السيطرة على حريق بمخزن في الموسكي دون إصابات

تحرير:محمد الأشموني ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٣ ص

حريق- أرشيفية

سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، صباح اليوم الجمعة، على حريق اشتعل بمخزن تابع لدائرة قسم الموسكى، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، التي حاصرت النيران وتمكنت من إحكام السيطرة عليها، دون وقوع إصابات، حيث تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا باشتعال النيران فى أحد المخازن بالموسكى، وبإخطار مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالعاصمة، تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، انطلقت إلى موقع الحريق، ليتم فرض كردون أمنى حول المكان، ومحاصرة ألسنة اللهب لمنع امتدادها إلى باقي المباني، حيث تمت السيطرة على الحريق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من الأهالي بنشوب حريق داخل محل ملابس بمدينة نصر، تبين أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي، نتيجة أحمال كهربائية زائدة، حسب التحريات الأولية. فرض رجال الشرطة كردونا أمنيا حول الحريق، لحين الانتهاء من أعمال السيطرة عليه، ولم يسفر الحريق عن أي