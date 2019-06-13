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روبوت فضولي وألزهايمر جوجل

د.أشرف السويسي
بقلم: د.أشرف السويسي
كاتب صحفي ساخر، حاصل على الدكتوراه والزمالة في الأديان المقارنة، ومؤسس رابطة الكتاب الساخرين بنقابة الصحفيين، ومؤسس جائزة السعدني وطوغان للصحافة الساخرة.
١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٣٠ م
روبوت
روبوت
وصل الغرب إلى حدود الجنون في غرابة ما يفعلون ويقدمون، بل وما يفكرون ويسطرون، وهو للحق والحقيقة ما يتناسب مع حجم ما حصلوا عليه من تقدم علمي وحضاري، وأصبح مستغربا من قبل عالمنا الثالث، لعدم فهم ما يحدث ونتيجة للفجوة الحضارية فيما بيننا وبينهم، فقد نشرت صحيفة "الأخبار" عن أن علماء النمسا قاموا بتطوير خاصية "الفضول" عند الروبوت الذكي ليضاهي الآدميين في أرذل طباعهم، وذلك ليتم تكليفهم بمهام أكثر تعقيدا.
وللعمل باستقلالية تامة، وليقل الاحتياج لتوجيههم، وتركهم يتصرفون بموجب فضولهم واهتمامهم الدؤوب، ولكي لا نقف أمام الأشياء التي لم يتم برمجتها سلفا، بل تحاول التعرف على تلك الأشياء ذاتيا لتصبح قادرة على إتمام عملها بشكل سريع وناجح، وهذا النموذج -من وجهة نظري- لو كان على امرأة من نساء الروبوت لفتشت جيوب
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كتب-قديمة

رجل الدين العصري.. تحولات في الوعي الذاتي

فى مراحل العمر الأولى، وتعلم الأجزاء الأولى من القرآن المقدس، وحفظها وتلاوتها كجزء من عملية تعليمية مزدوجة أولها معرفة التعاليم الدينية الأساسية، من حيث أركان الإسلام -شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن أستطاع إليه سبيلا- وفق ما حدده الرسول "صلى الله عليه وسلم"، وشرح جزء عم وتبارك وحفظهما، وثانيهما: معرفة قواعد القراءة والكتابة والحساب.
ذكاء-اصطناعي

الذكاء الاصطناعي محدد جديد في تشكيل العلاقات بين الدول

اشتركت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية مع وكالة أنباء "تاس" الروسية، يوم الجمعة 7 يونيو 2019، في إطلاق أول مذيعة أخبار بتقنية الذكاء الاصطناعي تتحدث اللغة الروسية، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى الـ70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وروسيا. جرى عرض مذيعة الذكاء الاصطناعي التي طورتها شركة سوغو الصينية العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، في حضور تساي مينغ تشاو رئيس وكالة أنباء "شينخوا"، وسيرجي ميخايلوف المدير العام لوكالة أنباء "تاس"، خلال الدورة الـ23 من منتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي.
السماء-1

تجليات النار.. على المتاجرين بالدين في الميديا (6)

حتى لا أظلم أحدا، وكفانا ظلما لأنفسنا، وكفانا ظلما من أنفسنا، فما ظلمنا الله ولكن أنفسنا نظلم.. أقول في الأغلب الأعم إني لم أجد أحدا ممن يطلقون على أنفسهم أنهم دعاة، أو خطيبا في مسجد، أو واعظا من الموظفين إياهم، سواء في المساجد الرسمية، أي التابعة لوزارة الأوقاف، أم المساجد الأهلية، إلا وهم يوبخوننا نحن المصلين، يقرعون رؤوسنا بعصيهم الوعظية الغليظة، وينعتوننا بأننا بعيدون عن منهج الله بُـعد المشرقين، مع أننا في بيته نقيم الصلاة لذكره تعالى، وكأننا ننهى عن المعروف ونأمر بالمنكر، وبيننا وبين شرع الله مسافات ضوئية، لا نتقي الله، ومغضوب علينا وضالون أيضا.
نجيب-الريحاني

صوت نجيب الريحاني.. كل هذا الوهج!

(1) "عشان بختي أنا.. بتاع الكلب يلبس باشا، والباشا يلبس لي جنايني/ أنا كده.. حظي كده.. ربنا خلقني كده"، سبعون عاماً منذ رحيله في الثامن من يونيو 1949، وما زالت عباراته الشهيرة هذه تحمل من الطزاجة نصيباً كبيراً؛ كما لو أنه نطقها بالأمس أو أن "غزل البنات"، فيلمه الذي لم يشهده لا يزال معروضاً في صالات السينما، إنها مفاتيح الدخول إلى عالمه الذي لا موت فيه، فصوت نجيب الريحاني المشروخ بالسخرية، هو دليل حضوره الدائم وامتثال الواقع للخيال، إيقاع الصوت يبدو كأن صاحبه يصافح أحزانه وعذاباته ويحسم معادلة حياته بعبارات ميزته واختصرت كل جروحه الصغيرة والكبيرة، فلم تكن مجرد كلام عابر في عمل فني حفظناها بالتكرار قدر ما كانت إشارة من إشارات الريحاني الذي علمنا كيف نشهر كل أسلحة السخرية كما نشاء وننفض الدخان عن رئتنا، وهي أيضاً العبارات الوجودية التي تتقاطع مع مشوار حياة فنان اشتعل تاريخه وتوهج بحزن لياليه الطويلة، فكرس لصورته الاستثنائية في مخيلة الناس، وأكد أسطورته التي لم تخنه وتشيخ أو تموت بل عاشت طويلاً.
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