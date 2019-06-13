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ترامب يعلن رحيل متحدثة البيت الأبيض عن منصبها

١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٢ م
سارة ساندرز
سارة ساندرز
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، ستغادر منصبها في نهاية يونيو الجاري. وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "رائعتنا سارة ساندرز ستغادر البيت الأبيض وتعود إلى ديارها في ولاية أركنساس في نهاية الشهر". وأعرب عن أمله في أن تترشح يوما ما لمنصب حاكم هذه الولاية، علما بأن والدها مايك هوكابي سبق له أن شغل هذا المنصب. سارة هاكابي ساندرز، من مواليد 13 أغسطس 1982 في بلدة هوب بولاية أركنساس، وهي مستشارة وسياسية أمريكية تدرجت بالمناصب إلى أن تم تعيينها في يوليو 2017 متحدثة باسم البيت الأبيض خلفا لشون سبايسر.
وسارة ساندرز هي ثالث امرأة تتولى هذا المنصب في التاريخ الأمريكي. وهي ابنة الحاكم السابق لأركنساس مايك هوكابي، وهو قس معمداني ينتمي إلى الحزب الجمهوري. سارة متزوجة من المستشار السياسي الجمهوري برايان ساندرز، لدى الزوجين ثلاثة أطفال، فتاتان وصبي. وساعدت سارة والدها في حملته الانتخابية عام 2008، ثم عملت
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وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

أمريكا: إيران وراء الهجوم على ناقلتي النفط بخليج عمان

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن إيران وراء الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان. وأضاف بومبيو، خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس، أن الولايات المتحدة استنتجت ذلك استنادا إلى معلومات استخباراتية ونوع الأسلحة المستخدمة وتطور الهجمات، مشيرًا إلى أن الهجمات التي تنفذها إيران جزء من حملة لتصعيد التوتر. وأكد أن الولايات المتحدة ستدافع عن مصالحها وعن حلفائها وعن التجارة الدولية من الخطر الإيراني. وتابع بومبيو: "إن طهران تعمل على تعطيل تدفق النفط عبر مضيق هرمز"، مشددًا على أن واشنطن تعمل على تحقيق تعهداتها بشأن الحرب على تصدير النفط.
دونالد ترامب

ترامب: سأحصل على معلومات عن خصومي من دول أجنبية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيحصل على معلومات عن خصومه السياسيين المحليين من مصادر أجنبية، وذلك مع الإعداد لحملته في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في عام 2020. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، أكد الرئيس الأمريكي خلال مقابلة مع شبكة «إيه بي سي» أنه ليس تدخلا، مضيفا: «هم لديهم معلومات وأعتقد أنني سأحصل عليها». وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي في وقت يواجه فيه تحقيقات داخل الكونجرس حول مسألة «التدخل الروسي» في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016.
مطار ابها

أمريكا: اعتداء أبها «فظيع».. وسنضغط على إيران

نددت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، بهجوم مليشيات الحوثي المدعومة من إيران على مطار أبها السعودي. ونقلت «سكاي نيوز عربية» عن المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، برايان هوك، قوله إن الهجوم «فظيع»، وإنه اعتداء آخر من الحوثيين المدعومين من إيران، باستهدافهم مطارا مدنيا. وأضاف هوك: «نحن نندد بهذا الهجوم وسنفعل ما في وسعنا للعمل مع شركائنا في التحالف السعودية والإمارات لنمنع تدفق هذه الصواريخ التي استهدفت المطار، نحن ندعم السعودية في الدفاع عن نفسها وسنعمل ما في وسعنا لمنع هذه الصواريخ»، لافتا إلى اعتداءات إيران الأخيرة على السفن في المنطقة.
ترامب يحمل الوثيقة

خطأ جسيم.. ترامب يكشف بنود اتفاقية سرية دون قصد

شكك العديد من النقاد في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توصله لاتفاق سري مع المكسيك حول المهاجرين، إلا أنه حاول القضاء على هذه الشكوك، خلال مؤتمر صحفي بعد ظهر أمس الثلاثاء، حين أخرج ورقة مطويّة من جيب بدلته، قال إنها تحوي تفاصيل اتفاقه السري. الإدارة الأمريكية من جانبها كانت حذرة بشأن تفاصيل الاتفاقية التي توصلت إليها يوم الجمعة، مع الحكومة المكسيكية في ما يتعلق بتدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى، وسار ترامب على النهج نفسه، إذ قال خلال حديثه مع الصحفيين خارج البيت الأبيض، إنه لا يمكنه مناقشة أي شيء عن الصفقة.
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ترامب-يرفع-علامة-النصر

ترامب يعلن رسميا ترشحه لولاية ثانية في هذا الموعد

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يخطط للإعلان رسميا للترشح لولاية رئاسية ثانية يوم 18 يونيو المقبل. وكتب ترامب، في تغريدة نشرها مساء الجمعة على حسابه عبر موقع "تويتر": "سأعلن عن انطلاق مشاركتي في السباق على ولاية رئاسية ثانية يوم 18 يونيو في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا مع السيدة الأولى، ميلانيا ترامب، ونائب الرئيس، مايك بينس، والسيدة الثانية، كارين بينس، بمركز Amway الذي يحتضن 20 ألف مقعد". ودعا ترامب مناصريه للانضمام إلى "هذا السباق التاريخي"، ونشر رابطا لموقع يتيح شراء التذاكر لحضور هذه الفعالية.
البيت-الأبيض

أمريكي يشعل النار في نفسه أمام البيت الأبيض (فيديو)

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن شخصا قام بإضرام النار في نفسه بالقرب من البيت الأبيض. وبحسب "الصن" وجدت خدمات الطوارئ رجلاً مشتعلا بالنيران بالقرب من "واشنطن مول"، وهي منطقة تحظى بشعبية لدى السياح اللذين يزورون لعاصمة الأمريكية. وتظهر لقطات وصور منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أن الشرطة تصل إلى الوقع وتطفئ النار الي اشتعلت بالرجل. وبعد وقت قصير تم رؤية سحابة كبيرة في ما يبدو أنها ناتجة عن طفاية حريق جرى ضخها، بحسب "سبوتنيك" الروسية.
ترامب-وآبي

كيم والتجارة وإيران.. ملفات في حقيبة ترامب باليابان

السبت الماضي حطت طائرة الرئاسة الأمريكية في العاصمة اليابانية طوكيو، وعلى متنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب، في زيارة رسمية تستغرق أربعة أيام، هي الثانية له إلى اليابان منذ توليه منصبه، التقى خلالها رئيس الوزراء الياباني آبي شينزو، والإمبراطور الجديد للبلاد ناروهيتو. الزيارة كان الهدف الرئيسي منها مناقشة العلاقات التجارية بين البلدين، إلا أنها لم تخلُ من مناقشة العديد من القضايا الأخرى وعلى رأسها قضية كوريا الشمالية، كما تطرق ترامب خلالها للوضع في الشرق الأوسط، وموقفه من إيران.
دونالد-ترامب (5)

ترامب: لا نسعى لتغيير نظام إيران.. واتفاق جديد معها

على الرغم من نشر الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا، قوات إضافية في منطقة الشرق الأوسط، في ظل استمرار تصاعد التوترات مع إيران خلال الفترة الماضية، مع تلويحات بالحرب، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقد في طوكيو اليوم الإثنين، مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أن واشنطن "لا تسعى إلى تغيير النظام في طهران، وإنما تهدف إلى زوال الأسلحة النووية"،? كاشفا أن البيت الأبيض "سيبرم اتفاقا" مع إيران، مشيرا إلى إمكانية إجراء محادثات مع طهران.
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