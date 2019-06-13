منتخب مصر يكتفي بهدف في شباك تنزانيا

تحرير:سعد الدين محمود ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٠٢ م

منتخب مصر

حقق المنتخب الوطني فوزًا معنويًا على ضيفه التنزاني، بهدف دون رد، خلال اللقاء الودي الذي أقيم بين المنتخبين، مساء اليوم الخميس، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن استعداداتهما لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل. جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق قائد الفراعنة أحمد المحمدي، المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، برأسية رائعة في الدقيقة 65، مستغلًا عرضية متقنة من أحمد أيمن منصور، أسكنها المحمدي على يسار حارس تنزانيا.

دخل منتخب مصر بقيادة خافيير أجيري بتشكيل يغلب عليه البدلاء، على رأسهم أحمد علي، ووليد سليمان، ولم يقدم منتخبنا أداء قويا في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، حيث ظهر عدم التجانس واضحًا بين معظم اللاعبين. ودفع أجيري في الشوط الثاني بعدد من التغييرات، جنش بدلًا من أحمد الشناوي، وأحمد أيمن