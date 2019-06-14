أمونيكي: القرعة ظلمتنا.. والزمالك سيظل بيتي الثاني

تحرير:سعد الدين محمود ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:١٠ ص

إيمانويل أمونيكي

أكد إيمانويل أمونيكي، المدير الفني لمنتخب تنزانيا، أنه محظوظ بالعودة مرة أخرى لمصر لكن كمدرب وليس لاعبا، معلقًا: «القدر وضعني مع السنغال والجزائر في مجموعة واحدة لكني سأفعل ما بوسعي لتحقيق إنجازات جديدة مع تنزانيا». وحقق المنتخب الوطني فوزًا معنويًا على ضيفه التنزاني، بهدف دون رد، خلال اللقاء الودي الذي أقيم بين المنتخبين، مساء الخميس، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن استعداداتهما لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل.

وأشاد أمونيكي خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة، بقدرة مصر على تنظيم مصر للبطولة الإفريقية، مشيرًا إلى أنها تملك بنية تحتية جيدة وتاريخها ليس في كرة القدم فقط، كما أن الدوري المصري يتطور دائمًا، وأن الزمالك سيظل بيته الثاني. وتحدث مدرب تنزانيا عن النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول والمنتخب