آل الشيخ يعلن عن مفاجأة غنائية مع حماقي وعمرو مصطفى

تحرير:محمد عودة ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ ص

تركي آل الشيخ

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن عمل قريب يجمعه بالملحن عمرو مصطفى، والمطرب محمد حماقى. وكتب آل الشيخ منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قال فيه: «أغنية جديدة لصيف الساحل..قريبًا.. كلماتى ولحن عمرومصطفى وغناء أخويا حماقى». وكان تركى آل الشيخ قد نشر مؤخرًا مقطع فيديو للمطرب محمد حماقى، خلال إحيائه حفلًا غنائيًا بالسعودية، وكتب على الفيديو الذي نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «منور المملكة يا حماقى».

كان آل الشيخ، قد كشف عن مفاجأة لمتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعى، حين أعلن فى أبريل الماضى، عن تعاونه مع الشاعر الغنائى والسينارست أيمن بهجت قمر فى فيلم جديد. ونشر آل الشيخ صورة قمر، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، وكتب عليها: «شرفتنا.. وشغالين على فكرة فيلم». ورد قمر