رياضة

الإنتاج الحربي: أنهينا صفقة لاعب نهضة بركان

تحرير:سعد الدين محمود ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٥ ص
نهضة بركان
نهضة بركان
كشف خالد مهدي، مدير الكرة بنادي الانتاج الحربي، عن أن ناديه اقترب بقوة من التوقيع مع عمر النمساوي مدافع فريق نهضة بركان المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية. وقال مهدي في تصريحات لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية «صدى البلد»، إن ناديه لا يفضل الحديث عن الصفقات الجديدة قبل أن تتم ولكن وسائل الإعلام المغربية كشفت عن تلك المفاوضات مبكرًا، موضحًا أن اللاعب يجيد اللعب في اكثر من مركز، وسيكون إضافة كبيرة لفريقه بالطبع في المواسم المقبلة.
وواصل حديثه: «بالفعل هناك مفاوضات بين النادي وبين النمساوي الذي انتهى عقده مع ناديه نهضة بركان المغربي بنهاية الموسم المنقضي». وتابع: «الاتفاق أوشك على الانتهاء، واتفقنا على كل التفاصيل المادية وجارٍ إرسال التأشيرة الخاصة به وسيكون في مصر خلال يومين على الأكثر». واختتم مهدي تصريحاته
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لماذا غادر محمد صلاح قبل انتهاء مباراة تنزانيا؟

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ميندي لاعب الملكي.. من الكرسي المتحرك إلى مدريد

انضم الدولي الفرنسي فيرلان ميندي إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني قادمًا من فريق ليون الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بموجب عقد يمتد لـ6 سنوات، وبلغت قيمة الصفقة 48 مليون يورو بالإضافة إلى حوافز بقيمة 5 ملايين يورو، ليدخل الظهير الأيسر في منافسة قوية مع زميله البرازيلي مارسيلو، في محاولة لحجز مكانه في تشكيل الفريق الملكي تحت قيادة مواطنه زين الدين زيدان. ولأن كرة القدم ساحرة ومن الممكن أن تغير مسيرة لاعبيها، كانت الكرة صاحبة دور كبير في تغييرات حياة ميندي في أوائل عمره.
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مؤتمر هازارد.. جماهير الريال تهتف لمبابي

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الزمالك ضد نهضة بركان.. الفريق المغربي يتلقى صدمة

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