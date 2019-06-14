جريمة

السيطرة على حريق بمخزن في الموسكي دون إصابات

تحرير:محمد الأشموني ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:١٣ ص
حريق- أرشيفية
حريق- أرشيفية
سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، صباح اليوم الجمعة، على حريق اشتعل بمخزن تابع لدائرة قسم الموسكى، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، التي حاصرت النيران وتمكنت من إحكام السيطرة عليها، دون وقوع إصابات، حيث تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا باشتعال النيران فى أحد المخازن بالموسكى، وبإخطار مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالعاصمة، تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، انطلقت إلى موقع الحريق، ليتم فرض كردون أمنى حول المكان، ومحاصرة ألسنة اللهب لمنع امتدادها إلى باقي المباني، حيث تمت السيطرة على الحريق.
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من الأهالي بنشوب حريق داخل محل ملابس بمدينة نصر، تبين أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي، نتيجة أحمال كهربائية زائدة، حسب التحريات الأولية. فرض رجال الشرطة كردونا أمنيا حول الحريق، لحين الانتهاء من أعمال السيطرة عليه، ولم يسفر الحريق عن أي
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اللواء-علاء-الدجوى-مساعد-وزير-الداخلية-للمرور-يتفقد-اللجان-المرورية (1)

بدء تنفيذ عملية إغلاق جزئي لكوبري عباس

تبدأ الإدارة العامة لمرور الجيزة، بناء على تعليمات من المحافظة، بعمل إغلاق جزئي لكوبري عباس، وذلك بعد تسليمه لشركة المقاولون العرب لعمل الصيانة اللازمة للفواصل العرضية في الاتجاه من الجيزة للقاهرة، وقالت المحافظة في بيان رسمي، إنه سيتم غلق الكوبري بشكل جزئي لمدة 3 أيام تبدأ من اليوم الجمعة وتستمر حتى الأحد المقبل، على أن تنتهي في الخامسة صباحا، وأضافت أنه سيتم نشر اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال بالكامل مع تعيين خدمات مرورية لمساعدة قائدى المركبات فى الاتجاهات الجديدة.
التمثال المضبوط

ضبط شخص وبحوزته تمثال أثري في أسوان (صور)

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسوان، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، من ضبط تمثال أثرى بحوزة سائق، تم القبض عليه بالكمين الزراعى فى مدينة إدفو. تلقى اللواء إبراهيم مبارك، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، إخطارا من العميد طارق هجرس، رئيس مباحث المديرية، بشأن معلومات كانت قد وردت إلى المقدم محمد هاشم، رئيس مباحث مركز شرطة إدفو، والمقدم محمود طه، رئيس فرع البحث الجنائى، والمقدم إيهاب حمدى، وكيل الفرع، عن قيام أحد الأشخاص بتهريب قطع أثرية والسفر بها إلى القاهرة.
المضبوطات (1)

إحباط تهريب أدوية للإجهاض والصرع في مطار برج العرب

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب من إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية، بلغت 7 آلاف و408 عبوات أدوية بشرية متنوعة، من بينها أدوية خاصة بالإجهاض وعلاج الصرع و فيروس سى، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 9 ملايين و106 آلاف جنيه. ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية بصالة تفتيش الركاب، اشتبه مسؤولو الوردية فى 4 حقائب وردت متخلفة عن رحلتها، وبتمرير الحقائب على أجهزة الفحص بأشعة X-RAY، بمعرفة قسم الفحص بالأشعة، تم التأكد من صحة الاشتباه، إذ ظهرت أجسام غريبة، وتقرر إيداعهم بمخزن الوديعة لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
كلب

أغلبهم أطفال.. كلب «مسعور» يعقر 23 شخصًا في الغربية

تسبب كلب "مسعور" في إثارة الذعر بين أهالي مدينة زفتى بمحافظة الغربية، بعد إصابة 23 شخصًا، تم نقلهم إلى مستشفى زفتى العام لتلقى العلاج. تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى زفتى العام، بوصول عدد من المصابين بسبب عقر كلب مسعور لهم.
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حريق

إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال في حريق بالبحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق بقرية درشابة بمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز تسرب غاز منها، وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال بجروح من الدرجات الثلاثة بأماكن متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين لمستشفى الرحمانية العام. وتلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من رئيس مباحث مركز شرطة الرحمانية، يفيد بنشوب حريق بمنزل بقرية درشابة بدائرة المركز ويوجد مصابون.
سيارة -اسعاف

حريق هائل في شقة بالبحيرة وإصابة صاحبتها

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة بقيادة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، من السيطرة على حريق هائل داخل شقة بمنطقة المدارس بمدينة وادي النطرون في محافظة البحيرة. وأسفر الحريق عن إصابة ربة منزل بحروق من الدرجة الثالثة بالذراع اليمنى، بسبب تسريب غاز من أسطوانة بوتاجاز في أثناء إعدادها الطعام، وتم نقل المصابة للمستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة مكان الحريق وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
حريق

السيطرة على حريق بشقة سكنية في الإسكندرية

شب حريق هائل في إحدى الشقق السكنية بمنطقة المكس بغرب الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، ولم ترد أي أنباء عن سقوط مصابين، فيما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة، إذ بدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء جمال ياسين مدير إدارة الحماية المدنية، من وجود حريق بأحد المنازل القديمة، وعلى الفور توجهت قوات قسم الدخيلة ورجال الحماية المدينة، للسيطرة على الحريق.
حريق-مزرعة-دواجن

إخماد حريق في عقار بزهراء المعادي بسبب ماس كهربائي

تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد حريق محدود نشب في عقار بمنطقة زهراء المعادي، اليوم الثلاثاء، ودفعت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بـ4 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، قبل تفاقمه وامتداده لباقي العقارات والمحال المجاورة، وحرص رجال الإطفاء بالتعاون مع مباحث القاهرة على إخلاء العقار من السكان، خشية حدوث إصابات بينهم نتيجة الاختناقات بسبب تصاعد الأدخنة الناتجة عن الحريق، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحريق، ومن المقرر حصر تلفيات الحريق وإعداد تقرير وإرساله للنيابة العامة.
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