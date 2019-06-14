جريمة

ضبط شخص وبحوزته تمثال أثري في أسوان (صور)

تحرير:عوض سليم ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ ص
التمثال المضبوط
التمثال المضبوط
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسوان، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، من ضبط تمثال أثرى بحوزة سائق، تم القبض عليه بالكمين الزراعى فى مدينة إدفو. تلقى اللواء إبراهيم مبارك، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، إخطارا من العميد طارق هجرس، رئيس مباحث المديرية، بشأن معلومات كانت قد وردت إلى المقدم محمد هاشم، رئيس مباحث مركز شرطة إدفو، والمقدم محمود طه، رئيس فرع البحث الجنائى، والمقدم إيهاب حمدى، وكيل الفرع، عن قيام أحد الأشخاص بتهريب قطع أثرية والسفر بها إلى القاهرة.
تم تشكيل فريق بحث جنائى، ضم النقيب محمد إمبابى، والنقيب سيد الطويل، والنقيب محمود كامل، والنقيب أحمد إسماعيل، واستوقفت قوة من الشرطة المتهم «م. م»، 40 سنة، أمام كمين إدفو الزراعى.بتفتيش السيارة، عثر بداخلها على تمثال صغير يشتبه فى أثريته، يبلغ طوله متر تقريبا، ومثبت على قاعدة جرانيتية، وفى ظهر التمثال
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أغلبهم أطفال.. كلب «مسعور» يعقر 23 شخصًا في الغربية

تسبب كلب "مسعور" في إثارة الذعر بين أهالي مدينة زفتى بمحافظة الغربية، بعد إصابة 23 شخصًا، تم نقلهم إلى مستشفى زفتى العام لتلقى العلاج. تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى زفتى العام، بوصول عدد من المصابين بسبب عقر كلب مسعور لهم.
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نيابة أمن الدولة تجدد حبس هيثم محمدين

في القضية الثانية المتهم في ها الناشط السياسي هيثم محمدين بـ"مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها"، التي تحمل رقم 741 لسنة 2019 حصر أمن الدولة طوارئ، قررت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول، اليوم الخميس تجديد حبسه، بالإضافة إلى مصطفى ماهر، شقيق الناشط السياسي أحمد ماهر، 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة القضية. وهيثم محمدين متهم فى قضية أخرى تحمل الرقم 718 لسنة 2018 حصر أمن دولة، وكان يُنفذ على ذمتها، قبل القبض عليه لاتهامه بالقضية الحالية، إجراء التدابير الاحترازية "بديلاً عن الحبس الاحتياطي".
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تأجيل محاكمة «هراس» في الكسب غير المشروع

تطورات جديدة شهدتها محاكمة عمرو أشرف الهراس مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار سابقًا، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 5 ملايين و862 ألف جنيه، نتيجة استغلال نفوذه وحصوله على رشاوي، الأمر الذي نتج عنه تحقيق ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، وقررت المحكمة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، تأجيل محاكمته لجلسة 9 سبتمبر المقبل، لورود تقرير اللجنة، كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات، لأنه في غضون الفترة من عام 2009 وحتى عام 2013 بدائرة التجمع الخامس تحصل على رشاوى دون وجه حق.
اموال-نقود (1)

غسيل الأموال: 2.6 تريليون دولار فاتورة الفساد سنويا

يواصل المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد المنعقد حاليّا بمدينة شرم الشيخ، فعالياته، وقال المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مجلس أمناء غسيل الأموال وتمويل الإرهاب: إن الفساد يؤدي إلى تضخيم تكاليف عملية المشتريات الحكومية. وأضاف أن العالم يتكبد نحو 2.6 تريليون دولار سنويا، كما أن الفساد يعيق التنمية والديمقراطية وهو ما أكدته أهداف التنمية المستدامة 2030 المتضمنة 17 هدفا اعتمدها قادة العالم فى اجتماع الأمم المتحدة عام 2015. وأوضح أن موضوع مكافحة الفساد اكتسب أهمية متزايدة فى السنوات الأخيرة، على المستوى الدولي، نظرا لخطورة نتائجه على الاقتصاد.
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انقلاب ميكروباص

3 قتلى و9 مصابين في انقلاب ميكروباص بـ«صحراوي» أسوان

شهد الطريق الصحراوى الغربى "أسوان/ إدفو"، أمام مدخل مدينة إدفو، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، اليوم الأحد، بسبب السرعة الجنونية، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين، وكانت شرطة النجدة بأسوان، تلقت منذ قليل، إخطارا بالحادث، على الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع البلاغ، كما تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة والمتوفين إلى مشرحة إدفو الرئيسية تحت تصرف النيابة العامة، والتى أمرت أيضا بانتقال رجال المرور لرفع أنقاض السيارة المنقلبة لتسيير الحركة المرورية.
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