الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم

تحرير:أ.ش.أ ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٤٦ ص

طقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، حيث تشير درجات الحرارة المتوقعة إلى انخفاض نسبي على عكس الأيام الماضية، كما تتوقع الهيئة أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمى القاهرة 23 33 شبين الكوم 23 33 طنطا 22 33 دمنهور 22 30 الإسكندرية 22 28 بلطيم 22 29 مطروح 20 28 السلوم 21 30 سيوة 24 37 بورسعيد 23 28 دمياط 23 27 الزقازيق 23 33 الإسماعيلية 22 33 السويس 22 33 العريش 20 28 رفح 21 28 رأس سدر 24 33 نخل