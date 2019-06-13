ترامب يعلن رحيل متحدثة البيت الأبيض عن منصبها

١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٢ م

سارة ساندرز

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، ستغادر منصبها في نهاية يونيو الجاري. وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "رائعتنا سارة ساندرز ستغادر البيت الأبيض وتعود إلى ديارها في ولاية أركنساس في نهاية الشهر". وأعرب عن أمله في أن تترشح يوما ما لمنصب حاكم هذه الولاية، علما بأن والدها مايك هوكابي سبق له أن شغل هذا المنصب. سارة هاكابي ساندرز، من مواليد 13 أغسطس 1982 في بلدة هوب بولاية أركنساس، وهي مستشارة وسياسية أمريكية تدرجت بالمناصب إلى أن تم تعيينها في يوليو 2017 متحدثة باسم البيت الأبيض خلفا لشون سبايسر.

وسارة ساندرز هي ثالث امرأة تتولى هذا المنصب في التاريخ الأمريكي. وهي ابنة الحاكم السابق لأركنساس مايك هوكابي، وهو قس معمداني ينتمي إلى الحزب الجمهوري. سارة متزوجة من المستشار السياسي الجمهوري برايان ساندرز، لدى الزوجين ثلاثة أطفال، فتاتان وصبي. وساعدت سارة والدها في حملته الانتخابية عام 2008، ثم عملت