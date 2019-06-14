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أمريكا تنشر دليل إدانة إيران في هجوم خليج عمان (فيديو)

تحرير:وكالات ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٩ ص
الهجوم على ناقلة النفط
الهجوم على ناقلة النفط
نشر الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، تسجيلًا مصورًا، قال إنه يظهر الحرس الثوري الإيراني يزيل لغما لم ينفجر من جانب إحدى ناقلتي النفط اللتين تعرضتا لهجمات، فضلا عن صورة تظهر لغما فيما يبدو قبل إزالته. وبحسب وكالة «رويترز»، قال بيل أوربان، المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي، في بيان له: «عند الساعة 4:10 مساء بالتوقيت المحلي، اقترب قارب دورية تابع للحرس الثوري الإيراني من الناقلة كوكوكا، وجرت ملاحظة وتسجيل إزالة لغم لم ينفجر من كوكوكا كاريدجس».
وكانت شبكة «CNN» قد أفادت فيما نقلته على لسان مصادر رسمية أمريكية، بأن الولايات المتحدة لديها صور وفيديو، يظهر فيها قارب عسكري إيراني وهو ينزع لغما لم ينفجر من هيكل السفينة اليابانية، وفقا لقناة «الحرة». وتابعت «الحرة» أن شبكة «CNN» نقلت عن أحد المسؤولين
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المدمرة-الأمريكية

الولايات المتحدة تدفع بمدمرة إلى موقع هجوم خليج عمان

أعلن الجيش الأمريكي، الجمعة، عن توجه مدمرة إلى مكان الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان. وبحسب «سكاي نيوز عربية»،أكد الجيش الأمريكي استعداده للدفاع عن المصالح الأمريكية بما فيها حرية الملاحة، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ليس لديها مصلحة في خوض صراع جديد بالشرق الأوسط، لكنها ستدافع عن مصالحها بما في ذلك حرية الملاحة. من جهتها، أوضحت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان لها، أن المدمرة «يو.إس.إس.ميسون» في طريقها إلى موقع الهجمات التي استهدفت ناقلتي نفط في بحر عُمان، الخميس.
المتحدثة-باسم-البيت-الأبيض (1)

ترامب يعلن رحيل متحدثة البيت الأبيض عن منصبها

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، ستغادر منصبها في نهاية يونيو الجاري. وقال ترامب في تغريدة على تويتر: "رائعتنا سارة ساندرز ستغادر البيت الأبيض وتعود إلى ديارها في ولاية أركنساس في نهاية الشهر". وأعرب عن أمله في أن تترشح يوما ما لمنصب حاكم هذه الولاية، علما بأن والدها مايك هوكابي سبق له أن شغل هذا المنصب. سارة هاكابي ساندرز، من مواليد 13 أغسطس 1982 في بلدة هوب بولاية أركنساس، وهي مستشارة وسياسية أمريكية تدرجت بالمناصب إلى أن تم تعيينها في يوليو 2017 متحدثة باسم البيت الأبيض خلفا لشون سبايسر.
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

أمريكا: إيران وراء الهجوم على ناقلتي النفط بخليج عمان

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن إيران وراء الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان. وأضاف بومبيو، خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس، أن الولايات المتحدة استنتجت ذلك استنادا إلى معلومات استخباراتية ونوع الأسلحة المستخدمة وتطور الهجمات، مشيرًا إلى أن الهجمات التي تنفذها إيران جزء من حملة لتصعيد التوتر. وأكد أن الولايات المتحدة ستدافع عن مصالحها وعن حلفائها وعن التجارة الدولية من الخطر الإيراني. وتابع بومبيو: "إن طهران تعمل على تعطيل تدفق النفط عبر مضيق هرمز"، مشددًا على أن واشنطن تعمل على تحقيق تعهداتها بشأن الحرب على تصدير النفط.
دونالد ترامب

