ميندي لاعب الملكي.. من الكرسي المتحرك إلى مدريد

فيرلان ميندي، شاب يبلغ من العمر 24 عاما، انتقل حديثًا لصفوف ريال مدريد الإسباني، لكن لكل لاعب قصة ورواية.. قصة ميندي غريبة، فكاتت مسيرته الكروية مهددة بسبب كرسي متحرك.
انضم الدولي الفرنسي فيرلان ميندي إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني قادمًا من فريق ليون الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بموجب عقد يمتد لـ6 سنوات، وبلغت قيمة الصفقة 48 مليون يورو بالإضافة إلى حوافز بقيمة 5 ملايين يورو، ليدخل الظهير الأيسر في منافسة قوية مع زميله البرازيلي مارسيلو، في محاولة لحجز مكانه في تشكيل الفريق الملكي تحت قيادة مواطنه زين الدين زيدان.
ولأن كرة القدم ساحرة ومن الممكن أن تغير مسيرة لاعبيها، كانت الكرة صاحبة دور كبير في تغييرات حياة ميندي في أوائل عمره.
ولد المدافع الفرنسي في عائلة متواضعة من أصول إفريقية، ويعتبر الموسم الماضي الأفضل في مشواره حتى الآن، إذ خاض مع ليون 44 مباراة في جميع المسابقات، وسجل 3 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى.
كرسي متحرك
التحق ميندي في التاسعة من عمره بأكاديمية شباب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وبعد سنوات عدة تعرض لإصابة قوية في
ولد المدافع الفرنسي في عائلة متواضعة من أصول إفريقية، ويعتبر الموسم الماضي الأفضل في مشواره حتى الآن، إذ خاض مع ليون 44 مباراة في جميع المسابقات، وسجل 3 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى.
كرسي متحرك
التحق ميندي في التاسعة من عمره بأكاديمية شباب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وبعد سنوات عدة تعرض لإصابة قوية في مفصل الفخذ أدت إلى آثار سلبية في مفصل الحوض وهي الإصابة التي أبعدت ميندي لمدة عام كامل عن ملاعب كرة القدم، فخلال الأشهر الثلاثة الأولى ارتدى جبيرة لعظام الفخذ، بعدها بـ3 أشهر أخرى خضع فيها للعلاج، حيث أخبره الأطباء أنه لن يلعب كرة القدم مجددًا، فاضطر للتعلم على التنقل باستخدام الكرسي المتحرك.
بعد مغادرته المستشفى، انتقل ميندي إلى مرحلة جديدة لإعادة تأهيل طويلة ومؤلمة، تعلم كيفية المشي مرة أخرى، واستمر في العمل من أجل إعادة بناء العضلات، ثم العودة للعب كرة القدم، ويثبت أن العزيمة أكبر من العلوم والنظريات الطبية.
عودة الروح للجسد
بعد تعافيه التام من الإصابة، انضم فيرلان إلى فريق مانتوا 78 الفرنسي، وكانت نقطة بداية جديدة لمندي، فقد أصبح الشاب في عمر السابعة عشرة وقدم مستوى أقوى مما كان عليه قبل الإصابة، وفي عام 2013، انتقل ميندي إلى نادي لوهافر الذي يعتبر أحد أهم أكاديميات الشباب في فرنسا، ففي هذا النادي تم اكتشاف مواهب عديدة أمثال، بول بوجبا ورياض محرز وبنجامين ميندي، وديميتري باييت، وأوباميانج.
بداية التوهج
لعب ميندي لشباب لفريق لوهافر الفرنسي ثم في الفريق الأول حتى صيف عام 2017، وهو العام الذي انتقل فيه إلى أولمبيك ليون في صفقة لـ5 سنوات مقابل 5 ملايين يورو فقط، وكان الموسم الماضي استثنائيا له مع ليون ليقع عليه الاختيار ويسجل أول مشاركة دولية له أمام منتخب أوروجواي في نوفمبر الماضي.
إلى النادي الملكي
ولأن كرة القدم لعبة جميلة، كافأته وانضم لريال مدريد تعويضًا منها لكل الألم والدموع التي مر بها خلال سنوات الطفولة، فأصبح يمتلك فرصة كبيرة لوضع اسمه بين الكبار في تشكيلة زين الدين زيدان، فرصة قد تجعله الظهير الأيسر الأول مع منتخب الديوك المستقبل.
وتألق مندي الموسم المنصرم (2018-2019) مع ليون فخاض 30 مباراة وسجل هدفين، وساهم في وصول فريقه إلى دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، 2018، وخاض مندي مباراته الدولية الرابعة مع منتخب الديوك أمام أندورا في الجولة الرابعة من تصفيات كأس أوروبا 2020 والتي انتهت بفوز فرنسا بنتيجة (4-صفر).
ومندي هو رابع لاعب جديد يضمه ريال استعدادا للموسم المقبل، بعد النجم البلجيكي إدين هازارد من تشيلسي الإنجليزي، والبرازيلي إدير ميليتاو القادم من بورتو البرتغالي، والمهاجم الصربي لوكا يوفيتش من أينتراخت فرانكفورت الألماني.
وبعد أن خرج الفريق الملكي خالي الوفاض على الصعيد المحلي وتنازل عن لقب دوري الأبطال الذي أحرزه لثلاثة مواسم متتالية، يسعى ريال بقيادة مدربه زيدان إلى عملية تجديد كبيرة في صفوفه.
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