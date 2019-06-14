جريمة

بدء تنفيذ عملية إغلاق جزئي لكوبري عباس

تحرير:محمد الأشموني ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٠ ص
مدير الإدارة العامة للمرور
مدير الإدارة العامة للمرور
تبدأ الإدارة العامة لمرور الجيزة، بناء على تعليمات من المحافظة، بعمل إغلاق جزئي لكوبري عباس، وذلك بعد تسليمه لشركة المقاولون العرب لعمل الصيانة اللازمة للفواصل العرضية في الاتجاه من الجيزة للقاهرة، وقالت المحافظة في بيان رسمي، إنه سيتم غلق الكوبري بشكل جزئي لمدة 3 أيام تبدأ من اليوم الجمعة وتستمر حتى الأحد المقبل، على أن تنتهي في الخامسة صباحا، وأضافت أنه سيتم نشر اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال بالكامل مع تعيين خدمات مرورية لمساعدة قائدى المركبات فى الاتجاهات الجديدة.
وتُنفذ وزارة النقل حاليًَا خطة شاملة لتجديد وتطوير عناصر منظومة النقل، من وسائل وشبكات، تشمل الطرق والكبارى، والسكك الحديدية، ومترو الأنفاق، والمواني البحرية، والنقل النهري، والمنافذ البرية الحدودية، وبما يمكنها من مواكبة التطورات المتلاحقة والعمل على تشغيل وإدارة هذه المرافق بأعلى درجة من الكفاءة،
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حريق

السيطرة على حريق بمخزن في الموسكي دون إصابات

سيطر رجال الحماية المدنية بالقاهرة، صباح اليوم الجمعة، على حريق اشتعل بمخزن تابع لدائرة قسم الموسكى، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، التي حاصرت النيران وتمكنت من إحكام السيطرة عليها، دون وقوع إصابات، حيث تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا باشتعال النيران فى أحد المخازن بالموسكى، وبإخطار مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالعاصمة، تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، انطلقت إلى موقع الحريق، ليتم فرض كردون أمنى حول المكان، ومحاصرة ألسنة اللهب لمنع امتدادها إلى باقي المباني، حيث تمت السيطرة على الحريق.
التمثال المضبوط

ضبط شخص وبحوزته تمثال أثري في أسوان (صور)

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسوان، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، من ضبط تمثال أثرى بحوزة سائق، تم القبض عليه بالكمين الزراعى فى مدينة إدفو. تلقى اللواء إبراهيم مبارك، مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، إخطارا من العميد طارق هجرس، رئيس مباحث المديرية، بشأن معلومات كانت قد وردت إلى المقدم محمد هاشم، رئيس مباحث مركز شرطة إدفو، والمقدم محمود طه، رئيس فرع البحث الجنائى، والمقدم إيهاب حمدى، وكيل الفرع، عن قيام أحد الأشخاص بتهريب قطع أثرية والسفر بها إلى القاهرة.
المضبوطات (1)

إحباط تهريب أدوية للإجهاض والصرع في مطار برج العرب

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب من إحباط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية، بلغت 7 آلاف و408 عبوات أدوية بشرية متنوعة، من بينها أدوية خاصة بالإجهاض وعلاج الصرع و فيروس سى، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 9 ملايين و106 آلاف جنيه. ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية بصالة تفتيش الركاب، اشتبه مسؤولو الوردية فى 4 حقائب وردت متخلفة عن رحلتها، وبتمرير الحقائب على أجهزة الفحص بأشعة X-RAY، بمعرفة قسم الفحص بالأشعة، تم التأكد من صحة الاشتباه، إذ ظهرت أجسام غريبة، وتقرر إيداعهم بمخزن الوديعة لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
كلب

أغلبهم أطفال.. كلب «مسعور» يعقر 23 شخصًا في الغربية

تسبب كلب "مسعور" في إثارة الذعر بين أهالي مدينة زفتى بمحافظة الغربية، بعد إصابة 23 شخصًا، تم نقلهم إلى مستشفى زفتى العام لتلقى العلاج. تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى زفتى العام، بوصول عدد من المصابين بسبب عقر كلب مسعور لهم.
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المرور‎ (1)

1200 مخالفة انتظار خاطئ تشل حركة المرور في الجيزة

واصل ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، جهودهم بحثا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام الدين شادي، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للمرور، والتي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ، وتم شن حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية، عن تحرير 3259 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 1200 مخالفة انتظار خاطئ، و491 مخالفة متنوعة.
المرور‎ (2)

«الانضباط والحزم» شعار حملات مرور الجيزة

الانضباط المروري شعار دائم لضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولي، بحثًا عن تحقيق أعلى معدلات السيولة وفق خطة وتوجيهات اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية للمرور، التي ترتكز على الانضباط المروري والتصدي للمواقف العشوائية ومخالفات الانتظار الخاطئ. ونفذت القوات حملات بالشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة، أسفرت جهودها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن تحرير 2927 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها 935 مخالفة انتظار خاطئ، و339 مخالفة متنوعة.
سيارة-مركونة-مهجورة (2)

مرور القاهرة تطهر الشوارع من وباء السيارات المركونة

خلال اليوم السبت، شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بقيادة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة، حملات مرورية بكل قطاعات القاهرة، وكذا الميادين والطرق الرئيسية، لتسهيل عملية السير، ورفع السيارات المركونة من جانبي الطريق، لعدم استخدامها في عمليات إرهابية، بالإضافة إلى رفع الإشغالات من نهر الطريق. وتمكنت الحملات التي استمرت 24 ساعة، من رفع 12 سيارة ودراجة متروكة، بينها 3 سيارات تم حجزها بالأقسام والمراكز، وتم تسليم 4 لمالكيها، وضبط 5 دراجات نارية بدون أوراق.
تصادم

حادث تصادم أعلى كوبري أكتوبر وإصابة 4 بحلوان

شهدت محافظة القاهرة، اليوم السبت، وجودا أمنيا مكثفا من قبل ضباط الإدارة العامة لمرور القاهرة، فيما أصيب قائد مركبة بكدمات وسحجات بسبب اصطدام سيارته بالرصيف الخرساني أعلى كوبري أكتوبر، بعدما انحرفت سيارته نتيجة السرعة الزائدة، وفي حلوان اصطدمت سيارة بدراجة بخارية "توك توك" بمنطقة أطلس، ما تسبب في إصابة 4 أشخاص بإصابات مختلفة، تم إخطار مدير أمن القاهرة، وكذا الدفع بسيارات إسعاف، قامت بنقل المصابين إلى المستشفى العام، فيما تم ضبط السائق المتسبب في الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة.
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