إيران ترد على اتهامات واشنطن بالتورط في هجوم خليج عمان

تحرير:وكالات ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ ص

الهجوم على ناقلة نفط

أعلنت إيران رفضها بشكل قاطع الزعم الأمريكي الذي قالت إنه لا أساس له، بأنها مسؤولة عن الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان. وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، قالت بعثة طهران لدى الأمم المتحدة، في بيان: «المفارقة أن الولايات المتحدة، التي انسحبت بشكل غير قانوني من خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) تدعو إيران الآن للعودة إلى المفاوضات والدبلوماسية». وأضافت: «الحرب الاقتصادية الأمريكية والإرهاب ضد الشعب الإيراني وكذلك وجودها العسكري المكثف في المنطقة كان وسيظل المصدر الرئيسي للانفلات الأمني وعدم الاستقرار».

وقالت البعثة الإيرانية: «لا يمكن لحملات التلفيق والتضليل المعلوماتي ولا إلقاء اللوم على الآخرين بشكل مخجل أن تغير الحقائق، يجب على الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين أن يتوقفوا عن إشعال الحرب». وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد قال إن إيران وراء الهجوم على ناقلتي النفط في خليج