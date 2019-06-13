جريمة

أغلبهم أطفال.. كلب «مسعور» يعقر 23 شخصًا في الغربية

١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٢٠ م
كلب مسعور - صورة أرشيفية
كلب مسعور - صورة أرشيفية
تسبب كلب "مسعور" في إثارة الذعر بين أهالي مدينة زفتى بمحافظة الغربية، بعد إصابة 23 شخصًا، تم نقلهم إلى مستشفى زفتى العام لتلقى العلاج. تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى زفتى العام، بوصول عدد من المصابين بسبب عقر كلب مسعور لهم.

وتبين إصابة 23 شخصًا بسبب عقر كلب ضال لهم ومعظمهم من الأطفال، على الفور قامت حملات من الأجهزة الأمنية والطب البيطرى للقضاء على الكلب المسعور. 

وأمر الدكتور عبد القادر الكيلاني، وكيل وزارة الصحة بالغربية، برفع الاستعدادات بمستشفيات زفتى وتقديم الرعاية الطبية لجميع المصابين.

الناشط-السياسي-هيثم-محمدين

نيابة أمن الدولة تجدد حبس هيثم محمدين

في القضية الثانية المتهم في ها الناشط السياسي هيثم محمدين بـ"مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها"، التي تحمل رقم 741 لسنة 2019 حصر أمن الدولة طوارئ، قررت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول، اليوم الخميس تجديد حبسه، بالإضافة إلى مصطفى ماهر، شقيق الناشط السياسي أحمد ماهر، 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة القضية. وهيثم محمدين متهم فى قضية أخرى تحمل الرقم 718 لسنة 2018 حصر أمن دولة، وكان يُنفذ على ذمتها، قبل القبض عليه لاتهامه بالقضية الحالية، إجراء التدابير الاحترازية "بديلاً عن الحبس الاحتياطي".
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تأجيل محاكمة «هراس» في الكسب غير المشروع

تطورات جديدة شهدتها محاكمة عمرو أشرف الهراس مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار سابقًا، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 5 ملايين و862 ألف جنيه، نتيجة استغلال نفوذه وحصوله على رشاوي، الأمر الذي نتج عنه تحقيق ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، وقررت المحكمة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، تأجيل محاكمته لجلسة 9 سبتمبر المقبل، لورود تقرير اللجنة، كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات، لأنه في غضون الفترة من عام 2009 وحتى عام 2013 بدائرة التجمع الخامس تحصل على رشاوى دون وجه حق.
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غسيل الأموال: 2.6 تريليون دولار فاتورة الفساد سنويا

يواصل المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد المنعقد حاليّا بمدينة شرم الشيخ، فعالياته، وقال المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مجلس أمناء غسيل الأموال وتمويل الإرهاب: إن الفساد يؤدي إلى تضخيم تكاليف عملية المشتريات الحكومية. وأضاف أن العالم يتكبد نحو 2.6 تريليون دولار سنويا، كما أن الفساد يعيق التنمية والديمقراطية وهو ما أكدته أهداف التنمية المستدامة 2030 المتضمنة 17 هدفا اعتمدها قادة العالم فى اجتماع الأمم المتحدة عام 2015. وأوضح أن موضوع مكافحة الفساد اكتسب أهمية متزايدة فى السنوات الأخيرة، على المستوى الدولي، نظرا لخطورة نتائجه على الاقتصاد.
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مقتل سيدة على يد زوجها لخلافات مالية بالدقهلية

راحت سيدة في العقد الثالث من عمرها من قرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، ضحية العنف الزوجي، اليوم الخميس، إذ لقيت مصرعها متأثرة بجروحها على يد زوجها، الذي اعتدى عليها بالضرب المبرح بسبب خلافات مالية بينهما. تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من ضباط شرطة بلقاس، تفيد بوصول سيدة مصابة بكدمات وإصابات في أنحاء الجسم، إلى مستشفى بلقاس المركزي، ويبدو عليها آثار تعد وعنف.
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طرب-حشيش

سقوط أسطورة الكيف بالغربية قبل تسليم 300 طربة حشيش

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الاثنين، ضربة أمنية ناجحة ضد مروجى المواد المخدرة ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة وبحوزته 300 طربة من مخدر الحشيش قبل ترويجها خلال أيام عيد الفطر بمحافظة الغربية وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهم. بداية الأحداث تعود عندما تابع ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة، سبق إتهامه فى قضيتى "مخدرات" ومحكوم عليه بالسجن المؤبد والسجن 10 سنوات فى قضيتى "مخدرات".
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مصرع طفلين إثر حريق شب في شقة سكنية بالغربية

لقى طفلان مصرعهما، فى حريق شب فى شقة سكنية بمنطقة الجمهورية، بمدينة المحلة الكبرى، فى محافظة الغربية، وتم التحفظ على الجثتين المتفحمتين فى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة. تلقى اللواء طارق حسونة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد صالح، مأمور قسم شرطة ثان المحلة، بشأن البلاغ الوارد من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق فى شقة سكنية بشارع محمد إسماعيل الكائن بمنطقة الجمهورية، بدائرة القسم. على الفور، انتقلت قيادات القسم إلى موقع البلاغ.
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كلب «مسعور» يعقر 8 أشخاص في قرية بالبحيرة

عقر كلب مسعور في قرية الدراوية التابعة لمركز أبو حمص بالبحيرة، 8 أشخاص في أحد الشوارع، وسط حالة من الخوف والرعب بين الأهالى، وتم نقل المصابين لمستشفى أبو حمص العام لتلقي العلاج اللازم، واتخذ المستشفى اللازم طبيا نحو المصابين مع توفير المصل لهم، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الكلاب الضالة في القرية المشار إليها قبل حدوث كارثة مماثلة، وتشكيل لجنة من الإدارة البيطرية للقضاء على الكلاب الضالة، ومناشدة الأهالي بالإبلاغ عن أى كلب ضال وعدم تربية الكلاب إلا بعد تطعيمها.
هيروين

تفاصيل مأمورية أنهت حلم تاجري هيروين في كفر الشيخ

لم يدرِ عاطلان أن نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار في المواد المخدرة، خاصة مسحوق الهيروين، محل رصد ومتابعة من قبَل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، فظن الاثنان أن خطتهما لن تنكشف خباياها وستظل طي الكتمان دون سقوطهما في قبضة الشرطة، وعمدا إلى التخطيط لترويج شحنة كبيرة من المخدر لعملائهما قبيل عيد الفطر المبارك، إلا أن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أفسدوا خطتهما وبددوا حلمهما غير المشروع، ونجحوا في إلقاء القبض عليهما في حالة تلبّس وبحوزتهما كمية كبيرة من المخدر.
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