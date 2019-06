ترامب يعلن رحيل متحدثة البيت الأبيض عن منصبها

وسارة ساندرز هي ثالث امرأة تتولى هذا المنصب في التاريخ الأمريكي. وهي ابنة الحاكم السابق لأركنساس مايك هوكابي، وهو قس معمداني ينتمي إلى الحزب الجمهوري.

سارة متزوجة من المستشار السياسي الجمهوري برايان ساندرز، لدى الزوجين ثلاثة أطفال، فتاتان وصبي.

وساعدت سارة والدها في حملته الانتخابية عام 2008، ثم عملت مستشارة سياسية رفيعة لدعم حاكم مينيسوتا المحافظ تيم باولنتي، قبل أن تنضم إلى حملة ترامب، الذي عينها بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر 2016 في منصب نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر.

After 3 1/2 years, our wonderful Sarah Huckabee Sanders will be leaving the White House at the end of the month and going home to the Great State of Arkansas....