسي من معسكر محاربي الصحراء، لأسباب أخلاقية قبل أيام من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، ليقرر ضم مواطنه أندي دولور مهاجم فريق مونبلييه الفرنسي، وحسب ما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية، فإن جمال بلماضي، قرر استبعاد اللاعب الذي يلعب في الدوري الفرنسي، بسبب خروجه عن الأداب العامة، في أثناء وجوده في معسكر المنتخب المقام حالياً في قطر.

وظهر بلقبلة في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل في الساعات الماضية، يظهر فيه وهو يقوم بفعل غير أخلاقي، حين كان زميله في المنتخب الحارس ألكسندر أوكدجة مشغولا بلعبة شهيرة على هاتفه المحمول. وأعرب بلماضي عن استيائه الشديد من السلوك المخالف، الذي اتبعه لاعب المنتخب، معتبرًا إياه أساء إلى الخضر والجزائر