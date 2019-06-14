في مثل هذا اليوم.. وُلِد تشي جيفارا

تحرير:محمد عودة ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

تشي جيفارا

في مثل هذا اليوم 14 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1928: ولد الثائر الكوبي تشي جيفارا. وفي عام 1958: توفي الشيخ أحمد محمد شاكر، عالم ومحدث وفقيه مصري أزهري. وفي عام 2007: حركة حماس تسيطر بالقوة على قطاع غزة، ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس يصدر قرارا بإقالة الحكومة برئاسة إسماعيل هنية ويعين سلام فياض رئيسا لحكومة انتقالية.

وفي عام 1800: تم اغتيال القائد العسكري الفرنسي الجنرال كليبر في حديقة قصره بالقاهرة على يد الطالب السوري الأزهري سليمان الحلبي.وفي عام 1830: القوات الفرنسية تنزل بميناء سيدي فرج لاحتلال الجزائر.وفي عام 1900: هاواي تصبح جزءا من الولايات المتحدة.وفي عام 1934: عقد أول لقاء قمة بين الزعيم الألماني النازي