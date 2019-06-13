رياضة

لسبب أخلاقي.. بلماضي يستبعد لاعب بريست الفرنسي

تحرير:أحمد سعيد ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١٠:٣١ م
منتخب الجزائر
منتخب الجزائر
قرر جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر استبعاد هريس بلقبلة، لاعب بريست الفرنسي من معسكر محاربي الصحراء، لأسباب أخلاقية قبل أيام من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، ليقرر ضم مواطنه أندي دولور مهاجم فريق مونبلييه الفرنسي، وحسب ما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية، فإن جمال بلماضي، قرر استبعاد اللاعب الذي يلعب في الدوري الفرنسي، بسبب خروجه عن الأداب العامة، في أثناء وجوده في معسكر المنتخب المقام حالياً في قطر.
وظهر بلقبلة في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل في الساعات الماضية، يظهر فيه وهو يقوم بفعل غير أخلاقي، حين كان زميله في المنتخب الحارس ألكسندر أوكدجة مشغولا بلعبة شهيرة على هاتفه المحمول. وأعرب بلماضي عن استيائه الشديد من السلوك المخالف، الذي اتبعه لاعب المنتخب، معتبرًا إياه أساء إلى الخضر والجزائر
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هازارد: حققت حلمي.. وجئت إلى الريال من أجل البطولات

أعرب النجم البلجيكي إيدين هازارد، المنضم حديثًا لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني، عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى الريال، مؤكدا أن ارتداء قميص الفريق الملكي كان حلمًا له منذ كان طفلًا. وحرص نادي ريال مدريد على إقامة احتفالية كبرى، مساء اليوم الخميس، لتقديم هازارد، بملعب «سانتياجو بيرنابيو»، بحضور نحو 40 ألف مشجع، بعد أيام من الإعلان عن التعاقد مع النجم البلجيكي قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي في صفقة وصلت قيمتها إلى 100 مليون يورو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
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صلاح يتخطى ميسي في قائمة أغلى لاعب في العالم

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بعد رحيله من معسكر المغرب.. أرقام قياسية لحمد الله

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كأس الأمم في مصر = نتائج باهتة لشمال إفريقيا

تستعد مصر لاستضافة منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، من بينها 3 دول من شمال إفريقيا، وهي الجزائر التي تقع في المجموعة الثالثة إلى جانب السنغال وكينيا وتنزانيا، والمغرب التي تقع في المجموعة الرابعة إلى جانب ساحل العاج وجنوب إفريقيا ونامبيبا، وتونس التي تقع في المجموعة الخامسة إلى جانب مالي وموريتانيا وأنجولا.
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قبل كان 2019.. صدامات عربية تاريخية في كأس الأمم

يتجدد الصراع العربي في كأس الأمم الإفريقية التي تحتضنها مصر هذا الصيف، من خلال مواجهة تونس لنظيرتها موريتانيا ضمن مباريات المجموعة الخامسة، تلك المباراة التي تعيد للأذهان الكثير من الصدامات العربية طوال تاريخ البطولة، وأقيمت أول بطولة للكان في عام 1957، وأتت أول مواجهة في تاريخ البطولة بين مصر والسودان في الخرطوم وحينها فاز الفراعنة بنتيجة 2-1 في طريقهم للفوز باللقب الأول، ومن الصدامات العربية الشهيرة أيضًا فوز تونس على المنتخب الوطني بهدف نظيف في ربع نهائي كان 2000، وحينها كانت مصر حاملة لقب البطولة.
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بطل «كان».. غانا تحقق رقما قياسيا وليبيا تضرب الكبار

أقيمت النسخة الثالثة عشرة من بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 1982 في ليبيا وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها الدولة الليبيبة أكبر وأهم بطولة في القارة وشارك في هذه النسخة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى 4 منتخبات وهي، ليبيا (البلد المضيف)، غانا، الكاميرون، تونس، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات، نيجيريا (حامل اللقب)، الجزائر، زامبيا، إثيوبيا، كما شهدت هذه النسخة غياب المنتخب المصري بعد أن انسحب ورفض المشاركة في البطولة.
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ماني على رأس القائمة الأولية للسنغال في كأس الأمم

كشف أليو سيسيه مدرب منتخب السنغال عن قائمة بلاده الأولية لكأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، وأعلن سيسيه عن قائمة بـ25 لاعبا لمنتخب بلاده، على أن يستبعد اسمين في الفترة المقبلة، قبل الإعلان عن القائمة النهائية للبطولة، علمًا بأن أسود التيرانجا وقعوا في المجموعة الثالثة رفقة منتخبات تنزانيا، والجزائر، وكينيا.
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