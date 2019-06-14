ميندي لاعب الملكي.. من الكرسي المتحرك إلى مدريد

فيرلان ميندي، شاب يبلغ من العمر 24 عاما، انتقل حديثًا لصفوف ريال مدريد الإسباني، لكن لكل لاعب قصة ورواية.. قصة ميندي غريبة، فكاتت مسيرته الكروية مهددة بسبب كرسي متحرك.

تحرير:أحمد سعيد ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٢١ ص

ميندي

انضم الدولي الفرنسي فيرلان ميندي إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني قادمًا من فريق ليون الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بموجب عقد يمتد لـ6 سنوات، وبلغت قيمة الصفقة 48 مليون يورو بالإضافة إلى حوافز بقيمة 5 ملايين يورو، ليدخل الظهير الأيسر في منافسة قوية مع زميله البرازيلي مارسيلو، في محاولة لحجز مكانه في تشكيل الفريق الملكي تحت قيادة مواطنه زين الدين زيدان. ولأن كرة القدم ساحرة ومن الممكن أن تغير مسيرة لاعبيها، كانت الكرة صاحبة دور كبير في تغييرات حياة ميندي في أوائل عمره.

ولد المدافع الفرنسي في عائلة متواضعة من أصول إفريقية، ويعتبر الموسم الماضي الأفضل في مشواره حتى الآن، إذ خاض مع ليون 44 مباراة في جميع المسابقات، وسجل 3 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى. كرسي متحرك التحق ميندي في التاسعة من عمره بأكاديمية شباب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وبعد سنوات عدة تعرض لإصابة قوية في