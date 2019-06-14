رياضة

أمونيكي: القرعة ظلمتنا.. والزمالك سيظل بيتي الثاني

تحرير:سعد الدين محمود ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٠ ص
إيمانويل أمونيكي
إيمانويل أمونيكي
أكد إيمانويل أمونيكي، المدير الفني لمنتخب تنزانيا، أنه محظوظ بالعودة مرة أخرى لمصر لكن كمدرب وليس لاعبا، معلقًا: «القدر وضعني مع السنغال والجزائر في مجموعة واحدة لكني سأفعل ما بوسعي لتحقيق إنجازات جديدة مع تنزانيا». وحقق المنتخب الوطني فوزًا معنويًا على ضيفه التنزاني، بهدف دون رد، خلال اللقاء الودي الذي أقيم بين المنتخبين، مساء الخميس، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن استعداداتهما لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل.
وأشاد أمونيكي خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة، بقدرة مصر على تنظيم مصر للبطولة الإفريقية، مشيرًا إلى أنها تملك بنية تحتية جيدة وتاريخها ليس في كرة القدم فقط، كما أن الدوري المصري يتطور دائمًا، وأن الزمالك سيظل بيته الثاني. وتحدث مدرب تنزانيا عن النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول والمنتخب
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الإنتاج الحربي: أنهينا صفقة لاعب نهضة بركان

كشف خالد مهدي، مدير الكرة بنادي الانتاج الحربي، عن أن ناديه اقترب بقوة من التوقيع مع عمر النمساوي مدافع فريق نهضة بركان المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية. وقال مهدي في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية «صدى البلد»، إن ناديه لا يفضل الحديث عن الصفقات الجديدة قبل أن تتم ولكن وسائل الإعلام المغربية كشفت عن تلك المفاوضات مبكرًا، موضحًا أن اللاعب يجيد اللعب في اكثر من مركز، وسيكون إضافة كبيرة لفريقه بالطبع في المواسم المقبلة.
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لماذا غادر محمد صلاح قبل انتهاء مباراة تنزانيا؟

غادر الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، ملعب برج العرب الذي شهد مباراة مصر وتنزانيا، التي جمعتهما وديًا مساء الخميس، في إطار استعدادات الفراعنة لبطولة كأس الأمم الإفريقية ضمن استعداداتهما لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل. جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق قائد الفراعنة أحمد المحمدي، المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، برأسية رائعة في الدقيقة 65، مستغلًا عرضية متقنة من أحمد أيمن منصور، أسكنها المحمدي على يسار حارس تنزانيا.
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ميندي لاعب الملكي.. من الكرسي المتحرك إلى مدريد

انضم الدولي الفرنسي فيرلان ميندي إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني قادمًا من فريق ليون الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بموجب عقد يمتد لـ6 سنوات، وبلغت قيمة الصفقة 48 مليون يورو بالإضافة إلى حوافز بقيمة 5 ملايين يورو، ليدخل الظهير الأيسر في منافسة قوية مع زميله البرازيلي مارسيلو، في محاولة لحجز مكانه في تشكيل الفريق الملكي تحت قيادة مواطنه زين الدين زيدان. ولأن كرة القدم ساحرة ومن الممكن أن تغير مسيرة لاعبيها، كانت الكرة صاحبة دور كبير في تغييرات حياة ميندي في أوائل عمره.
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مدرب تنزانيا: صلاح فخر الكرة الإفريقية

أكد النيجيري إيمانويل أمونيكي، المدير الفني لمنتخب تنزانيا الأول لكرة القدم، أن الثلاثي محمد صلاح نجم منتخب مصر والسنغالي ساديو ماني، والجزائري رياض محرز، سيتألقون مع منتخبات بلادهم، خلال منافسات بطولة أمم إفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، جاء ذلك في تصريحات صحفية اليوم الخميس، قائلًا: "البطولة ستكون ممتعة للغاية، لوجود أكثر من لاعب على مستوى عالمي، مثل محمد صلاح وساديو ماني، حيث تطور مستواهما بشكل كبير، وأيضا رياض محرز، الذي يعد من أفضل المهاجمين".
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باسم مرسي: رفضت العودة للزمالك بسبب جروس

كشف باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك، أن رئيس النادي الأبيض طالبه بالعودة والبقاء في صفوف الفريق، بعد عودته من اليونان، في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لكنه رفض وأصر على الانتقال على سبيل الإعارة لصفوف سموحة. وأوضح باسم، خلال لقائه بحلقة السبت، من برنامج «سوبر تايم»، الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر على قناة تايم سبورت، أنه شعر بعدم رغبة الجهاز الفني السابق للزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، في وجوده ضمن صفوف الفريق، ليقرر الانتقال للفريق السكندري.
نجوم الزمالك في حفل خطوبة باسم مرسي بطنطا-25

باسم مرسي: كنت ضحية لأزمة حسام غالي مع كوبر

قال باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك، إنه كان ضحية تصرفات بعض الشخصيات الذين تسببوا في تشويه صورته دون ارتكابه أي ذنب، مشيرًا إلى استبعاده من المنتخب الوطني في فترة الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني السابق، كانت بسبب أزمة الجهاز السابقة مع حسام غالي، قائد الفراعنة السابق. وأوضح مرسي، خلال لقائه بحلقة السبت، من برنامج «سوبر تايم»، الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر على قناة تايم سبورت، أن البعض يعتقد بأن سبب أزمته مع كوبر هي مغادرته ملعب «برج العرب» عقب استبداله في مباراة مصر وغانا بتصفيات كأس العالم 2018، لكن الحقيقة غير ذلك.
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تعرف على وجهة أحمد حسام ميدو القادمة

توصل مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، إلى اتفاق مع أحمد حسام ميدو، لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الفيومي بدايةً من الموسم المقبل، ومعه عادل مصطفى مدربا عاما، بالإضافة لمدرب أحمال ومحلل أداء، وسيتم الإعلان الرسمي يوم الإثنين المقبل في مؤتمر صحفي سيعقد بأحد فنادق القاهرة، بعد الجلسة التي ستتم بين ميدو ومسئولي المقاصة بعد غد الأحد للاتفاق على جميع البنود، خاصة أن رئيس الفريق الفيومي يوجد حاليًا في الإمارات، فيما يوجد ميدو في الجونة".
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