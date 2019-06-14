ضبط شخص وبحوزته تمثال أثري في أسوان (صور)

تحرير:عوض سليم ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ ص

التمثال المضبوط

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسوان، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، من ضبط تمثال أثرى بحوزة سائق، تم القبض عليه بالكمين الزراعى فى مدينة إدفو. تلقى اللواء إبراهيم مبارك، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، إخطارا من العميد طارق هجرس، رئيس مباحث المديرية، بشأن معلومات كانت قد وردت إلى المقدم محمد هاشم، رئيس مباحث مركز شرطة إدفو، والمقدم محمود طه، رئيس فرع البحث الجنائى، والمقدم إيهاب حمدى، وكيل الفرع، عن قيام أحد الأشخاص بتهريب قطع أثرية والسفر بها إلى القاهرة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى، ضم النقيب محمد إمبابى، والنقيب سيد الطويل، والنقيب محمود كامل، والنقيب أحمد إسماعيل، واستوقفت قوة من الشرطة المتهم «م. م»، 40 سنة، أمام كمين إدفو الزراعى.بتفتيش السيارة، عثر بداخلها على تمثال صغير يشتبه فى أثريته، يبلغ طوله متر تقريبا، ومثبت على قاعدة جرانيتية، وفى ظهر التمثال