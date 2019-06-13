دينا الشربيني: عمرو دياب إنسان طيب ولازم يتحب

تحرير:التحرير ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٠ م

دينا الشربيني

عادت الفنانة دينا الشربيني إلى الحديث عن النجم عمرو دياب، والثناء على صفاته "التي لا يعرفها سوى المقربين منه فقط"، حسب تعبيرها، وذلك بسبب ظهوره القليل في وسائل الإعلام. وقالت خلال حلولها ضيفة مع الإعلامية إنجي علي في برنامج "أسرار النجوم" على نجوم FM، اليوم الخميس: "عمرو دياب لازم يتحب"، معددة طباعه الجيدة، التي جعلتها تشعر بالألفة معه، فتعقب: "هو إنسان طيب وجدع ورجل وحنون، ولديه خبرات كبيرة، ومحب للحياة، ويدفعني دائما للأمام، وهو أضاف لي الكثير وغير شخصيتي للأفضل".

وتحرص الفنانة على أخذ رأي عمرو دياب في جميع أعمالها الفنية، كما كشفت خلال حديثها في البرنامح، مؤكدة أنها تثق فيه بشكل كبير جدا، كما تحب جميع أغانيه القديمة والحديثة. وردًا على سؤال ما إذا كانت تعتقد أن مرآة الحب عمياء؟ أجابت دينا الشربيني ضاحكة: "بالنسبة لي أنا لا بالطبع". يذكر أن أحدث ظهور