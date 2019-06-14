الإنتاج الحربي: أنهينا صفقة لاعب نهضة بركان

تحرير:سعد الدين محمود ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٥ ص

نهضة بركان

كشف خالد مهدي، مدير الكرة بنادي الانتاج الحربي، عن أن ناديه اقترب بقوة من التوقيع مع عمر النمساوي مدافع فريق نهضة بركان المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية. وقال مهدي في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية «صدى البلد»، إن ناديه لا يفضل الحديث عن الصفقات الجديدة قبل أن تتم ولكن وسائل الإعلام المغربية كشفت عن تلك المفاوضات مبكرًا، موضحًا أن اللاعب يجيد اللعب في اكثر من مركز، وسيكون إضافة كبيرة لفريقه بالطبع في المواسم المقبلة.

وواصل حديثه: «بالفعل هناك مفاوضات بين النادي وبين النمساوي الذي انتهى عقده مع ناديه نهضة بركان المغربي بنهاية الموسم المنقضي». وتابع: «الاتفاق أوشك على الانتهاء، واتفقنا على كل التفاصيل المادية وجارٍ إرسال التأشيرة الخاصة به وسيكون في مصر خلال يومين على الأكثر». واختتم مهدي تصريحاته