أمريكا تنشر دليل إدانة إيران في هجوم خليج عمان (فيديو)

تحرير:وكالات ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:٣٩ ص

الهجوم على ناقلة النفط

نشر الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، تسجيلًا مصورًا، قال إنه يظهر الحرس الثوري الإيراني يزيل لغما لم ينفجر من جانب إحدى ناقلتي النفط اللتين تعرضتا لهجمات، فضلا عن صورة تظهر لغما فيما يبدو قبل إزالته. وبحسب وكالة «رويترز»، قال بيل أوربان، المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي، في بيان له: «عند الساعة 4:10 مساء بالتوقيت المحلي، اقترب قارب دورية تابع للحرس الثوري الإيراني من الناقلة كوكوكا، وجرت ملاحظة وتسجيل إزالة لغم لم ينفجر من كوكوكا كاريدجس».

وكانت شبكة «CNN» قد أفادت فيما نقلته على لسان مصادر رسمية أمريكية، بأن الولايات المتحدة لديها صور وفيديو، يظهر فيها قارب عسكري إيراني وهو ينزع لغما لم ينفجر من هيكل السفينة اليابانية، وفقا لقناة «الحرة». وتابعت «الحرة» أن شبكة «CNN» نقلت عن أحد المسؤولين