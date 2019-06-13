روبوت فضولي وألزهايمر جوجل

وللعمل باستقلالية تامة، وليقل الاحتياج لتوجيههم، وتركهم يتصرفون بموجب فضولهم واهتمامهم الدؤوب، ولكي لا نقف أمام الأشياء التي لم يتم برمجتها سلفا، بل تحاول التعرف على تلك الأشياء ذاتيا لتصبح قادرة على إتمام عملها بشكل سريع وناجح، وهذا النموذج -من وجهة نظري- لو كان على امرأة من نساء الروبوت لفتشت جيوب زوجها بعد عودته من العمل، أو بحثت في ملابسه عن أي متعلقات أو آثار إنسانية (نسائية) أو بحثت في موبايله جاهدة لتعرف كلمة سر المرور (باس وورد) لكي تطلع على أسراره الخاصة، أملا في اكتشاف علاقات سرية له مع أخريات.. و.. و.. ويا ويله يا ظلام ليله لو ظهر لها شيء أو أشياء.. واللي أوله فضول.. آخره موت.. أو "روبوت" والله أعلى وأعلم.
وبعيدا عن الروبوت.. ندخل أيضا إلى ذات العالم المتحضر، ففي محطة ناسا لأبحاث الفضاء بالولايات المتحدة نشرت صحيفة "أخبار اليوم" أن العلماء هناك أعلنوا أن نحو مليار شخص على كوكب الأرض يعودون إلى حضارات من الفضاء الخارجي، واعتمد العلماء على نظريتهم الغريبة بناء على تحاليل الدم وغيرها لعينات من البشر وغيرها من المؤشرات التي كانت تتمتع بها هذه الفئة من الأشخاص وحدها، ممن يمتلكون شعرا أحمر اللون وعيونا زرقاء وخضراء، كما أنهم يتميزون بأن درجة حرارة أجسامهم أقل من الطبيعي.. ربنا يقلقك يا بعيد.. أنا عيني زرقاء.. بدأت أشك في نفسي.
ونشرت مجلة أكتوبر أن خبيرا بريطانيا كشف عن قيام خرائط جوجل بدور خطير في تدمير الخلايا العصبية للمخ وتتسبب في مرض ألزهايمر، حيث تمحو تلك البرامج قدرة الناس على تذكر الاتجاهات والتنقل من مكان لآخر، ليصبحوا مع مضي الوقت أكثر اعتمادا على مثل هذه البرامج الإلكترونية لمعرفة الطريق من حولهم، الأمر الذي يجعلهم معزولين تماما عن العالم الخارجي، ولو صح مثل هذا الأمر فإن جوجل قد أصبح مجرما مطلق السراح، وماسحا للأدمغة، والسؤال هنا، من يمكنه أن يحاسب هذا القاتل، فقد يضل الرجل ويدخل بيت جاره ويتعامل مع زوجة الجار كأنها زوجته أو أن ممتلكات البيت تخصه، وقد يصبح بذلك جوجل محرضا على السرقة أو هتك الأعراض بطريق تدمير العقل والتخريب.. هل تقتلنا التكنولوجيا بهذه السهولة، بل وتأخذ منا أكثر مما تعطينا؟ يشفي الكلاب ويضرك يا جوجل يا ابن "آي بي إم".