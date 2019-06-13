أغلبهم أطفال.. كلب «مسعور» يعقر 23 شخصًا في الغربية

١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٠ م

تسبب كلب "مسعور" في إثارة الذعر بين أهالي مدينة زفتى بمحافظة الغربية، بعد إصابة 23 شخصًا، تم نقلهم إلى مستشفى زفتى العام لتلقى العلاج. تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى زفتى العام، بوصول عدد من المصابين بسبب عقر كلب مسعور لهم.

وتبين إصابة 23 شخصًا بسبب عقر كلب ضال لهم ومعظمهم من الأطفال، على الفور قامت حملات من الأجهزة الأمنية والطب البيطرى للقضاء على الكلب المسعور.

وأمر الدكتور عبد القادر الكيلاني، وكيل وزارة الصحة بالغربية، برفع الاستعدادات بمستشفيات زفتى وتقديم الرعاية الطبية لجميع المصابين.