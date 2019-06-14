كيف علق حسن شحاتة على فوز مصر أمام تنزانيا؟

١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ ص

حسن شحاتة

تحدث حسن شحاتة المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، والذي توج مع الفراعنة بكأس الأمم الإفريقية في ثلاث مناسبات أعوام (2006- 2008- 2010)، عن فوز الفراعنة على تنزانيا، فقال "المعلم" في تصريحات تليفزيونية: "ظهر المنتخب المصري بأداء أفضل في الشوط الثاني، لما قام به أمونيكي بإعطاء لاعبي تنزانيا تعليمات بالهجوم، ومنتخب مصر بدأ لعب الكرة على الأرض وتسليمها من قدم إلى قدم، وهو ما ساهم في ظهورهم بشكل مميز عن الشوط الأول، ومنتخب مصر تراجع في أكثر من مناسبة في الشوط الثاني من أجل سحب لاعبي تنزانيا للجزء الأمامي".

وحقق المنتخب الوطني فوزًا معنويا بهدف دون رد على تنزانيا في أولى تجارب الفراعنة الودية استعدادًا لأمم إفريقيا، وسجل أحمد المحمدي، المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، هدف المباراة الوحيد بضربة رأس في الدقيقة 64، مستغلا عرضية البديل أحمد أيمن منصور. ويختتم الفراعنة المعسكر الحالي بمواجهة منتخب غينيا