ترامب: سأحصل على معلومات عن خصومي من دول أجنبية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيحصل على معلومات عن خصومه السياسيين المحليين من مصادر أجنبية، وذلك مع الإعداد لحملته في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في عام 2020. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، أكد الرئيس الأمريكي خلال مقابلة مع شبكة «إيه بي سي» أنه ليس تدخلا، مضيفا: «هم لديهم معلومات وأعتقد أنني سأحصل عليها». وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي في وقت يواجه فيه تحقيقات داخل الكونجرس حول مسألة «التدخل الروسي» في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016.
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الدخان يتصاعد من ناقلة النفط

مصادر: واشنطن تمتلك أدلة على تورط إيران في هجوم خليج عمان

أفادت شبكة «CNN» فيما نقلته على لسان مصادر رسمية أمريكية، بأن الولايات المتحدة لديها صور وفيديو، يظهر فيها قارب عسكري إيراني وهو ينزع لغما لم ينفجر من هيكل السفينة اليابانية، وفقا لقناة «الحرة». وغادرت السفينة اليابانية، كوكوكا كوريجيوس، من المساعيد في قطر، والجبيل في السعودية، وكانت تحمل مواد كيميائية تستخدم في عدد من المنتجات. وتابعت «الحرة» أن شبكة «CNN» نقلت عن أحد المسؤولين الأمريكيين قوله إن طائرة عسكرية أمريكية سجلت في شريط فيديو كامل حركة قارب إيراني يتحرك إلى جانب إحدى الناقلتين المنكوبتين.
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

أمريكا: إيران وراء الهجوم على ناقلتي النفط بخليج عمان

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن إيران وراء الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان. وأضاف بومبيو، خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس، أن الولايات المتحدة استنتجت ذلك استنادا إلى معلومات استخباراتية ونوع الأسلحة المستخدمة وتطور الهجمات، مشيرًا إلى أن الهجمات التي تنفذها إيران جزء من حملة لتصعيد التوتر. وأكد أن الولايات المتحدة ستدافع عن مصالحها وعن حلفائها وعن التجارة الدولية من الخطر الإيراني. وتابع بومبيو: "إن طهران تعمل على تعطيل تدفق النفط عبر مضيق هرمز"، مشددًا على أن واشنطن تعمل على تحقيق تعهداتها بشأن الحرب على تصدير النفط.
انفجار-ناقلات-نفط (1.) (1)

أول تعليق مصري على استهداف ناقلتي نفط بخليج عمان

صرح المستشار احمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن مصر تتابع ببالغ الاهتمام والقلق ما أوردته بعض التقارير من أنباء عن تعرض ناقلتيّ نفط في خليج عُمان، صباح اليوم، الخميس لحادث أسفر عن وقوع انفجارات وحرائق على متن الناقلتين. وأكد متحدث وزارة الخارجية على أن مصر ترصد الموقف بشكل وثيق، وما قد يسفر عنه التحقيق من تحديد الملابسات والمسئولية عن الحادث. وفي هذا الصدد، شدّد المتحدث على إدانة مصر لأية أعمال تقوض حرية الملاحة وتستهدف أمن وسلامة الممرات المائية والبحرية بمنطقة الخليج.
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توتر في خليج عُمان.. تفجير وتأهب وتصريحات دولية

في غضون فترة قصيرة أصبح الخليج البؤرة الأكثر توترا على سطح الأرض، فلم يصعد به إلى نقطة القلق، سخونة الأحداث السياسية شبه المعتادة بالمنطقة التي تسعى بعض دولها لقيادتها، فحسب، بقدر ما أشعلتها مؤخرا، التطورات الخطيرة غير المألوفة في مياهها، والتي بدأت بعمليات تخريب لأربع سفن قرب سواحل الإمارات، حتى وصلت اليوم ذروتها مع تعرض ناقلتين نفط في خليج عمان، لهجوم غامض باستخدام طوربيد، وسط حالة دولية من الترقب والاستنفار، صاحبتها ردود فعل مستنكرة للهجوم ومطالبة جميع الأطراف بالمنطقة بالالتزام بضبط النفس.. وانعكس الهجوم الأخير أيضا على أسعار النفط عالميا.
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