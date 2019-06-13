رياضة

رئيس الفيفا يكشف موقف أحمد أحمد من رئاسة الكاف

تحرير:أحمد سعيد ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٤ م
إينفانتينو
إينفانتينو
كشف السويسري جياني إينفانتينو رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بأنه سوف يتجه للقيام ببعض التعديلات الإدارية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في المرحلة المقبلة، وتحدث انفانتينو للصحافة الفرنسية أمس الأربعاء في تصريحات نقلتها صحيفة ليكيب تطرق فيها للحديث عن أحمد أحمد رئيس الكاف وما يحدث داخل القارة الإفريقية. وتم توجيه سؤلا لجياني حول ما حدث في فرنسا الأسبوع الماضي من القبض والتحقيق مع رئيس الكاف، أجاب: "في البداية يجب احترام فرضية وإمكانية البراءة، واضح للجميع أن هناك مشاكل، جميعنا شاهد ذلك في نهائي دوري أبطال أفريقيا".
وواصل: "الوضع الحالي في أفريقيا مخيف ويقلق الفيفا، هناك الكثير من الاتحادات الإفريقية المحلية تطلب منا التدخل والقيام بشيء ما". ولكن هل سيتم تقديم رئيس الكاف أمام لجنة الأخلاقيات للفيفا؟، أجاب جياني: "اذا كانت للجنة أي شبهات سواء على رئيس الكاف أو أي شخص آخر ستتخذ الخطوات الضرورية، هناك القسم السياسي
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ثورغان-هازارد-و-إيدين-هازارد‎

مؤتمر هازارد.. جماهير الريال تهتف لمبابي

كشفت جماهير ريال مدريد، اليوم الخميس، عن رغبتها في ضم صفقة جديدة خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن 50 ألف مشجع لريال مدريد احتشدوا في ملعب سانتياجو برنابيو، اليوم، للترحيب بالنجم البلجيكي إيدين هازارد المنتقل حديثا من فريق تشيلسي الإنجليزي إلى صفوف الفريق الملكي. وذكرت الصحيفة أن جماهير ريال مدريد التي حضرت في مدرجات سانتياجو برنابيو في أثناء انتظار ظهور إيدين هازارد، قامت بالهتاف "نريد مبابي.. نريد مبابي"، في رسالة واضحة إلى فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي لإنهاء الصفقة.
منتخب مصر

منتخب مصر يكتفي بهدف في شباك تنزانيا

حقق المنتخب الوطني فوزًا معنويًا على ضيفه التنزاني، بهدف دون رد، خلال اللقاء الودي الذي أقيم بين المنتخبين، مساء اليوم الخميس، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن استعداداتهما لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل. جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق قائد الفراعنة أحمد المحمدي، المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، برأسية رائعة في الدقيقة 65، مستغلًا عرضية متقنة من أحمد أيمن منصور، أسكنها المحمدي على يسار حارس تنزانيا.
منتخب-الجزائر-2014

لسبب أخلاقي.. بلماضي يستبعد لاعب بريست الفرنسي

قرر جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر استبعاد هريس بلقبلة، لاعب بريست الفرنسي من معسكر محاربي الصحراء، لأسباب أخلاقية قبل أيام من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، ليقرر ضم مواطنه أندي دولور مهاجم فريق مونبلييه الفرنسي، وحسب ما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية، فإن جمال بلماضي، قرر استبعاد اللاعب الذي يلعب في الدوري الفرنسي، بسبب خروجه عن الأداب العامة، في أثناء وجوده في معسكر المنتخب المقام حالياً في قطر.
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عمرو مراد فهمي‎

عمرو فهمي: التحقيق مع رئيس الكاف لن يضر أمم إفريقيا

أكد عمرو فهمي، السكرتير العام السابق في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أنه كان يتقاضى راتب كبير نظير عمله في الكاف، لكنه كان يعمل في هذا المنصب من أجل القيم والمبادئ، ولم يكن ينظر للمال. وأضاف فهمي، خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة mbc masr، أنه غير قلق مطلقًا من التحقيقات الجارية حاليًا بالاتحاد الدولي لكرة القدم، مع رئيس الكاف، مشيرًا إلى أن تلك التحقيقات قد طالب بفتحها أثناء تواجده في منصبه بالاتحاد الإفريقي، قبل إقالته في أبريل الماضي، وتعيين المغربي معاذ حجي بدلا منه.
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بسبب الاغتصاب.. إيقاف رئيس الاتحاد الأفغاني السابق

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مساء اليوم السبت إيقاف كيرامودان كريم رئيس اتحاد أفغانستان السابق، مدى الحياة من ممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم من عمل إداري أو أي شيء آخر سواء محليًّا أو دوليًّا، بسبب إساءة استخدام منصبه كرئيس اتحاد والإساءة الجنسية للاعبات المنتخب الأفغاني لكرة القدم، كذلك فرضت غرامة قيمتها مليون فرنك سويسري (مليون دولار)، بقرار الغرفة القضائية بلجنة القيم في الفيفا، وتم إخطار جميع الجهات المختصة باللعبة بهذا القرار من قبل الاتحاد.
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بعد أحمد أحمد.. القبض على الرجل الثاني في «الكاف»

كشفت تقارير صحفية اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على جروند لويك، مساعد رئيس الكاف، حيث أكدت صحيفة «هسبورت» المغربية أن الرجل الثاني في الكاف، يعتبر الشريك الأول فى الصفقات المشبوهة التى رصدت خلال الأيام الماضية، وجاء ذلك بعد ساعات من إلقاء الشرطة الفرنسية القبض على أحمد أحمد، رئيس الكاف، في مقر إقامته بأحد الفنادق في العاصمة الفرنسية باريس، صباح اليوم، الخميس، وذلك من أجل الاستماع إلى أقواله فيما هو منسوب إليه من تهم فساد ورشاوى من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية.
احمد-احمد-وانفانتينو

هل كان رئيس الفيفا على علم بالقبض على رئيس الكاف؟

سلطت وكالة الأنباء الأمريكية «أسوشيتد برس»، الضوء على مجريات الأحداث داخل أروقة الاتحاد الإفريقي، والذي تم إلقاء القبض على رئيسه، أحمد أحمد، خلال الساعات القليلة الماضية، على خلفية تهم تتعلق بالفساد وإساءة استخدام سلطاته. واحتجزت السلطات الفرنسية أحمد أحمد، والذي يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، واستجوبته، اليوم الخميس، في أحدث تحقيق جنائي ضرب الجهة المنظمة المديرة الأولى لكرة القدم على مستوى العالم خلال السنوات القليلة الماضية.
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