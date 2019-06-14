مصادر: واشنطن تمتلك أدلة على تورط إيران في هجوم خليج عمان

تحرير:وكالات ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٨ ص

ناقلة نفط

أفادت شبكة «CNN» فيما نقلته على لسان مصادر رسمية أمريكية، بأن الولايات المتحدة لديها صور وفيديو، يظهر فيها قارب عسكري إيراني وهو ينزع لغما لم ينفجر من هيكل السفينة اليابانية، وفقا لقناة «الحرة». وغادرت السفينة اليابانية، كوكوكا كوريجيوس، من المساعيد في قطر، والجبيل في السعودية، وكانت تحمل مواد كيميائية تستخدم في عدد من المنتجات. وتابعت «الحرة» أن شبكة «CNN» نقلت عن أحد المسؤولين الأمريكيين قوله إن طائرة عسكرية أمريكية سجلت في شريط فيديو كامل حركة قارب إيراني يتحرك إلى جانب إحدى الناقلتين المنكوبتين.

ويزيل القارب الإيراني بحسب المسؤولين الأمريكيين لغما غير متفجر من هيكلها، كما تظهر الصور شخصا على متن القارب الصغير وهو يستولي على اللغم غير المنفجر.ووفقا للشبكة الأمريكية، قام القارب بهذا التحرك حتى بعد أن كانت هناك طائرة أمريكية بدون طيار وطائرة من طراز بي 8، موجودتان في الموقع لمدة 4 ساعات.ويعتقد