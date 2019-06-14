جريمة

إحباط تهريب أدوية للإجهاض والصرع في مطار برج العرب

تحرير:محمد مجلي ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ ص
المضبوطات
المضبوطات
تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب من إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية، بلغت 7 آلاف و408 عبوات أدوية بشرية متنوعة، من بينها أدوية خاصة بالإجهاض وعلاج الصرع و فيروس سى، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 9 ملايين و106 آلاف جنيه. ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية بصالة تفتيش الركاب، اشتبه مسؤولو الوردية فى 4 حقائب وردت متخلفة عن رحلتها، وبتمرير الحقائب على أجهزة الفحص بأشعة X-RAY، بمعرفة قسم الفحص بالأشعة، تم التأكد من صحة الاشتباه، إذ ظهرت أجسام غريبة، وتقرر إيداعهم بمخزن الوديعة لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وكانت مذكرة إدارة البحث الجنائى بالمطار، قد أكدت صحة معلومات وردت بشأن اعتزام الراكبة «ف. م. ع» تهريب كمية كبيرة من الأدوية البشرية، وبالاتصال بالراكبة بمعرفة موظفى مصر للطيران المختصين بالأمتعة المفقودة للحضور واستلام حقائبها رفضت وطلبت إعادة تصديرها إلى إسطنبول.تم تشكيل لجنة جمركية، وبمعاينة الحقائب
اقرأ المزيد
التمثال المضبوط

ضبط شخص وبحوزته تمثال أثري في أسوان (صور)

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسوان، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، من ضبط تمثال أثرى بحوزة سائق، تم القبض عليه بالكمين الزراعى فى مدينة إدفو. تلقى اللواء إبراهيم مبارك، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، إخطارا من العميد طارق هجرس، رئيس مباحث المديرية، بشأن معلومات كانت قد وردت إلى المقدم محمد هاشم، رئيس مباحث مركز شرطة إدفو، والمقدم محمود طه، رئيس فرع البحث الجنائى، والمقدم إيهاب حمدى، وكيل الفرع، عن قيام أحد الأشخاص بتهريب قطع أثرية والسفر بها إلى القاهرة.
كلب

أغلبهم أطفال.. كلب «مسعور» يعقر 23 شخصًا في الغربية

تسبب كلب "مسعور" في إثارة الذعر بين أهالي مدينة زفتى بمحافظة الغربية، بعد إصابة 23 شخصًا، تم نقلهم إلى مستشفى زفتى العام لتلقى العلاج. تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى زفتى العام، بوصول عدد من المصابين بسبب عقر كلب مسعور لهم.
الناشط-السياسي-هيثم-محمدين

نيابة أمن الدولة تجدد حبس هيثم محمدين

في القضية الثانية المتهم في ها الناشط السياسي هيثم محمدين بـ"مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها"، التي تحمل رقم 741 لسنة 2019 حصر أمن الدولة طوارئ، قررت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول، اليوم الخميس تجديد حبسه، بالإضافة إلى مصطفى ماهر، شقيق الناشط السياسي أحمد ماهر، 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة القضية. وهيثم محمدين متهم فى قضية أخرى تحمل الرقم 718 لسنة 2018 حصر أمن دولة، وكان يُنفذ على ذمتها، قبل القبض عليه لاتهامه بالقضية الحالية، إجراء التدابير الاحترازية "بديلاً عن الحبس الاحتياطي".
محاكمة لجين

تأجيل محاكمة «هراس» في الكسب غير المشروع

تطورات جديدة شهدتها محاكمة عمرو أشرف الهراس مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار سابقًا، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 5 ملايين و862 ألف جنيه، نتيجة استغلال نفوذه وحصوله على رشاوي، الأمر الذي نتج عنه تحقيق ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، وقررت المحكمة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، تأجيل محاكمته لجلسة 9 سبتمبر المقبل، لورود تقرير اللجنة، كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات، لأنه في غضون الفترة من عام 2009 وحتى عام 2013 بدائرة التجمع الخامس تحصل على رشاوى دون وجه حق.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org