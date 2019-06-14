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آل الشيخ يعلن عن مفاجأة غنائية مع حماقي وعمرو مصطفى

تحرير:محمد عودة ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ ص
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن عمل قريب يجمعه بالملحن عمرو مصطفى، والمطرب محمد حماقى. وكتب آل الشيخ منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، قال فيه: «أغنية جديدة لصيف الساحل..قريبًا.. كلماتى ولحن عمرومصطفى وغناء أخويا حماقى». وكان تركى آل الشيخ قد نشر مؤخرًا مقطع فيديو للمطرب محمد حماقى، خلال إحيائه حفلًا غنائيًا بالسعودية، وكتب على الفيديو الذي نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «منور المملكة يا حماقى».
كان آل الشيخ، قد كشف عن مفاجأة لمتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعى، حين أعلن فى أبريل الماضى، عن تعاونه مع الشاعر الغنائى والسينارست أيمن بهجت قمر فى فيلم جديد. ونشر آل الشيخ صورة قمر، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، وكتب عليها: «شرفتنا.. وشغالين على فكرة فيلم». ورد قمر
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محمد-الشرنوبي

أول تعليق لمحمد الشرنوبي بعد الخطوبة

بعد إعلان المنتجة سارة الطباخ خطبتها من الفنان محمد الشرنوبي، نشر مجموعة من الصور مع عائلته عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وكتب: "مهما الواحد يلف ويشوف في الدنيا مابيلقيش حد يحبه ويخاف عليه زي أهله، ربنا يخليكو ليا"، وحرصت شقيقته رشا على التعليق وكتبت: "ربنا يخليكو ليا يا حبيبي.. انتو أحلى وكل حاجة أصلا.. باحبك". نشرت المنتجة سارة الطباخ مجموعة من الفيديوهات لمتابعيها في أثناء خطوبتها من الفنان محمد الشرنوبي، عبر حسابها الرسمي علي «إنستجرام»، وكتبت سارة على الفيديوهات: "رسميًا مخطوبة لمحمد الشرنوبي".
محمد-الشرنوبي

خطوبة محمد الشرنوبي وسارة الطباخ (فيديو)

نشرت المنتجة سارة الطباخ، مجموعة من الفيديوهات لمتابعيها أثناء خطوبتها من الفنان محمد الشرنوبي، عبر حسابها الرسمي علي "انستجرام"، وكتبت سارة على الفيديوهات: "رسميًا مخطوبة لمحمد الشرنوبي"، وظهر الأخير فى الفيديو وهو جالس وسط عائلتها ويطلب يدها من والدها، وحرص عدد من الفنانين على تهنئتهم على الخطوبة ومشاركتهم فرحتهم منهم الفنانة رانيا يوسف التى كتبت "مبروك"، والملحن نادر حمدي، ومى سليم، وإنجي علاء زوجة الفنان يوسف الشريف، وكتب" مبروك ليكوا أنا فرحانة جدا"
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محمد رمضان يحتفل بـ3 أغنيات تخطت الـ100 مليون

احتفل الفنان محمد رمضان بتخطي 3 أغانٍ له الـ100 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب"، وهي "نمبر وان"، "مافيا"، "اللهو الخفي"، وكتب عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام": "أول 3 أغاني لي يتخطوا المئة مليون مشاهدة الحمد لله ثم شكرا جمهوري الغالي وربنا يقدرني على إسعادكم، مافيا، نمبر وان، اللهو الخفي، عقبال القادم"، واختتم بجملته الشهيرة "ثقة في الله نجاح". يستعد رمضان حاليا لطرح أحدث كليباته الذي يحمل اسم "بابا"، وذلك بعد آخر عمل له، ويحمل اسم "اللهو الخفي"، والذي جمعه بفاندام.
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محمد رمضان ليس الأول.. 5 فنانين غنوا في السعودية

حالة واسعة من الجدل تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، تنظيم حفل غنائي سيقدمه الفنان محمد رمضان هناك، ويأتي ذلك بعد إحياء «النجم الأسمر» لأول حفل غنائي له في القاهرة مارس الماضى، وحينها تعرض لهجوم كبير بسبب ظهوره بملابس غير لائقة على المسرح، بحسب وصف البعض، وقبل حفل محمد رمضان فى جدة، هناك عدد من الفنانين المصريين الذين قدموا حفلات هناك فى إطار نشاطات هيئة الترفيه، آخرهم الهضبة عمرو دياب والذى أحيا أول أمس حفلا بمدينة الملك عبدالله الرياضية.
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عمرو دياب يشكر تركي آل الشيخ لهذا السبب (فيديو)

نشر رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، عبر صفحته بـ"فيسبوك"، مقطع لحفل الفنان عمرو دياب، من مدينة جدة، في المملكة العربية السعودية. وظهر الهضبة في الفيديو موجهًا حديثه للجمهور: "مساء الخير عليكم، وكل سنة وحضراتكم طيبين وبيسعدني وبيشرفني وجودي معاكم النهاردة، وفعلًا مبسوط جدًا جدًا، وأحب مرة ليّا أني أجي تاني"، موجهًا الشكر لآل الشيخ لإتاحة الفرصة له للمجيء للسعودية، قائلًا: "بشكر كل من ساهم في وجودي هنا وبالأخص صديقي الشاعر الكبير سيادة المستشار تركي آل الشيخ اللي أتاح لي الفرصة، وأنا بصراحة بحب البلد دي وبحب أجي هنا".
تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يعلن: 3 عروض مسرحية مصرية بالسعودية

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، موعد عرض مسرحيات "الملك لير" و"3 أيام في الساحل" و"كلها غلط" في السعودية. ونشر آل الشيخ البوسترات الدعائية للمسرحيات عبر حسابه بموقع "تويتر" معلّقًا: "جدة". وتُعرض مسرحية النجم محمد هنيدي "3 أيام في الساحل" في الفترة من 26 إلى 29 يونيو الجاري، ويشارك فيها محمد محمود، وأحمد فتحي، وندا موسى، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وسامية طرابلسي، ومها أبو عوف، ومحسن منصور، وإخراج مجدي الهواري ومن إنتاج "كايرو شو".
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بعد اتفاقية«تراث ماسبيرو»..أيمن بهجت قمر يوجه تحذيرا

وجه الشاعر الغنائى والسيناريست أيمن بهجت قمر إنذارا، أكد خلاله أنه وأبناء المؤلفين القدامى والمبدعين، لم يتنازلوا عن حقوق الديجيتال الخاصة بهم وبكل أعمال آبائهم. وقال بهجت قمر، فى منشور له عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «إنذار إلى من يهمه الأمر.. أنا وكل أبناء المؤلفين القدامى والمبدعين لم نتنازل عن حقوق الديجيتال الخاصة بكل أعمال آبائنا، وأى بيع أو اتجار فيها من خلال أى أبليكيشن أو موقع سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية».
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