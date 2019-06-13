رئيس الفيفا يكشف موقف أحمد أحمد من رئاسة الكاف

تحرير:أحمد سعيد ١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٤ م

إينفانتينو

كشف السويسري جياني إينفانتينو رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بأنه سوف يتجه للقيام ببعض التعديلات الإدارية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في المرحلة المقبلة، وتحدث انفانتينو للصحافة الفرنسية أمس الأربعاء في تصريحات نقلتها صحيفة ليكيب تطرق فيها للحديث عن أحمد أحمد رئيس الكاف وما يحدث داخل القارة الإفريقية. وتم توجيه سؤلا لجياني حول ما حدث في فرنسا الأسبوع الماضي من القبض والتحقيق مع رئيس الكاف، أجاب: "في البداية يجب احترام فرضية وإمكانية البراءة، واضح للجميع أن هناك مشاكل، جميعنا شاهد ذلك في نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وواصل: "الوضع الحالي في أفريقيا مخيف ويقلق الفيفا، هناك الكثير من الاتحادات الإفريقية المحلية تطلب منا التدخل والقيام بشيء ما". ولكن هل سيتم تقديم رئيس الكاف أمام لجنة الأخلاقيات للفيفا؟، أجاب جياني: "اذا كانت للجنة أي شبهات سواء على رئيس الكاف أو أي شخص آخر ستتخذ الخطوات الضرورية، هناك القسم السياسي

وواصل: "الوضع الحالي في أفريقيا مخيف ويقلق الفيفا، هناك الكثير من الاتحادات الإفريقية المحلية تطلب منا التدخل والقيام بشيء ما".



ولكن هل سيتم تقديم رئيس الكاف أمام لجنة الأخلاقيات للفيفا؟، أجاب جياني: "اذا كانت للجنة أي شبهات سواء على رئيس الكاف أو أي شخص آخر ستتخذ الخطوات الضرورية، هناك القسم السياسي والرياضي ولن نختبئ وسنتحمل وسنأخذ كامل المسؤولية".



وتابع:"بدأنا في الحديث مع أحمد أحمد ومسؤولين آخرين في إفريقيا، أمم إفريقيا تبدأ قريبًا بمصر وهناك اجتماع للجنة التنفيذية والمؤتمر الاستثنائي للكاف، سيكون لدينا الفرصة لتنسيق أعمالنا".



وبسؤاله هل سيكون التغيير في الكاف؟، أجاب رئيس الاتحاد الدولي: "سنرى إمكانية ذلك، لا أريد أن أختبئ وراء إجابة أن هذا يخص الكاف وإفريقيا ولا يتعلق بالفيفا.. لا هذا يخصنا بالفعل"