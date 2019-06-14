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إيران ترد على اتهامات واشنطن بالتورط في هجوم خليج عمان

تحرير:وكالات ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص
الهجوم على ناقلة نفط
الهجوم على ناقلة نفط
أعلنت إيران رفضها بشكل قاطع الزعم الأمريكي الذي قالت إنه لا أساس له، بأنها مسؤولة عن الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قالت بعثة طهران لدى الأمم المتحدة، في بيان: «المفارقة أن الولايات المتحدة، التي انسحبت بشكل غير قانوني من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) تدعو إيران الآن للعودة إلى المفاوضات والدبلوماسية». وأضافت: «الحرب الاقتصادية الأمريكية والإرهاب ضد الشعب الإيراني وكذلك وجودها العسكري المكثف في المنطقة كان وسيظل المصدر الرئيسي للانفلات الأمني وعدم الاستقرار».
وقالت البعثة الإيرانية: «لا يمكن لحملات التلفيق والتضليل المعلوماتي ولا إلقاء اللوم على الآخرين بشكل مخجل أن تغير الحقائق، يجب على الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين أن يتوقفوا عن إشعال الحرب». وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد قال إن إيران وراء الهجوم على ناقلتي النفط في خليج
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الدخان يتصاعد من ناقلة النفط

مصادر: واشنطن تمتلك أدلة على تورط إيران في هجوم خليج عمان

أفادت شبكة «CNN» فيما نقلته على لسان مصادر رسمية أمريكية، بأن الولايات المتحدة لديها صور وفيديو، يظهر فيها قارب عسكري إيراني وهو ينزع لغما لم ينفجر من هيكل السفينة اليابانية، وفقا لقناة «الحرة». وغادرت السفينة اليابانية، كوكوكا كوريجيوس، من المساعيد في قطر، والجبيل في السعودية، وكانت تحمل مواد كيميائية تستخدم في عدد من المنتجات. وتابعت «الحرة» أن شبكة «CNN» نقلت عن أحد المسؤولين الأمريكيين قوله إن طائرة عسكرية أمريكية سجلت في شريط فيديو كامل حركة قارب إيراني يتحرك إلى جانب إحدى الناقلتين المنكوبتين.
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هل تندلع الحرب بين أمريكا وإيران بعد هجوم بحر عُمان؟

تضررت ناقلتان نفطيتان، صباح اليوم الخميس، في هجوم بالقرب من مدخل الخليج العربي، مما زاد من المخاوف من فشل الجهود الدبلوماسية المكثفة في منع المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وكانت هذه الحوادث، بما في ذلك الهجوم على سفينة تديرها اليابان، هي الثانية خلال شهر لسفن بالقرب من مضيق هرمز، والذي يمر من خلاله نحو 40% من النفط المنقول بحرا في العالم. كما يأتي الهجوم في الوقت الذي يزور فيه رئيس الوزراء الياباني آبي شينزو، وهو حليف نادر لكل من الولايات المتحدة وإيران في الوقت نفسه، وطهران في محاولة لتخفيف التوترات.
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البورصات والنفط ضحايا حادث استهداف ناقلتي خليج عمان

لا شك أن التأثيرات الاقتصادية التي قد تنتج عن حادثة استهداف ناقلتي نفط خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس في خليج عمان، تفوق غيرها من التأثيرات السياسية المتوقع أن تصحب الحادثة في المنطقة الملتهبة منذ ما يزيد على شهر كامل. ولم يحتج التأثير الاقتصادي، وبالأخص في قطاع النفط، لأكثر من ساعة واحدة حتى تظهر عليه أول الآثار السلبية على مستوى الأسعار، لا سيما أن الحادث كان بمنزلة ضربة لاستقرار أهم الممرات الملاحية الموجودة في العالم خلال عقود طويلة.
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كيف تستفيد إيران من استهداف ناقلات النفط ببحر عُمان؟

