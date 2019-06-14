المحمدي يشيد بمستوى وليد سليمان والسعيد أمام تنزانيا

تحرير:سعد الدين محمود ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص

أحمد المحمدي

أكد أحمد المحمدي، قائد منتخب مصر، على أهمية الفوز الذي حققه الفراعنة أمام تنزانيا، مساء الخميس، مشيرًا إلى أن تحقيق الفوز على أي منافس مهما كانت قوته يمنح الفريق المزيد من الثقة. وحقق المنتخب الوطني فوزًا معنويًا على ضيفه التنزاني، بهدف دون رد، خلال اللقاء الودي الذي أقيم بين المنتخبين، مساء الخميس، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن استعداداتهما لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل.

وأوضح المحمدي، خلال تصريحاته لقناة TIME SPORTS، أن خافيير أجيري حاول تجربة عدد من اللاعبين الجدد في مراكز مختلفة، كما أنه خاض اللقاء بهدف الوقوف على السلبيات قبل انطلاق البطولة. وأضاف لاعب أستون فيلا الإنجليزي، أن الاستعانة بلاعبين جدد أمر يحدث في كل مرحلة، لكن المنتخبات تظل دائمًا في احتياج للاعبين