أمريكا تنشر دليل إدانة إيران في هجوم خليج عمان (فيديو)
تحرير:وكالات١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٩ ص
الهجوم على ناقلة النفط
نشر الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، تسجيلًا مصورًا، قال إنه يظهر الحرس الثوري الإيراني يزيل لغما لم ينفجر من جانب إحدى ناقلتي النفط اللتين تعرضتا لهجمات، فضلا عن صورة تظهر لغما فيما يبدو قبل إزالته.
وبحسب وكالة «رويترز»، قال بيل أوربان، المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي، في بيان له: «عند الساعة 4:10 مساء بالتوقيت المحلي، اقترب قارب دورية تابع للحرس الثوري الإيراني من الناقلة كوكوكا، وجرت ملاحظة وتسجيل إزالة لغم لم ينفجر من كوكوكا كاريدجس».
وكانت شبكة «CNN» قد أفادت فيما نقلته على لسان مصادر رسمية أمريكية، بأن الولايات المتحدة لديها صور وفيديو، يظهر فيها قارب عسكري إيراني وهو ينزع لغما لم ينفجر من هيكل السفينة اليابانية، وفقا لقناة «الحرة».
وتابعت «الحرة» أن شبكة «CNN» نقلت عن أحد المسؤولين
وكانت شبكة «CNN» قد أفادت فيما نقلته على لسان مصادر رسمية أمريكية، بأن الولايات المتحدة لديها صور وفيديو، يظهر فيها قارب عسكري إيراني وهو ينزع لغما لم ينفجر من هيكل السفينة اليابانية، وفقا لقناة «الحرة».
وتابعت «الحرة» أن شبكة «CNN» نقلت عن أحد المسؤولين الأمريكيين قوله إن طائرة عسكرية أمريكية سجلت في شريط فيديو كامل حركة قارب إيراني يتحرك إلى جانب إحدى الناقلتين المنكوبتين.
ويزيل القارب الإيراني بحسب المسؤولين الأمريكيين لغما غير متفجر من هيكلها، كما تظهر الصور شخصا على متن القارب الصغير وهو يستولي على اللغم غير المنفجر.
ويعتقد مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أن الإيرانيين كانوا يسعون لاستعادة الأدلة على تورطهم في الهجوم.