هاني رمزي يعدد سلبيات ودية تنزانيا قبل كأس الأمم

١٤ يونيو ٢٠١٩ - ٠٩:٤٦ ص

هاني رمزي

قال هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، إن مباراة تنزانيا الودية أظهرت العديد من السلبيات التي سيعمل الجهاز على علاجها في الفترة القادمة، وأشار في تصريحات متلفزة، إلى أن رفع الحمل البدني خلال الأيام الماضية، والتدريب يوميًا على فترتين، تسبب في معاناة عدد من اللاعبين من الإرهاق، وأضاف أن أهم السلبيات كانت فقدان الكرة كثيرًا في وسط الملعب، واهتزاز الدفاع في فترات كثيرة، مؤكدًا أن تجربة أكثر من طريقة لعب، والاطمئنان على عدد من اللاعبين البدلاء أهم الإيجابيات، مشيرًا إلى أن مباراة غينيا المقبلة ستشهد الدفع بالتشكيل الأقرب للأساسي.

وحقق المنتخب الوطني فوزًا معنويًا بهدف دون رد على تنزانيا في أولى تجارب الفراعنة الودية استعدادًا لأمم إفريقيا، وسجل أحمد المحمدي، المحترف في صفوف أستون فيلا الإنجليزي، هدف المباراة الوحيد بضربة رأس في الدقيقة 64، مستغلًا عرضية البديل أحمد أيمن منصور. ويختتم الفراعنة المعسكر الحالي بمواجهة منتخب غينيا