بدء تنفيذ عملية إغلاق جزئي لكوبري عباس

تحرير:محمد الأشموني ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٢٠ ص

مدير الإدارة العامة للمرور

تبدأ الإدارة العامة لمرور الجيزة، بناء على تعليمات من المحافظة، بعمل إغلاق جزئي لكوبري عباس، وذلك بعد تسليمه لشركة المقاولون العرب لعمل الصيانة اللازمة للفواصل العرضية في الاتجاه من الجيزة للقاهرة، وقالت المحافظة في بيان رسمي، إنه سيتم غلق الكوبري بشكل جزئي لمدة 3 أيام تبدأ من اليوم الجمعة وتستمر حتى الأحد المقبل، على أن تنتهي في الخامسة صباحا، وأضافت أنه سيتم نشر اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال بالكامل مع تعيين خدمات مرورية لمساعدة قائدى المركبات فى الاتجاهات الجديدة.

وتُنفذ وزارة النقل حاليًَا خطة شاملة لتجديد وتطوير عناصر منظومة النقل، من وسائل وشبكات، تشمل الطرق والكبارى، والسكك الحديدية، ومترو الأنفاق، والمواني البحرية، والنقل النهري، والمنافذ البرية الحدودية، وبما يمكنها من مواكبة التطورات المتلاحقة والعمل على تشغيل وإدارة هذه المرافق بأعلى درجة من الكفاءة،