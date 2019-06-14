بسبب السيول.. 61 قتيلًا وإجلاء 350 ألفا في الصين

تحرير:رويترز ١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٣١ ص

سيول - أرشيفية

أعلنت أجهزة الإنقاذ الصينية، أن 61 شخصا لقوا مصرعهم، وتم إجلاء 356 ألفا آخرين من منازلهم جراء هطول أمطار غزيرة على أنحاء واسعة من جنوب ووسط البلاد. وفى بيان نُشر، أمس الخميس، أعلنت وزارة الطوارئ الصينية، انهيار 9300 منزل وتضرر 3.71 مليون هكتار من الأراضى الزراعية جراء السيول وهى خسائر اقتصادية تقدر إلى الآن بنحو 13.35 مليار يوان (1.93 مليار دولار أمريكى). وقالت الوزارة، إنه تم إنقاذ 4300 شخص من مياه السيول التى اجتاحت مناطق تمتد من إقليم قوانجدونج فى جنوب شرق البلاد حتى تشونجتشينج فى جنوب غرب البلاد على الروافد العليا لنهر يانجتسى.

وتعانى الصين خلال فصل الصيف من جفاف فى أقصى الشمال وسيول فى الجنوب، فيما حذرت وزارة الطوارئ من أن الأقاليم الشمالية تشهد مستويات أقل من هطول الأمطار هذا العام، بينما من المتوقع أن تؤدى الأمطار الغزيرة إلى زيادة مخاطر حدوث فيضان بمجرى النهر الأصفر.وتستعد السلطات الصينية لهطول الأمطار لأربعة أيام أخرى