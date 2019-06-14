رياضة

ميندي لاعب الملكي.. من الكرسي المتحرك إلى مدريد

فيرلان ميندي، شاب يبلغ من العمر 24 عاما، انتقل حديثًا لصفوف ريال مدريد الإسباني، لكن لكل لاعب قصة ورواية.. قصة ميندي غريبة، فكاتت مسيرته الكروية مهددة بسبب كرسي متحرك.
تحرير:أحمد سعيد ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢١ ص
ميندي
ميندي
انضم الدولي الفرنسي فيرلان ميندي إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني قادمًا من فريق ليون الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بموجب عقد يمتد لـ6 سنوات، وبلغت قيمة الصفقة 48 مليون يورو بالإضافة إلى حوافز بقيمة 5 ملايين يورو، ليدخل الظهير الأيسر في منافسة قوية مع زميله البرازيلي مارسيلو، في محاولة لحجز مكانه في تشكيل الفريق الملكي تحت قيادة مواطنه زين الدين زيدان. ولأن كرة القدم ساحرة ومن الممكن أن تغير مسيرة لاعبيها، كانت الكرة صاحبة دور كبير في تغييرات حياة ميندي في أوائل عمره.
ولد المدافع الفرنسي في عائلة متواضعة من أصول إفريقية، ويعتبر الموسم الماضي الأفضل في مشواره حتى الآن، إذ خاض مع ليون 44 مباراة في جميع المسابقات، وسجل 3 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى. كرسي متحرك التحق ميندي في التاسعة من عمره بأكاديمية شباب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وبعد سنوات عدة تعرض لإصابة قوية في
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الإنتاج الحربي: أنهينا صفقة لاعب نهضة بركان

كشف خالد مهدي، مدير الكرة بنادي الانتاج الحربي، عن أن ناديه اقترب بقوة من التوقيع مع عمر النمساوي مدافع فريق نهضة بركان المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية. وقال مهدي في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية «صدى البلد»، إن ناديه لا يفضل الحديث عن الصفقات الجديدة قبل أن تتم ولكن وسائل الإعلام المغربية كشفت عن تلك المفاوضات مبكرًا، موضحًا أن اللاعب يجيد اللعب في اكثر من مركز، وسيكون إضافة كبيرة لفريقه بالطبع في المواسم المقبلة.
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لماذا غادر محمد صلاح قبل انتهاء مباراة تنزانيا؟

غادر الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، ملعب برج العرب الذي شهد مباراة مصر وتنزانيا، التي جمعتهما وديًا مساء الخميس، في إطار استعدادات الفراعنة لبطولة كأس الأمم الإفريقية ضمن استعداداتهما لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل. جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق قائد الفراعنة أحمد المحمدي، المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، برأسية رائعة في الدقيقة 65، مستغلًا عرضية متقنة من أحمد أيمن منصور، أسكنها المحمدي على يسار حارس تنزانيا.
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مؤتمر هازارد.. جماهير الريال تهتف لمبابي

كشفت جماهير ريال مدريد، اليوم الخميس، عن رغبتها في ضم صفقة جديدة خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن 50 ألف مشجع لريال مدريد احتشدوا في ملعب سانتياجو برنابيو، اليوم، للترحيب بالنجم البلجيكي إيدين هازارد المنتقل حديثا من فريق تشيلسي الإنجليزي إلى صفوف الفريق الملكي. وذكرت الصحيفة أن جماهير ريال مدريد التي حضرت في مدرجات سانتياجو برنابيو في أثناء انتظار ظهور إيدين هازارد، قامت بالهتاف "نريد مبابي.. نريد مبابي"، في رسالة واضحة إلى فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي لإنهاء الصفقة.
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رسميًّا.. ريال مدريد يعلن تعاقده مع ميندي

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن تعاقده مع فيرلاند ميندي ظهير أيسر فريق أوليمبيك ليون الفرنسي، بعقد يمتد لمدة ست سنوات، ووقع اللاعب على عقود انتقاله لصفوف الملكي حتى صيف 2025، في وقت أعلن فيه النادي الفرنسي عن قيمة الصفقة، حيث بلغت 48 مليون يورو، و5 ملايين كبنود إضافية، وسيتم تقديم الدولي الفرنسي البالغ 24 عاما في مؤتمر صحفي على ملعب سنتياجو بيرنابيو يوم التاسع عشر من الشهر الجاري، وسيتحدث اللاعب إلى الجماهير والإعلام لأول مرة بقميص الفريق الملكي.
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فلورنتينو بيريز يسعى للتعاقد مع مبابي دعما للمرينجي

كشفت صحيفة «ديفنسا سنترال» الإسبانية أن فلورنتينو بيريز يسعى للتعاقد مع الدولي الفرنسي كليان مبابي من صفوف فريق باريس سان جيرمان لتدعيم فريق المرينجي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث يعلم مسؤلو ريال مدريد رغبة مبابي جيدا بالإضافة إلى تحركات والده ويلفريد، في تحرير نجله من «سجن» باريس سان جيرمان، فيما ينتظر المسؤولون لحظة الدخول في مفاوضات جادة معه. ونشرت الصحيفة الإسبانية أن بيريز وضع كليان مبابي هدفا رئيسيا للتعاقد معه لكنه يخشى أن تتوتر العلاقة بينه وبين القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.
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الصفقة الرابعة.. ميندي إلى ريال مدريد

كشف ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا الأول لكرة القدم، عن انتقال فيرلاند ميندي ظهير أيسر فريق ليون إلى صفوف ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي، الذي عقد مساء اليوم الإثنين، قبل مباراة أندورا في تصفيات أمم أوروبا 2020 قائلا: "الاتفاق تم بين ريال مدريد وليون، وميندي سينضم لصفوف النادي الإسباني مقابل 50 مليون يورو خلال فترة الانتقالات القادمة، اللاعب تطور بشكل مذهل، منذ عامين كان يلعب في دوري الدرجة الثانية والآن سيكون لاعبًا في ريال مدريد".
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بوجبا بعد السقوط أمام تركيا: نحتاج إلى رد فعل قوي

كشف بول بوجبا نجم وسط ملعب منتخب فرنسا وفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عن غضبه من مستوى منتخب الديوك في مواجهة منتخب تركيا أمس السبت في تصفيات أمم أوروبا يورو 2020، حيث صرح لصحيفة "ليكيب" الفرنسية بأن منتخب بلاده ظهر بأسوأ أشكاله منذ سنوات طويلة. وقال نجم منتخب فرنسا ومانشستر يونايتد الإنجليزي إنهم استعدوا لمباراة تركيا بشكل جيد مع علمهم أن المباراة ستكون في غاية الصعوبة وأن اللاعبين كانوا على ثقة في جماهيرهم التي دعمت المنتخب قبل المباراة بشكل مميز.
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