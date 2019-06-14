إحباط تهريب أدوية للإجهاض والصرع في مطار برج العرب

تحرير:محمد مجلي ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ ص

المضبوطات

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب من إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية، بلغت 7 آلاف و408 عبوات أدوية بشرية متنوعة، من بينها أدوية خاصة بالإجهاض وعلاج الصرع و فيروس سى، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 9 ملايين و106 آلاف جنيه. ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية بصالة تفتيش الركاب، اشتبه مسؤولو الوردية فى 4 حقائب وردت متخلفة عن رحلتها، وبتمرير الحقائب على أجهزة الفحص بأشعة X-RAY، بمعرفة قسم الفحص بالأشعة، تم التأكد من صحة الاشتباه، إذ ظهرت أجسام غريبة، وتقرر إيداعهم بمخزن الوديعة لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وكانت مذكرة إدارة البحث الجنائى بالمطار، قد أكدت صحة معلومات وردت بشأن اعتزام الراكبة «ف. م. ع» تهريب كمية كبيرة من الأدوية البشرية، وبالاتصال بالراكبة بمعرفة موظفى مصر للطيران المختصين بالأمتعة المفقودة للحضور واستلام حقائبها رفضت وطلبت إعادة تصديرها إلى إسطنبول.تم تشكيل لجنة جمركية، وبمعاينة الحقائب