مؤتمر هازارد.. جماهير الريال تهتف لمبابي

١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٩ م

هازارد

كشفت جماهير ريال مدريد، اليوم الخميس، عن رغبتها في ضم صفقة جديدة خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن 50 ألف مشجع لريال مدريد احتشدوا في ملعب سانتياجو برنابيو، اليوم، للترحيب بالنجم البلجيكي إيدين هازارد المنتقل حديثا من فريق تشيلسي الإنجليزي إلى صفوف الفريق الملكي. وذكرت الصحيفة أن جماهير ريال مدريد التي حضرت في مدرجات سانتياجو برنابيو في أثناء انتظار ظهور إيدين هازارد، قامت بالهتاف "نريد مبابي.. نريد مبابي"، في رسالة واضحة إلى فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي لإنهاء الصفقة.

ويعد الفرنسي كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان، من أبرز الأسماء التي يسعى فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد للتعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفي المقبل، يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه بعض وسائل الإعلام الفرنسية عن رغبة مبابي في الرحيل عن صفوف فريق العاصمة بسبب عدم تقديره بالشكل اللائق. يذكر