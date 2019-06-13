رياضة

مؤتمر هازارد.. جماهير الريال تهتف لمبابي

١٣ يونيو ٢٠١٩ - ١١:٥٩ م
هازارد
هازارد
كشفت جماهير ريال مدريد، اليوم الخميس، عن رغبتها في ضم صفقة جديدة خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن 50 ألف مشجع لريال مدريد احتشدوا في ملعب سانتياجو برنابيو، اليوم، للترحيب بالنجم البلجيكي إيدين هازارد المنتقل حديثا من فريق تشيلسي الإنجليزي إلى صفوف الفريق الملكي. وذكرت الصحيفة أن جماهير ريال مدريد التي حضرت في مدرجات سانتياجو برنابيو في أثناء انتظار ظهور إيدين هازارد، قامت بالهتاف "نريد مبابي.. نريد مبابي"، في رسالة واضحة إلى فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي لإنهاء الصفقة.
ويعد الفرنسي كيليان مبابي نجم فريق باريس سان جيرمان، من أبرز الأسماء التي يسعى فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد للتعاقد معهم خلال الميركاتو الصيفي المقبل، يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه بعض وسائل الإعلام الفرنسية عن رغبة مبابي في الرحيل عن صفوف فريق العاصمة بسبب عدم تقديره بالشكل اللائق. يذكر
اقرأ المزيد
احمد-احمد-وانفانتينو

رئيس الفيفا يكشف موقف أحمد أحمد من رئاسة الكاف

كشف السويسري جياني إينفانتينو رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بأنه سوف يتجه للقيام ببعض التعديلات الإدارية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في المرحلة المقبلة، وتحدث انفانتينو للصحافة الفرنسية أمس الأربعاء في تصريحات نقلتها صحيفة ليكيب تطرق فيها للحديث عن أحمد أحمد رئيس الكاف وما يحدث داخل القارة الإفريقية. وتم توجيه سؤلا لجياني حول ما حدث في فرنسا الأسبوع الماضي من القبض والتحقيق مع رئيس الكاف، أجاب: "في البداية يجب احترام فرضية وإمكانية البراءة، واضح للجميع أن هناك مشاكل، جميعنا شاهد ذلك في نهائي دوري أبطال أفريقيا".
منتخب مصر

منتخب مصر يكتفي بهدف في شباك تنزانيا

حقق المنتخب الوطني فوزًا معنويًا على ضيفه التنزاني، بهدف دون رد، خلال اللقاء الودي الذي أقيم بين المنتخبين، مساء اليوم الخميس، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن استعداداتهما لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري، وحتى 19 يوليو المقبل. جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق قائد الفراعنة أحمد المحمدي، المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، برأسية رائعة في الدقيقة 65، مستغلًا عرضية متقنة من أحمد أيمن منصور، أسكنها المحمدي على يسار حارس تنزانيا.
منتخب-الجزائر-2014

لسبب أخلاقي.. بلماضي يستبعد لاعب بريست الفرنسي

قرر جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر استبعاد هريس بلقبلة، لاعب بريست الفرنسي من معسكر محاربي الصحراء، لأسباب أخلاقية قبل أيام من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية، في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا، ليقرر ضم مواطنه أندي دولور مهاجم فريق مونبلييه الفرنسي، وحسب ما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية، فإن جمال بلماضي، قرر استبعاد اللاعب الذي يلعب في الدوري الفرنسي، بسبب خروجه عن الأداب العامة، في أثناء وجوده في معسكر المنتخب المقام حالياً في قطر.
اقرأ المزيد من الأخبار
ثورغان-هازارد-و-إيدين-هازارد‎-1

ريال مدريد يعلن عن موعد تقديم هازارد للجماهير

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء برئاسة فلورنتينو بيريز من خلال الموقع الرسمي للنادي عن الموعد المخصص لتقديم اللاعب الجديد إدين هازارد، حيث أكد البيان الرسمي أن تقديم اللاعب الدولي البلجيكي سيتم غدا الخميس الموافق للثالث عشر من يونيو في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب سانتياجو بيرنابيو وبعد إجراء الفحوصات الطبية، سوف يخطو لاعب تشيلسي السابق على أرض ملعب سانتياجو برنابيو للمرة الأولى بقميص ريال مدريد بتواجد العديد من وسائل الإعلام وحضور جماهيري كبير.
مبابي (6)

فلورنتينو بيريز يسعى للتعاقد مع مبابي دعما للمرينجي

كشفت صحيفة «ديفنسا سنترال» الإسبانية أن فلورنتينو بيريز يسعى للتعاقد مع الدولي الفرنسي كليان مبابي من صفوف فريق باريس سان جيرمان لتدعيم فريق المرينجي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يعلم مسؤلو ريال مدريد رغبة مبابي جيدا بالإضافة إلى تحركات والده ويلفريد، في تحرير نجله من «سجن» باريس سان جيرمان، فيما ينتظر المسؤولون لحظة الدخول في مفاوضات جادة معه. ونشرت الصحيفة الإسبانية أن بيريز وضع كليان مبابي هدفا رئيسيا للتعاقد معه لكنه يخشى أن تتوتر العلاقة بينه وبين القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.
قميص-هازاد‎

رسميًا.. ريال مدريد يعلن تعاقده مع هازارد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن تعاقده مع النجم البلجيكي ايدين هازارد لاعب وسط تشيلسي، حتى عام 2024، وذلك بعد إنهاء الملكي كل البنود الخاصة بالتعاقد معه، جاء ذلك عبر الموقع الرسمي للنادي، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم هازارد لجماهير ريال مدريد في سانتياجو برنابيو يوم الخميس المقبل الموافق الثالث عشر من شهر يونيو الجاري، ليصبح هازارد ثالث الصفقات التي أبرمها الريال في سوق الانتقالات الصيفية، بعد البرازيلي إيدير ميليتو قامًا من بورتو البرتغالي، والصربي لوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت الألماني.
قميص-هازاد‎

حقيقة صورة البلجيكي هازارد بقميص ريال مدريد

ما زال الجميع ينتظر الإعلان الرسمي عن إتمام الصفقة، حيث كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية حقيقة قميص النجم البلجيكي إيدين هازارد، الذي انتشر خلال الساعات الماضية في متجر نادي ريال مدريد بمدينة برشلونة الإسبانية، بعدما قام أليكس جارسيا أحد مواطني إسبانيا، بنشر قميص هازارد يحمل رقم 7 يباع داخل المتجر، لتنتشر الصورة بشكل كبير، وخرج البعض لينفي حقيقة الصورة، قبل أن تتواصل صحيفة ماركا مع المتجر وتتأكد من صحة الصورة، حيث قالت: "تواصلنا مع المتجر الموجود في المطار وأكد لنا أن قميص هازارد بالرقم 7 يُباع بالفعل وسعره 147.95 يورو".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org