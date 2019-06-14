البرازيل تقص شريط كوبا أمريكا بمواجهة بوليفيا

١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٠ ص

كوبا أمريكا

تنطلق فجر السبت، النسخة رقم 46 من كوبا أمريكا التي تحتضنها البرازيل، وذلك من خلال مباراة الافتتاح التي ستجمع بين صاحب الأرض ونظيره منتخب بوليفيا في تمام الساعة 2:30 صباح السبت على ملعب مورومبي في ساو باولو، ضمن مباريات المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبهما كلا من بيرو وفنزويلا، وتستضيف البرازيل البطولة للمرة الخامسة في تاريخها، وفي المرات الأربع السابقة أعوام 1919 و1922 و1949 و1989، توجت بلقب البطولة، ويأمل السليساو في استعادة اللقب الغائب عن خزائن الفريق منذ نسخة 2007.

وسبق أن توجت البرازيل بلقب البطولة 8 مرات من قبل أعوام 1919 و1922 و1949 و1989 و1997 و1999 و2004 و2007، بينما توجت بوليفيا باللقب مرة واحدة عام 1963، ووصلت إلى المباراة النهائية مرة أخرى في نسخة 1997. وتواجه المنتخبان من قبل في 29 مباراة سابقة ما بين مباريات ودية وأخرى في كوبا أمريكا وفي التصفيات المؤهلة