رياضة

لماذا غادر محمد صلاح قبل انتهاء مباراة تنزانيا؟

تحرير:أحمد سعيد ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ ص
محمد صلاح
محمد صلاح
غادر الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، ملعب برج العرب الذي شهد مباراة مصر وتنزانيا، التي جمعتهما وديًا مساء الخميس، في إطار استعدادات الفراعنة لبطولة كأس الأمم الإفريقية ضمن استعداداتهما لنهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل. جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق قائد الفراعنة أحمد المحمدي، المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، برأسية رائعة في الدقيقة 65، مستغلًا عرضية متقنة من أحمد أيمن منصور، أسكنها المحمدي على يسار حارس تنزانيا.
وغادر محمد صلاح دكة البدلاء قبل نهاية المباراة بـ5 دقائق ونال تحية الجماهير التي ظنت أنه يقوم بعمليات الإحماء استعدادًا للمشاركة في المباراة، قبل أن يتوجه إلى خارج الملعب رفقة حارسه الشخصي، وجاء خروج صلاح قبل نهاية المباراة تجنبًا للزحام أمام مدخل غرف الملابس الذي عادة ما يحدث بتواجد أعداد من الجماهير. وتقع
اقرأ المزيد
فريق-نهضة-بركان

الإنتاج الحربي: أنهينا صفقة لاعب نهضة بركان

كشف خالد مهدي، مدير الكرة بنادي الانتاج الحربي، عن أن ناديه اقترب بقوة من التوقيع مع عمر النمساوي مدافع فريق نهضة بركان المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية. وقال مهدي في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية «صدى البلد»، إن ناديه لا يفضل الحديث عن الصفقات الجديدة قبل أن تتم ولكن وسائل الإعلام المغربية كشفت عن تلك المفاوضات مبكرًا، موضحًا أن اللاعب يجيد اللعب في اكثر من مركز، وسيكون إضافة كبيرة لفريقه بالطبع في المواسم المقبلة.
ميندي‎

ميندي لاعب الملكي.. من الكرسي المتحرك إلى مدريد

انضم الدولي الفرنسي فيرلان ميندي إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني قادمًا من فريق ليون الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بموجب عقد يمتد لـ6 سنوات، وبلغت قيمة الصفقة 48 مليون يورو بالإضافة إلى حوافز بقيمة 5 ملايين يورو، ليدخل الظهير الأيسر في منافسة قوية مع زميله البرازيلي مارسيلو، في محاولة لحجز مكانه في تشكيل الفريق الملكي تحت قيادة مواطنه زين الدين زيدان. ولأن كرة القدم ساحرة ومن الممكن أن تغير مسيرة لاعبيها، كانت الكرة صاحبة دور كبير في تغييرات حياة ميندي في أوائل عمره.
ثورغان-هازارد-و-إيدين-هازارد‎

مؤتمر هازارد.. جماهير الريال تهتف لمبابي

كشفت جماهير ريال مدريد، اليوم الخميس، عن رغبتها في ضم صفقة جديدة خلال الميركاتو الصيفي المقبل، ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن 50 ألف مشجع لريال مدريد احتشدوا في ملعب سانتياجو برنابيو، اليوم، للترحيب بالنجم البلجيكي إيدين هازارد المنتقل حديثا من فريق تشيلسي الإنجليزي إلى صفوف الفريق الملكي. وذكرت الصحيفة أن جماهير ريال مدريد التي حضرت في مدرجات سانتياجو برنابيو في أثناء انتظار ظهور إيدين هازارد، قامت بالهتاف "نريد مبابي.. نريد مبابي"، في رسالة واضحة إلى فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي لإنهاء الصفقة.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد-صلاح (1)

رئيس الزمالك يفتح النار على محمد صلاح

أكد رئيس نادي الزمالك، أنه يحب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، لكنه مستاء مما تداولته وسائل الإعلام عن انتقاد محمد صلاح للصحفيين والإعلاميين الذين ذهبوا من أجله إلى مدينة نجريج في طنطا، أثناء صلاة العيد يوم الأربعاء قبل الماضي، حيث انتقد رئيس القلعة البيضاء طريقة تعامل صلاح مع الأمر بعدما نشر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس أن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد دة ملوش علاقة بالحب دة بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية».
حسن-شحاتة

«المعلم»يكشف حقيقة إصابة 6 لاعبين بأنفلونزا الخنازير

كشف حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب الفراعنة والذي نجح في التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية في ثلاث نسخ متتالية 2006- 2008- 2010 أنه قبل بطولة 2010 في أنجولا تعرض 6 لاعبين من المنتخب الوطني للإصابة بأنفلونزا الخنازير، حيث أوضح المعلم خلال تصريحات تليفزيونة لقناة "time sports" أن بطولة 2010 كانت الأصعب طوال مشواره التدريبي مع الفراعنة لتعرض تعرض 6 أو 7 لاعبين للإصابة بمرض أنفلونزا الخنازير، وكان أغلبهم من المهاجمين وعماد متعب على رأسهم، الأمر الذى أدى لفصل اللاعبين وتسكين كل لاعب فى غرفة منفردة، وإخلاء الفندق من الإعلاميين.
محمد-صلاح (1)

تعرف على موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر الفراعنة

أكد إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، أن محمد صلاح نجم الفراعنة ونادي ليفربول الإنجليزي، سينضم للمعسكر غدًا الأربعاء، وقال لهيطة لـ«التحرير»، إن صلاح أخطر الجهاز الفني بقيادة مديره الفني المكسيكي خافيير أجيري، بالانضمام غدًا الأربعاء، حيث يتوجه اليوم الثلاثاء، لمدينة سهل حشيش لاستكمال إجازته، وسينضم صلاح لخوض غمار منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبًا بعد أن كان العرس القاري يقام في السابق بمشاركة 16 منتخبًا.
عبد الله-السعيد

أجيري يكشف سر انضمام عبد الله السعيد وسليمان للمنتخب

أبدى خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر ارتياحه للأجواء المحيطة بانطلاق معسكر الفريق استعدادا لخوض بطولة الأمم الإفريقية التي تنظمها مصر في الفترة ما بين 21 يونيو الحالي حتى 19 يوليو المقبل التي ستضم 24 منتخبًا لأول مرة بدلا من 16 منتخبا. وقال أجيري في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، إنه سعيد جدا لاستجابة اتحاد الكرة لمطلبه بعدم تأخير بداية المعسكر عن الموعد المحدد وتأجيل بعض مباريات المسابقات المحلية إلى ما بعد البطولة تحقيقا لهذا الهدف.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org