بعث الهجوم الأخير على ناقلات النفط في خليج عمان مع الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بمؤشرات غير مطمئنة حول استقرار المنطقة، والتي تمثل ممرًا حيويًا مهمًا لحركة التجارة العالمية، وبالأخص عمليات نقل النفط من الشرق الأوسط إلى مختلف أنحاء العالم. التأثيرات المتوقعة لتلك الهجمات ربما ستدوي أصدائها في أوساط مختلفة على المستوى العالمي، وبالأخص تجارة النفط التي بالفعل تأثرت بشكل فوري وسريع بالحادث، ما أدى إلى ارتفاع أسعاره بأكثر من 4% من المعدلات التي كان عليها قبل الهجوم.
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الهجوم على ناقلة النفط

أمريكا تنشر دليل إدانة إيران في هجوم خليج عمان (فيديو)

نشر الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، تسجيلًا مصورًا، قال إنه يظهر الحرس الثوري الإيراني يزيل لغما لم ينفجر من جانب إحدى ناقلتي النفط اللتين تعرضتا لهجمات، فضلا عن صورة تظهر لغما فيما يبدو قبل إزالته. وبحسب وكالة «رويترز»، قال بيل أوربان، المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأمريكي، في بيان له: «عند الساعة 4:10 مساء بالتوقيت المحلي، اقترب قارب دورية تابع للحرس الثوري الإيراني من الناقلة كوكوكا، وجرت ملاحظة وتسجيل إزالة لغم لم ينفجر من كوكوكا كاريدجس».
الدخان يتصاعد من ناقلة النفط

مصادر: واشنطن تمتلك أدلة على تورط إيران في هجوم خليج عمان

أفادت شبكة «CNN» فيما نقلته على لسان مصادر رسمية أمريكية، بأن الولايات المتحدة لديها صور وفيديو، يظهر فيها قارب عسكري إيراني وهو ينزع لغما لم ينفجر من هيكل السفينة اليابانية، وفقا لقناة «الحرة». وغادرت السفينة اليابانية، كوكوكا كوريجيوس، من المساعيد في قطر، والجبيل في السعودية، وكانت تحمل مواد كيميائية تستخدم في عدد من المنتجات. وتابعت «الحرة» أن شبكة «CNN» نقلت عن أحد المسؤولين الأمريكيين قوله إن طائرة عسكرية أمريكية سجلت في شريط فيديو كامل حركة قارب إيراني يتحرك إلى جانب إحدى الناقلتين المنكوبتين.
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

أمريكا: إيران وراء الهجوم على ناقلتي النفط بخليج عمان

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن إيران وراء الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان. وأضاف بومبيو، خلال مؤتمر صحفي مساء الخميس، أن الولايات المتحدة استنتجت ذلك استنادا إلى معلومات استخباراتية ونوع الأسلحة المستخدمة وتطور الهجمات، مشيرًا إلى أن الهجمات التي تنفذها إيران جزء من حملة لتصعيد التوتر. وأكد أن الولايات المتحدة ستدافع عن مصالحها وعن حلفائها وعن التجارة الدولية من الخطر الإيراني. وتابع بومبيو: "إن طهران تعمل على تعطيل تدفق النفط عبر مضيق هرمز"، مشددًا على أن واشنطن تعمل على تحقيق تعهداتها بشأن الحرب على تصدير النفط.
استهداف النفط

السعودية تعلن التزامها بتجنب الحرب واستقرار سوق النفط

ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء السعودي أكد التزام المملكة بتحقيق التوازن في أسواق النفط العالمية، ومنع نشوب صراع بالمنطقة، في ظل تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وبحسب ما نقلته وكالة «رويترز»، جاء في بيان لمجلس الوزراء السعودي أن المملكة «ستفعل ما في وسعها لمنع قيام أي حرب، وأن يدها دائما ممتدة للسلم وتسعى إلى تحقيقه». وأضاف البيان أن حكومة المملكة ملتزمة «بتحقيق التوازن في سوق النفط والعمل على استقراره على أساس مستدام».
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