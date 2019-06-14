لماذا غادر محمد صلاح قبل انتهاء مباراة تنزانيا؟

تحرير:أحمد سعيد ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ ص

محمد صلاح

غادر الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، ملعب برج العرب الذي شهد مباراة مصر وتنزانيا، التي جمعتهما وديًا مساء الخميس، في إطار استعدادات الفراعنة لبطولة كأس الأمم الإفريقية ضمن استعداداتهما لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل. جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق قائد الفراعنة أحمد المحمدي، المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، برأسية رائعة في الدقيقة 65، مستغلًا عرضية متقنة من أحمد أيمن منصور، أسكنها المحمدي على يسار حارس تنزانيا.

وغادر محمد صلاح دكة البدلاء قبل نهاية المباراة بـ5 دقائق ونال تحية الجماهير التي ظنت أنه يقوم بعمليات الإحماء استعدادًا للمشاركة في المباراة، قبل أن يتوجه إلى خارج الملعب رفقة حارسه الشخصي، وجاء خروج صلاح قبل نهاية المباراة تجنبًا للزحام أمام مدخل غرف الملابس الذي عادة ما يحدث بتواجد أعداد من الجماهير. وتقع