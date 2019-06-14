دينا الشربيني: لو ركزت مع الناس هيعطلوني (فيديو)

تحرير:التحرير ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٧:٠١ ص

دينا الشربيني

قالت الفنانة دينا الشربينى، إنها من الشخصيات التى تعرضت كثيرا للأذى من كلام الناس، لكنها لم تلتفت لذلك لأنها قوية. وأضافت دينا الشربينى، خلال لقائها ببرنامج «أسرار النجوم»، الذى تقدمه إنجى على، عبر إذاعة «نجوم fm»: «أريح حاجة إن أنتى متركزيش مع حد، ملكيش دعوة بحد، أنا فى حياتى مش عايزة أركز غير مع نفسى والناس اللى بحبهم والقريبين منى وأهلى وصحابى، بس الدائرة اللى حواليا، لو ركزت مع الناس هيعطلونى ومش هعرف أكمل، وعمرى ما بحكم على حد واللى يحكم عليا خلاص منه لربنا».

وأوضحت: «أنت مش عارف نية اللى قدامك، ولا عارف اللى قدامك، أنت ممكن تكون بتشوفنى على شاشة بس مش عارف أنا مين، شخصيتى إيه، عايشة إزاى».وتابعت دينا: «أنا مش عايزة الناس تجرح بعض، دا اللى بيأثر فيا جدا، أنت كلمة حلوة ممكن تغير حياة بنى آدم، وكلمة وحشة ممكن تدمر بنى آدم لو معندوش ثقة فى نفسه، أنا من الشخصيات