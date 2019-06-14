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في مثل هذا اليوم.. وُلِد تشي جيفارا

تحرير:محمد عودة ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص
تشي جيفارا
تشي جيفارا
في مثل هذا اليوم 14 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1928: ولد الثائر الكوبي تشي جيفارا. وفي عام 1958: توفي الشيخ أحمد محمد شاكر، عالم ومحدث وفقيه مصري أزهري. وفي عام 2007: حركة حماس تسيطر بالقوة على قطاع غزة، ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس يصدر قرارا بإقالة الحكومة برئاسة إسماعيل هنية ويعين سلام فياض رئيسا لحكومة انتقالية.
وفي عام 1800: تم اغتيال القائد العسكري الفرنسي الجنرال كليبر في حديقة قصره بالقاهرة على يد الطالب السوري الأزهري سليمان الحلبي.وفي عام 1830: القوات الفرنسية تنزل بميناء سيدي فرج لاحتلال الجزائر.وفي عام 1900: هاواي تصبح جزءا من الولايات المتحدة.وفي عام 1934: عقد أول لقاء قمة بين الزعيم الألماني النازي
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في مثل هذا اليوم.. ساعة بيج بن في لندن تبدأ عملها

في مثل هذا اليوم 3 يونيو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1859: ساعة بيج بن في لندن تبدأ عملها وذلك في عهد الملكة فيكتوريا. وفي عام 1944: شارل ديجول يتولى رئاسة وزراء فرنسا. وفي عام 1974: رئيس الأركان الإسرائيلي إسحق رابين يتولى رئاسة الوزراء في إسرائيل للمرة الأولى. وفي عام 1098: الصليبيون يحتلون مدينة أنطاكية وذلك أثناء الحملة الصليبية الأولى.
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في مثل هذا اليوم.. أنشئت الإذاعة المصرية

في مثل هذا اليوم 31 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام عام 1934: إنشاء الإذاعة المصرية، التي تعد أول إذاعة في الوطن العربي، ويوافق هذا اليوم عيد الإعلاميين في مصر، وشهدت الإذاعة عملية «التمصير» سنة 1947، وتم إنشاء أول إذاعة محلية، وهي إذاعة الإسكندرية في 26 يوليو 1954. وفي عام 1910: استقلال جمهورية جنوب إفريقيا.
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في مثل هذا اليوم 29 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1948: إعلان الهدنة الأولى في حرب فلسطين. وفي عام 1989: توقيع اتفاق مصري - أمريكي لتصنيع أجزاء من المقاتلة إف - 16 في مصر. وفي عام 1974: اتفاق للهدنة في مرتفعات الجولان بين سوريا وإسرائيل. وفي عام 1923: بريطانيا تعطل الدستور الفلسطيني بحجة عدم تعاون العرب مع بريطانيا.
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في مثل هذا اليوم.. انسحبت إسرائيل من مدينة العريش

في مثل هذا اليوم 25 مايو، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات. وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1979: انسحبت إسرائيل من مدينة العريش وأعادتها إلى مصر بموجب معاهدة كامب ديفيد. وفي عام 1921: مظاهرات دامية في الإسكندرية بعد خطاب سعد زغلول تجبر وزارة عدلي يكن على الاستقالة. وفي عام 1805: نابليون بونابرت يتوج نفسه ملكاً على إيطاليا. وفي عام 1810: إعلان استقلال الأرجنتين. وفي عام 1909: القوات الفرنسية تحتل جنوب المغرب.
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