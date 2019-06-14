رياضة

البرازيل تقص شريط كوبا أمريكا بمواجهة بوليفيا

١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ ص
كوبا أمريكا
كوبا أمريكا
تنطلق فجر السبت، النسخة رقم 46 من كوبا أمريكا التي تحتضنها البرازيل، وذلك من خلال مباراة الافتتاح التي ستجمع بين صاحب الأرض ونظيره منتخب بوليفيا في تمام الساعة 2:30 صباح السبت على ملعب مورومبي في ساو باولو، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من بيرو وفنزويلا، وتستضيف البرازيل البطولة للمرة الخامسة في تاريخها، وفي المرات الأربع السابقة أعوام 1919 و1922 و1949 و1989، توجت بلقب البطولة، ويأمل السليساو في استعادة اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ نسخة 2007.
وسبق أن توجت البرازيل بلقب البطولة 8 مرات من قبل أعوام 1919 و1922 و1949 و1989 و1997 و1999 و2004 و2007، بينما توجت بوليفيا باللقب مرة واحدة عام 1963، ووصلت إلى المباراة النهائية مرة أخرى في نسخة 1997. وتواجه المنتخبان من قبل في 29 مباراة سابقة ما بين مباريات ودية وأخرى في كوبا أمريكا وفي التصفيات المؤهلة
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أياكس-ماتياس-دي ليخت

سان جيرمان يوجه ضربة لبرشلونة في صفقة دي ليخت

تتهافت كبرى الأندية الأوروبية على الظفر بخدمات مدافع أياكس ومنتخب هولندا ماتياس دي ليخت، وذلك بعد تألقه اللافت للنظر الموسم المنقضي، وقيادته أياكس للوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث بات محل اهتمام كل من باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني، إلا أنه يبدو قريبًا من الانضمام للفريق الباريسي في ظل قوة العرض المقدم له، وحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، يعرض سان جيرمان على دي ليخت الحصول على أجر سنوي يصل إلى 20 مليون يورو مقابل 7 ملايين يورو من البرسا.
ماوريسيو-ساري

يوفنتوس يدفع 3,5 مليون يورو لتشيلسي من أجل ساري

كشفت وسائل الإعلام الإيطالية أن نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي، في الأعوام الثمانية الأخيرة سيعلن اليوم الجمعة تعيين ماوريسيو ساري مدرباً لفريقه، وذلك بعد توصل إدارة البيانكونيري إلى اتفاق مالي مع الفريق الحالي لساري نادي تشيلسي الإنجليزي، وحسب قناة سكاي سبورت إيطاليا، فإن يوفنتوس سيدفع 3,5 مليون يورو إلى النادي الإنجليزي الذي سيستعملها للتعاقد مع لاعب وسطه السابق فرانك لامبارد، المدرب الحالي لنادي ديربي كاونتي، من الدرجة الأولى (الثانية عملياً).
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يوفنتوس يتواصل مع مانشستر يونايتد لضم بوجبا

أشار موقع "سكاي سبورتس" في نسخته الإيطالية إلى سفر المدير الرياضي لنادي يوفنتوس فابيو باراتيتشي إلى العاصمة البريطانية لندن، للتفاوض مع إدارة مانشستر يونايتد بشأن شراء النجم الفرنسي بول بوجبا، وسبق أن رحل الأخير عن صفوف الشياطين الحمر في عام 2012 تجاه السيدة العجوز، بعد فشله في حجز مكان له بالتشكيل الأساسي لليونايتد تحت قيادة المدرب الأسطوري السير أليكس فيرجسون، قبل أن يعود بوجبا إلى قلعة الأولد ترافورد من جديد في صيف 2016 في صفقة قياسية حينها وصلت إلى 89 مليون جنيه إسترليني جعلته اللاعب الأغلي في العالم في ذلك التوقيت.
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منتخب-البرازيل

في ميلاده.. ساحر البرازيل الذي أبطل برشلونة مفعوله

يحتفل النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، اليوم الأربعاء، بعيد ميلاده الـ27، إذ ولد يوم 12 يونيو عام 1992. ويتمتع كوتينيو بموهبة كبيرة من حيث الرؤية المميزة للملعب والتمريرات الدقيقة والمراوغات، إلى جانب التسديد المتقن من خارج منطقة الجزاء. ولد كوتينيو في ريو دي جانيرو، وأظهر موهبة كبيرة رفقة فريق الشباب في فاسكو دي جاما، وانتقل إلى إنتر الإيطالي في عام 2008 مقابل 4 ملايين يورو، قبل أن تتم إعارته في عام 2012 لإسبانيول الإسباني، ومن ثم انتقل في 2013 إلى ليفربول مقابل 8.5 مليون إسترليني، ليتألق في صفوف الريدز ويلقب بالساحر هناك.
هيجيتا

هيجيتا: «هحلق» شعري إذا لم تفز كولومبيا بكوبا أمريكا

يعد ريني هيجيتا من أشهر اللاعبين الذين أنجبتهم كرة القدم الكولومبية، حيث تميز حارس مرمى كولومبيا السابق بأفعاله المجنونة، من مراوغة اللاعبين والتصدي بطريقة العقرب للتسديدات التي يتعرض لها، وعلى الرغم من اعتزاله وبلوغه عامه الـ52، إلا أن عشاق كرة القدم يتذكرون اسمه جيدًا ويتذكرون أيضًا شعره الطويل، والذي استغله هيجيتا في الدخول في تحد جديد، يتعلق بمشاركة منتخب بلاده في النسخة المقبلة من كوبا أمريكا، والتي ستنطلق في البرازيل الأسبوع المقبل، وذلك بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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كوتينيو: لم أقدم المستويات المتوقعة مني هذا الموسم

يقدم فيليب كوتينيو مستويات مميزة مع المنتخب البرازيلي عل جميع الأصعدة في الوقت الحالي، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق كوبا أمريكا التي تحتضنها البرازيل، ويأتي ذلك المستوى في الوقت الذي تعرض له في الموسم المنقضي إلى انتقادات لاذعة وصافرات الاستهجان من قبل جماهير برشلونة بسبب انخفاض مستواه وعدم تقديمه المستويات المتوقعة بعد انضمامه إلى العملاق الكتالوني قادمًا من ليفربول الإنجليزي في يناير من عام 2018، أملًا في أن يكون الخليفة للرسام الإسباني أندريس إنيستا والذي رحل العام الماضي للدوري الياباني، بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.
كوبا-أمريكا

تعرف على مواعيد مباريات كوبا أمريكا 2019

تحتضن دولة البرازيل فعاليات بطولة كوبا أمريكا 2019، التي ستنطلق في الثانية والنصف صباحا يوم الخامس عشر من شهر يونيو الجاري، حيث ستفتتح البرازيل مشوارها في البطولة على أرضها ووسط جماهيرها أمام بوليفيا. كانت قرعة كوبا أمريكا قد أسفرت عن وقوع منتخب راقصي السامبا في المجموعة الأولى كونها البلد المستضيف، التي تضم كلًا من بوليفيا، فنزويلا، بيرو، بينما جاء منتخب الأرجنتين في المجموعة الثانية بصحبة كولومبيا، باراجواي، قطر، أما المجموعة الثالثة فجاءت كالتالي: أوروجواي، الإكوادور، تشيلسي، اليابان التي تشارك لنفس سبب مشاركة منتخب قطر.
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