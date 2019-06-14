الولايات المتحدة تدفع بمدمرة إلى موقع هجوم خليج عمان

تحرير:وكالات ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ ص

مدمرة أمريكية - أرشيفية

أعلن الجيش الأمريكي، الجمعة، عن توجه مدمرة إلى مكان الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان. وبحسب «سكاي نيوز عربية»،أكد الجيش الأمريكي استعداده للدفاع عن المصالح الأمريكية بما فيها حرية الملاحة، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ليس لديها مصلحة في خوض صراع جديد بالشرق الأوسط، لكنها ستدافع عن مصالحها بما في ذلك حرية الملاحة. من جهتها، أوضحت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان لها، أن المدمرة «يو.إس.إس.ميسون» في طريقها إلى موقع الهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط في بحر عُمان، الخميس.

وأضاف البيان أن المدمرة «يو.إس.إس بينبريدج» تبقى على اتصال وثيق بالناقلة المتضررة كوكوكا كاريدجس ولن تتهاون مع أي تدخل. من جانبه، قال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، بات شاناهان: «نشيد بشجاعة طاقم سفينة يو أس أس بين بريدج الذي أنقذ البحارة، قواتنا تقوم بحماية المعايير والحريات الدولية». وأضاف: